Yle ja Tampereen kaupunki solmivat sopimuksen monialaisesta kumppanuudesta
Tavoitteena on kehittää tekoja alueen toimijoiden, asukkaiden sekä suomalaisten yhteisöllisyyden ja yhteisen ymmärryksen hyväksi.
Yle ja Tampereen kaupunki allekirjoittivat 24.10.2025 sopimuksen strategisesta kumppanuudesta, jonka tavoitteena on kehittää yhteistyötapoja luovan alan elinvoiman vahvistamiseksi ja uudenlaisen median kehittämiseksi.
“Meille Ylelle Tampere on tärkeä tuotantopaikka ja yksi paikallisen läsnäolon keskuspaikoista. Yhteistyöllä vahvistamme suomalaisen median ja luovan alan elinvoimaa ja etsimme tapoja tuoda ihmiset lähemmäs toisiaan”, sanoo Ylen Uutiset ja urheilu -yksikön johtaja Panu Pokkinen.
“Tampereen kaupungin tavoite on olla luovuuden ja innovaatioiden kohtaamispaikka sekä Pohjoismaiden vetovoimaisin elämyskaupunki vuonna 2030. Ylen merkitys osana kaupungille tärkeää luovaa alaa ja tapahtumallisuutta on meille erittäin merkittävää. Kumppanuuden ansiosta yhteistyö vetovoimaisen ja edelläkävijänä tunnetun elämyskaupungin kehittämiseksi jatkuu”, iloitsee Tampereen kaupungin kilpailukykyjohtaja Anna-Kaisa Heinämäki.
Yhteistyö tarkoittaa tekoja sekä alueen toimijoiden, asukkaiden että suomalaisten yhteisöllisyyden ja yhteisen ymmärryksen hyväksi. Tavoitteena on yhdessä kehittää, tutkia, edistää ja kokeilla erilaisia hankkeita matalalla kynnyksellä.
“Erityisenä kohderyhmänä yhteistyössä ovat lapset ja nuoret, haluamme yhdessä kehittää toimia, joilla voidaan lisätä heidän uskoaan tulevaisuuteen.”
Ylen strateginen tavoite on tehdä koko Suomi näkyväksi, ja siinä alueellinen toiminta on keskeisessä roolissa.
“Onnistuminen tässä on meille keskeistä, eikä se tapahdu ilman yhteistyötä. Yhdessä Tampereen kaupungin kanssa haluamme edistää uusien teknologioiden hyödyntämistä ja innovaatioita sekä toisaalta parantaa digitaalisten palveluiden saavutettavuutta ja suomalaisten medialukutaitoa. Nämä taidot ovat keskiössä myös huoltovarmuudessa, joka on koko Suomen yhteinen asia”, Panu Pokkinen sanoo.
Ylen nykyinen vuokrasopimus Mediapoliksessa päättyy vuonna 2032, ja osana kumppanuutta tutkitaan myös sitä, missä ja miten Yle on läsnä Tampereella myös jatkossa. Tulevaisuuden sijoittumisvaihtoehtoja tutkitaan yhdessä kaupungin kanssa.
“Meillä on ollut erinomaiset edellytykset tehdä sisältöjä Tampereella. Haluamme yhdessä varmistaa, että myös tulevaisuudessa Ylellä on parhaat mahdolliset olosuhteet työskentelylle”, Pokkinen toteaa.
Yle ja Tampereen kaupunki solmivat ensimmäisen yhteistyösopimuksensa vuonna 2020. Nyt allekirjoitettu sopimus on voimassa toistaiseksi.
Yhteyshenkilöt
Panu Pokkinen, johtaja, Uutiset ja urheilu, Yle, panu.pokkinen@yle.fi
Anna-Kaisa Heinämäki, kilpailukykyjohtaja, Tampereen kaupunki, anna-kaisa.heinamaki@tampere.fi, p. 040 639 7701
Yle on suomalaisten oma, vuonna 1926 perustettu julkisen palvelun mediayhtiö. Ainutlaatuiseen tehtäväämme kuuluu välittää luotettavaa tietoa, sivistää ja viihdyttää, vahvistaa demokratiaa ja kulttuuria sekä edistää sananvapautta, tasa-arvoa ja yhteenkuuluvuutta. Palvelemme suomalaisia televisiossa, radiossa ja verkossa vuoden jokaisena päivänä kellon ympäri.
