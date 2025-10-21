Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 28.10.2025
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan suomenkielinen jaosto kokoontuu tiistaina 28. lokakuuta klo 16.30. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla.
Esityslistalla on muun muassa päätös Helsingin kaupungin suomenkielisen esi- ja perusopetuksen sekä suomenkielisten lukioiden ja Konepajan aikuislukion työ- ja loma-ajoista lukuvuosille 2026 - 2027 ja 2027 - 2028.
Lisäksi esityslistalla on päätös suomenkielisten lukioiden aloituspaikoista vuonna 2026. Aloituspaikkojen määräksi esitetään 3241 paikkaa, lisäystä vuoteen 2025 on 167 paikkaa.
Jaoston kokouksen päätöstiedote julkaistaan kokouksen päätyttyä toimialan verkkosivuilla.
Yhteyshenkilöt
Hanna-Kaisa Talvensaariviestintä- ja markkinointipäällikköPuh:040 758 1572hanna-kaisa.talvensaari@hel.fi
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala huolehtii Helsingin kaupungin varhaiskasvatuksesta, esiopetuksesta, perusopetuksesta ja lukiokoulutuksesta, suomenkielisestä ammatillisesta koulutuksesta sekä vapaasta sivistystyöstä. Seuraa meitä @HelsinkiOppii, @tyovaenopisto, @Hforsarbis ja @StadinAO
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin kaupunki, kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 21.10.202521.10.2025 21:25:49 EEST | Tiedote
Lautakunnan tiistaina 21. lokakuuta pidetyn kokouksen päätöstiedote on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Kokouksen esityslista on saatavilla toimialan verkkosivuilta.
Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 21.10.202517.10.2025 09:01:09 EEST | Tiedote
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 21. lokakuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa tilahankkeet, joita käsiteltiin edellisessä kokouksessa 7.10.2025: päätös osoitteeseen Koulutanhua 1 sijoittuvien Laajasalon peruskoulua ja päiväkoti Ilomäen esiopetusryhmiä varten toteutettavan perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityksestä päätös Laakavuoren korttelitaloon osoitteeseen Jänkäpolku 1 sijoittuvien korvaavien peruskoulu-, päiväkoti- ja työväenopistotilojen tarveselvityksestä ja päiväkoti Varhelan lakkauttamisesta päätös osoitteeseen Jäätanssipolku 1 sijoittuvan Itäkeskuksen peruskoulun perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityksestä päätös Kampissa osoitteessa Lönnrotinkatu 12 sijaitsevan päiväkoti Eliaksen toiminnan lakkauttamisesta. päätös Ullanlinnassa osoitteessa Tehtaankatu 16 ja Vuorimiehenkatu 12 sijaitsevan päiväkoti Fylgia-Solhemin toiminnan lakk
Päätöstiedote kasvatus- ja koulutuslautakunnan kokouksesta 7.10.20257.10.2025 21:34:51 EEST | Tiedote
Lautakunnan tiistaina 7. lokakuuta pidetyn kokouksen päätöstiedote on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Kokouksen esityslista on saatavilla toimialan verkkosivuilta.
Helsingin päiväkotien ja koulujen Kettu-materiaalit valittiin yhdeksi parhaista eurooppalaisista käytänteistä kestävyyskasvatukseen7.10.2025 13:17:12 EEST | Tiedote
Varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa käytettävät kettuhahmot opettavat kestävästä tulevaisuudesta lapsilähtöisesti tarinallisuuden ja toiminnan avulla. Helsingin kehittämä ympäristökasvatuksen malli palkitaan 23.10. Brysselissä.
Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 7.10.20253.10.2025 13:56:38 EEST | Tiedote
Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 7. lokakuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa seuraavat tilahankkeet: päätös osoitteeseen Koulutanhua 1 sijoittuvien Laajasalon peruskoulua ja päiväkoti Ilomäen esiopetusryhmiä varten toteutettavan perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityksestä päätös Laakavuoren korttelitaloon osoitteeseen Jänkäpolku 1 sijoittuvien korvaavien peruskoulu-, päiväkoti- ja työväenopistotilojen tarveselvityksestä ja päiväkoti Varhelan lakkauttamisesta päätös osoitteeseen Laivastokuja 4 ja 6 sijoittuvien Katajanokan ala-asteen koulun ja päiväkoti Luotsin perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityksestä päätös Jakomäkeen osoitteeseen Huokotie 5 sijoittuvan Kankarepuiston peruskoulun väliaikaisten lisätilojen tarveselvityksestä päätös osoitteeseen Jäätanssipolku 1 sijoittuvan Itäkeskuksen peruskoulun perusparannuksen ja laajennuksen tarvese
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme