L.O.V.E. – Lapsen Oikeuksien Viikon Elämyksiä Hyväntekeväisyyskonsertti Lohjalla

Tervetuloa mukaan kokemaan ilta täynnä toivoa, tunnetta ja musiikin voimaa!

L.O.V.E.-konsertti kokoaa yhteen musiikin, välittämisen ja yhteisöllisyyden – kaiken sen, mikä tekee maailmasta paremman paikan lapsille.

Illan aikana lavalle nousevat Lohjan musiikkiopiston Tuomas Törmin johtama sinfoniaorkesteri, teatterin lavoilta tuttu Jenny Liebkind, tähtioppilaita sekä opettajia. Musiikki yhdistää vaikuttavalla tavalla sinfoniaorkesterin soinnin ja rytmimusiikin voiman.

Konsertin tähtivieraina kuullaan vahvatunnelmaisista tulkinnoistaan tunnettu Kristiina Brask sekä monipuolinen metallimusiikin huippunimi Tomi Joutsen.

L.O.V.E. on osa Lapsen Oikeuksien Viikkoa, ja tapahtuman nimi kumpuaa juuri tästä tärkeästä teemasta. Konsertin tuotto ohjataan Joulupuu-keräykseen, jonka kautta tuetaan alueen lapsiperheitä joulun alla.

Tule mukaan kuulemaan, kokemaan ja tekemään hyvää yhdessä kanssamme.

Musiikkiopisto on ylpeänä mukana rakentamassa parempaa huomista – yksi nuotti kerrallaan.



Liput konserttiin ostat ennakkoon NetTicketistä ja NetTicket myyntipisteistä. Liput 25 € / alle 15-v. 10 €.