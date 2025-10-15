Parainen täyttää 700 vuotta – tule mukaan juhlimaan!
Vuosi 2029 on täynnä juhlan aihetta. Samalla kun Turku viettää 800-vuotisjuhlavuottaan, ei naapurikaupunki Parainen jää paljoa jälkeen. Parainen täyttää 700 vuotta ja koko saaristokaupunki valmistautuu juhlaan!
Tavoitteena on, että juhlavuosi kokoaa yhteen paraislaiset toimijat – suuret ja pienet – ja tarjoaa mahdollisuuden tuoda esiin paikallista elämää, osaamista ja luovuutta.
– Toivomme, että juhlavuosi rohkaisee erilaisia toimijoita tulemaan yhteen ja kokeilemaan uudenlaisia tapoja tehdä yhteistyötä. Pienetkin ideat voivat kasvaa suuriksi, kun ne tehdään yhdessä, sanoo Hyvinvointi- ja vapaa-aikajohtaja Ann-Sofie Isaksson.
Juhlavuosi 2029 tarjoaa mahdollisuuden vahvistaa Paraisten identiteettiä saaristokaupunkina ja syventää yhteistyötä erilaisten toimijoiden ja lähialueen kuntien kanssa. Ideat, tapahtumat, tempaukset ja yhteistyöprojektit ovat kaikki tervetulleita.
Tule mukaan suunnitteluun!
Olemme liikkeellä hyvissä ajoin ja suunnitelmat juhlavuodelle rakentuvat vähitellen. Vaikka varsinainen suunnittelutyö on vasta alussa, otamme mielellämme vastaan jo nyt ideoita ja ehdotuksia siitä, miten 700-vuotisjuhla voisi näkyä ja tuntua Paraisilla.
Voit lähettää ideasi osoitteeseen: kulttuuri@parainen.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Paraisten kulttuuri
Lisätiedot ja ideat
Muut kielet
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Paraisten kaupunki
Välkommen till budgetgenomgången för Pargas stad!15.10.2025 10:18:10 EEST | Pressinbjudan
Pargas stad ordnar en presskonferens om nästa års budget tisdag 21.10.2025, kl. 13.00 i mötesrummet Styrhytten i stadshuset.
Tervetuloa Paraisten budjettikatsaukseen!15.10.2025 10:18:10 EEST | Kutsu
Paraisten kaupunki järjestää medialle tiedotustilaisuuden ensi vuoden budjetista tiistaina 21.10. klo 13 kaupungintalon kokoushuone Ohjaamossa.
Pargas stad inleder samarbetsförhandlingar2.10.2025 09:38:25 EEST | Pressmeddelande
Samarbetsförhandlingarna börjar tisdagen den 7 oktober 2025.
Parainen aloittaa yhteistoimintaneuvottelut2.10.2025 09:38:25 EEST | Tiedote
Yhteistoimintaneuvottelut alkavat tiistaina 7. lokakuuta 2025.
Kaavamuutokset vauhdittavat Paraisten kasvua23.9.2025 11:47:07 EEST | Tiedote
Paraisten valtuusto hyväksyi maanantaina kolme tärkeää kaavamuutosta, joilla keskustan kasvua vauhditetaan seuraavien vuosien aikana.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme