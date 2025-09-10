TAKK on valittu mukaan ammatillisen koulutuksen toiminnanohjauksen kokeiluun

24.10.2025 10:52:41 EEST | Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK | Tiedote

Jaa

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on mukana 40 oppilaitoksen joukossa, jotka on valittu opetus- ja kulttuuriministeriön (OKM) toiminnanohjauksen kokeiluun. Hakijoita oli 85. Valinta tehtiin hakemuksen ja Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) suorittaman arvioinnin ja pisteytyksen perusteella.

TAKK

Toiminnanohjauksen kokeilu on osa hallitusohjelman mukaista ammatillisen koulutuksen uudistamista, ja sen tavoitteena on muun muassa parantaa ammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta ja laatua sekä lisätä oppilaitoksen, työ- ja elinkeinoelämän, hallinnon ja alueen välistä vuoropuhelua. Kokeilu toteutetaan 1.1.2026–31.12.2033 välisenä aikana.

Kokeiluun valituille on myönnetty kokeilulupa, jonka perusteella oppilaitos voi järjestää nykyistä vapaammin lähes kaikkia ammatillisia tutkintoja ja koulutuksia. 

- Kokeilulupa mahdollistaa myös koulutuksen järjestämisen englannin kielellä nykyistä vapaammin, kiittelee TAKKin kehitysjohtaja Satu Neuvonen.

Kevään 2026 aikana OKM käy kokeiluun valittujen koulutuksenjärjestäjien kanssa kahdenkeskiset neuvottelut, joissa sovitaan järjestäjäkohtaisesti kokeilun tavoitteista ja toimenpiteistä koulutustarjonnan ja työmarkkinoiden kohtaannon sekä laadun varmistamiseksi. OKM seuraa tavoitteiden toteutumista ja toteuttaa väliarviointeja kokeilun edetessä.

Avainsanat

koulutusopiskeluammatilinen koulutus

Yhteyshenkilöt

Kuvat

TAKK
Lataa

Linkit

Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on monialainen ammatillinen kouluttaja ja työelämän kehittäjä. Vuosittain TAKKissa opiskelee yli 13 000 aikuista ja henkilöstöä on noin 280. TAKKia ylläpitää Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr. Tarjolla on ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä ammatillista lisä- ja täydennyskoulutusta yli 20 ammattialalta. Koulutuksia, toimintaa ja oppimisympäristöjä kehitetään tiiviissä yhteistyössä työelämän ja yritysten kanssa. Yrityksille ja organisaatioille on tarjolla joustavat ja yksilölliset henkilöstön osaamisen ja liiketoiminnan kehittämisen palvelut.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye