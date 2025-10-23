Ammattiliitto Pro tukee Else-Mai Kirvesniemeä STTK:n puheenjohtajaksi
Ammattiliitto Pro tukee varatuomari Else-Mai Kirvesniemen valintaa STTK:n puheenjohtajaksi. Kirvesniemellä on vahva tausta edunvalvonnan erilaisista tehtävistä. Hän on aiemmin työskennellyt pitkään myös Prossa lakimiehenä, lakiasiainpäällikkönä ja palvelusektorin johtajana.
– Kirvesniemi on edunvalvonnan rautainen ammattilainen. Olen vakuuttunut, että hän kykenee viemään STTK:ta eteenpäin yhtenäisenä keskusjärjestönä huomioiden niin yksityisen kuin julkisen sektorin jäsenistön edunvalvontatarpeet, Pron puheenjohtaja Niko Simola toteaa.
Kirvesniemelle Pron tuki tuo jatkumoa pitkälle yhteistyölle.
– Kiitän lämpimästi Ammattiliitto Prota luottamuksesta. Arvostan suuresti, että Pro tukee minua STTK:n seuraavaksi puheenjohtajaksi ja pääsemme jatkamaan yli 15 vuotta kestänyttä yhteistä edunvalvontatyötä, Else-Mai Kirvesniemi sanoo.
