KUTSU: Syke-elokuva: Kipinöitä yössä -lehdistö- ja kriitikkonäytökset Helsingissä, Turussa, Tampereella, Joensuussa, Kuopiossa ja Kokkolassa

Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka televisiokanaviin kuuluvat Nelonen, Jim, Liv ja Hero sekä suoratoistopalvelu Ruutu. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, Groove FM, Kantriradio sekä audiopalvelu Supla. Nelonen Median portfolioon kuuluu myös elokuvalevitys. Nelonen Median levittämiä elokuvia ovat muun muassa Kyllä isä osaa, Luottomies-elokuva: All In, Hevimpi reissu, Häät ennen hautajaisia, Vinski ja näkymättömyyspulveri, Kenraaliharjoitus ja 100 litraa sahtia.