Urheilu ja kulttuuri asettuvat saman pöydän ääreen Kuopiossa – toimittaja Riku Rantala luotsaa keskustelua

Mitä jos urheilun ja kulttuurin toimijat tekisivät enemmän yhteistyötä? Millaisia vaikutuksia paikalliseen elinvoimaan ja ihmisten hyvinvointiin urheilulla ja kulttuurilla on? Miten vireä urheilu- ja kulttuuritoiminta tukevat toinen toistaan, ja kuinka ne voisivat yhdessä luoda parempia toimintaedellytyksiä alueellaan?

”Kulttuuri ja urheilu asetetaan usein tarpeettomasti toistensa vastapareiksi. Haluamme purkaa tätä vastakkainasettelua ja kartoittaa kulttuurin ja urheilun yhteistä maaperää. Kutsumme myös yleisön mukaan aktiiviseen keskusteluun”, sanoo Suomen Kulttuurirahaston kehitysjohtaja Johanna Ruohonen.

Kuopiossa urheilun ja kulttuurin suhteita pohtivat VTT, dosentti Riie Heikkilä, ANTI-festivaalin johtaja Elisa Itkonen, urheilujohtaja Anssi Laine, tanssit. tohtori, dosentti Hanna Pohjola ja toimitusjohtaja Tatu Säisä. Keskustelua luotsaa toimittaja Riku Rantala.

Lavalla nähdään myös esiintyjät Outi Markkula ja Emilia Lajunen katkelmalla teoksesta Syntyä / syvyydestä.

”Korkeakulttuurin harrastaminen ja arkisempi aktiivisuus kasautuvat tutkimuksen mukaan samoille ihmisille. On tärkeää ymmärtää, miksi näin on”, kuvailee kulttuuriosallistumiseen perehtynyt sosiologi ja tutkija Riie Heikkilä.

Tiede & Taide -illat on Suomen Kulttuurirahaston uusi, kaikille avoin tapahtumasarja, jossa tiede taide kohtaavat yhteiskunnallisen keskustelun. Illoissa tutkijat, taiteilijat ja vaikuttajat kokoontuvat jakamaan ajatuksiaan ja näkökulmiaan. Keskustelujen teemat vaihtelevat, mutta niitä yhdistää uteliaisuus ja halu löytää uusia tapoja ajatella.

Ensimmäinen Tiede & Taide -ilta järjestetään Kajaanissa Seminaarin taidekampuksella 10.11.2025 klo 17 ja seuraava Kuopiossa Kino Kuvakukossa 11.11.2025. Tämän jälkeen tapahtumat kiertävät Suomea keväällä 2026.

Mitä jos... urheilu ja kulttuuri tekisivät enemmän yhteistyötä?

Tiede & Taide -ilta

Kino Kuvakukossa Kuopiossa

ti 11.11.2025 klo 17–19

Vapaa pääsy