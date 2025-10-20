Ikuisesti nuori juhlii elämäniloa
Erik Gedeonin riemukas musiikkikomedia Ikuisesti nuori saa ensi-iltansa 31. lokakuuta Vaasan kaupunginteatterin Romeo-näyttämöllä ja kuljettaa yleisön aikamatkalle tulevaisuuteen.
Musiikkikomediassa Ikuisesti nuori (Forever Young, 2010) eletään 2080-lukua ja Vaasan kaupunginteatteri on muutettu näyttelijöiden vanhainkodiksi, jossa elelevät kaupunginteatterin 90-vuotiaat näyttelijät yhdessä hoitajansa kanssa. He muistelevat menneitä, kertovat nuoruuden hurjasteluistaan ja jakavat yhdessä sekä ilon että kaipuun. Vaikka muistot eivät aina pysy kristallinkirkkaina ja tanssiliikkeet eivät ole yhtä ketteriä kuin ennen, musiikin ja yhteisön voima kantaa. Ikuisesti nuori tuo näyttämölle huumoria, iloa ja nostalgiaa sekä rakastettuja hittejä viime vuosikymmeniltä, kuten I Love Rock ’n’ Roll, Stayin’ Alive, Kaunis, rietas, onnellinen, Forever Young, I Will Survive ja Vain elämää.
Teoksen ohjaajana vierailee Pentti Kotkaniemi, joka on ohjannut sekä televisioon että teattereihin ympäri Suomen. Kotkaniemi on ohjannut muun muassa Helsingin kaupunginteatterin komedian Kiviä taskussa (2002), joka on Suomen pisimpään yhtäjaksoisesti esitetty näytelmä. Musiikkikomedian kapellimestarina toimii Sauli Perälä ja koreografina teatterin tanssija Miika Alatupa, joka tarttuu ensimmäistä kertaa koreografin rooliin Vaasan kaupunginteatterissa. Näytelmän pukusuunnittelusta vastaa Emilia Eriksson ja lavastuksesta Mika Haaranen.
”Näytelmä rakentuu hyvin omaperäiselle ja kiinnostavalle lähtökohdalle. Sen musiikki, huumori ja esittämisen ilo tekevät teoksesta ehdottomasti näkemisen arvoisen”, kertoo ohjaaja Pentti ”Bona” Kotkaniemi.
Näyttämöllä elinvoimaisen teoksen pyörteissä nähdään Sonja Halla-aho, Toni Ikola, Anni-Maija Koskinen, Timo Luoma, Oiva Nuojua, Anna Lemmetti-Vieri sekä kapellimestari Sauli Perälä. Teatterikohtaisesti sovitettavassa näytelmässä roolihahmot on nimetty esittäjiensä mukaan.
”On ollut hyvin kiinnostava lähtökohta näytellä leikisti itseään – ja samalla rakentaa täysin kuvitteellista hahmoa käsikirjoituksen puitteissa”, kertoo Koskinen.
Musiikintäyteisessä teoksessa näyttelijät saavat loistaa paitsi laulajina myös muusikkoina, soittaen monipuolisesti erilaisia instrumentteja kuten kitaraa, bassoa, saksofonia ja huuliharppua.
”On todellista luksusta, että näyttelijät eivät ainoastaan näyttele upeasti, vaan myös soittavat taitavasti”, Kotkaniemi toteaa.
Esitys on kestoltaan noin 2 tuntia 15 minuuttia, sisältäen väliajan. Teosta suositellaan yli 10-vuotiaille, ja se on tekstitetty ruotsiksi.
