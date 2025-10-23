Vihreiden kansanedustaja Krista Mikkonen: kulttuurin ja taiteen alennettu arvonlisäkanta tulee palauttaa
Vihreät julkaisi tänään 15 keinoa kulttuurin tekijöiden toimeentulon parantamiseksi. Kansanedustaja Krista Mikkonen korostaa, että kulttuurista pitää voida nauttia ympäri Suomen, mikä vaatii kulttuurin tekijöiden toimeentulon turvaamista.
– Ilman tekijöitä ei synny kotimaista kulttuuria. Jos pidämme suomalaista kulttuuria tärkeänä ja puolustamisen arvoisena, meidän tulee turvata kulttuurin tekijöiden mahdollisuudet tulla toimeen työllään. Ihmisten kulttuurinnälkä ei katoa minnekään – jos kotimaiset vaihtoehdot uupuvat, sen täyttää amerikkalainen massaviihde, painottaa Mikkonen.
Mikkonen kritisoi voimakkaasti kulttuurin ja taiteen alennetun arvonlisäverokannan korotusta. Mikkonen muistuttaa, että siinä missä hallitus nosti kulttuurin ja taiteen verotusta, hallitus päätti laskea bensan ja oluen verotusta.
– Alemman arvonlisäverokannan nousun myötä taiteen, kulttuurin ja tapahtumien tekijät joutuvat joko nostamaan lippujen hintoja kohtuuttomasti tai maksamaan korotuksesta aiheutuvat tappiot omasta taskustaan. Samalla yhä useamman lapsen, nuoren ja heikommassa taloudellisessa tilanteessa olevan pääsy kulttuuripalveluiden pääsyyn vaikeutuu entisestään. Kulttuurin ja taiteen alennettu arvonlisäkanta tulisi palauttaa, lataa Mikkonen.
Krista Mikkonen korostaa myös maakuntien kulttuurilaitosten toimintaedellytysten turvaamista. Hän muistuttaa, että kulttuuritoiminnan järjestäminen on kunnan lakisääteinen tehtävä ja sille on varattava riittävä rahoitus.
– Laadukkaan ja ammattimaisen kulttuurin tulee säilyä koko maassa. Hallituksen leikkaukset kuntien valtionosuuksiin ja tiukka kuntalaitos laittavat maakuntien orkesterit, teatterit ja museot erittäin haastavaan tilanteeseen. Kulttuurista pitää voida nauttia ympäri Suomen, ja kulttuurin tekijöillä on oltava mahdollisuuksia työntekoon myös etelän suurten kaupunkien ulkopuolella, painottaa Mikkonen.
Kulttuurialan ammattilaisten työn ja toimeentulon rakenteet eivät ole suoraviivaisia. Sosiaaliturvan uudistus parantaisi myös kulttuurin tekijöiden asemaa Mikkosen mukaan.
– Vihreiden pitkään ajama yhdistelmävakuutus, joka mahdollistaisi työttömyysturvan kerryttämisen samanaikaisesti sekä palkansaajana että yrittäjänä, on nyt onneksi etenemässä. Pitkällä tähtäimellä perustulo olisi paras keino paikata tilkkutäkkimäisen sosiaaliturvan aukkoja ja mahdollistaa joustavat siirtymät palkkatyön, yrittäjyyden ja apurahalla tehtävän työn välillä.
Tutustu kaikkiin 15 keinoon:
https://www.vihreat.fi/ajankohtaista/15-keinoa-parantaa-kulttuurin-tekijoiden-toimeentuloa/
Yhteyshenkilöt
Krista MikkonenKansanedustajaPuh:044 262 7881krista.mikkonen@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
Linkit
