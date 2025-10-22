Lapin ELY-keskus

Tornion sillan liikennejärjestelyt muuttuvat ensi viikon alussa

24.10.2025 10:53:47 EEST | Lapin ELY-keskus | Tiedote

Tornion sillan liikennejärjestelyt muuttuvat ensi viikon alkupuolella, kun kaideasennukset saadaan valmiiksi.

Joen ylittävä silta lähikuvassa, harmaa sää.
Tornion silta lokakuussa 2025.

Tornion sillan eteläisen kansilohkon korjaustyöt valmistuvat, joten liikenne siirretään vaiheittain eteläisille kaistoille. Liikennejärjestelyjen muutoksen ajaksi Kemin suuntaan ajavat ohjataan uuden eli eteläisen kansilohkon oikealle reunalle ja Tornio suuntaan ajavat ohjataan pohjoisen kansilohkon oikealle reunalle (nykyinen kaista).

Kun liikennejärjestelyjen muutokset on saatu tehtyä, purkutyöt pohjoisilla kaistoilla aloitetaan. Purkutöiden alettua sillan itäpään kaistajärjestelyt muuttuvat. Valtatietä 29 Kemin suunnasta Tornion keskustaan ajavat ohjataan ennen valtatien 21 alikulkusiltaa vasemmanpuoleiselle kaistalle. Valtatielle 21 ajavat ohjataan oikeanpuoleiselle kääntyvien kaistalle. Sillan länsipäässä liikennejärjestelyt pysyvät ennallaan, liikennevalot eivät ole käytössä, eikä Laivurinkadulta ole edelleenkään mahdollista kääntyä vasemmalle Kemin suuntaan.

Työmaa-alueella on voimassa 30 km/h nopeusrajoitus. Syksyn aikana liikennettä joudutaan hetkittäin pysäyttämään ja ohjaamaan yhdelle kaistalle.

Pääurakoitsijana hankkeessa toimii GRK Suomi Oy ja hanke on EU:n osarahoittama CEF Verkkojen Eurooppa -välineestä.

Yhteyshenkilöt

Liikenteen asiakaspalvelu
puh. 0295 020 600,
liikenteen.asiakaspalvelu@ely-keskus.fi

Tietoja julkaisijasta

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

