Ammattiliitto Pro tukee Else-Mai Kirvesniemeä STTK:n puheenjohtajaksi

24.10.2025 12:30:17 EEST | Ammattiliitto Pro ry | Tiedote

Ammattiliitto Pro tukee varatuomari Else-Mai Kirvesniemen valintaa STTK:n puheenjohtajaksi. Kirvesniemellä on vahva tausta edunvalvonnan erilaisista tehtävistä. Hän on aiemmin työskennellyt pitkään myös Prossa lakimiehenä, lakiasiainpäällikkönä ja palvelusektorin johtajana.

Kirvesniemi on edunvalvonnan rautainen ammattilainen. Olen vakuuttunut, että hän kykenee viemään STTK:ta eteenpäin yhtenäisenä keskusjärjestönä huomioiden niin yksityisen kuin julkisen sektorin jäsenistön edunvalvontatarpeet, Pron puheenjohtaja Niko Simola toteaa.

Kirvesniemelle Pron tuki tuo jatkumoa pitkälle yhteistyölle.

Kiitän lämpimästi Ammattiliitto Prota luottamuksesta. Arvostan suuresti, että Pro tukee minua STTK:n seuraavaksi puheenjohtajaksi ja pääsemme jatkamaan yli 15 vuotta kestänyttä yhteistä edunvalvontatyötä, Else-Mai Kirvesniemi sanoo.

Kuvaaja: Leena Louhivaara
