KUTSU: Syke-elokuva: Kipinöitä yössä -lehdistö- ja kriitikkonäytökset Helsingissä, Turussa, Tampereella, Joensuussa, Kuopiossa ja Kokkolassa

Syke-elokuva: Kipinöitä yössä saa ensi-iltansa perjantaina 14. marraskuuta. Elokuvan kriitikko- ja lehdistöennakkonäytökset järjestetään Helsingissä, Turussa, Tampereella, Joensuussa, Kuopiossa ja Kokkolassa.

Rakastetun Syke-sarjan hahmot palaavat valkokankaalle, tällä kertaa uudenvuodenaaton ympärille rakentuvassa tarinassa. Syke-elokuva: Kipinöitä yössä -nimisessä romanttisessa draamakomediassa traumapolilla on edessään vuoden kiireisin vuorokausi: uudenvuodenaatto. Työvuoroon joutunut instrumenttihoitaja Jannica Ronkainen (Helmi-Leena Nummela) odottaa jo kuluttavan vuoden päättymistä. Suhdesotkuihinsa kyllästynyt Jannica haluaa kaikkea muuta kuin uusia rakkaushuolia alkavalle vuodelle – kunnes hän kohtaa sairaalassa haamun menneisyydestään. Uudenvuodenaatto tarjoaa Jannicalle mahdollisuuden vuoden viimeiselle seikkailulle, mutta poliklinikan uusi ja vaativa kirurgi Eero Mustonen (Johannes Holopainen) asettaa haasteita Jannican suunnitelmiin.

Elokuvan päätähtenä nähdään Helmi-Leena Nummela. Mukana on myös liuta tuttuja Syke- näyttelijöitä, muun muassa Matti Ristinen, Leena Pöysti, Lena Meriläinen ja Valtteri Lehtinen. Elokuvassa näyttelevät myös Johannes Holopainen ja Karim Rapatti.

Ma 27.10. 

Kuopio, Finnkino Scala, sali 3 klo 10

Helsinki, Finnkino Tennispalatsi, Helsinki, sali 2 klo 14

Ti 28.10. 

Kokkola, Biorex Kokkola, sali 1 klo 10

Oulu, Elokuvateatteri Star, Sali 2 klo 14

Turku, Finnkino Kinopalatsi, sali 3 klo 14.15

Ke 29.10. 

Tampere, Finnkino Plevna, sali 4 klo 10

To 30.10. 

Joensuu, Elokuvateatterikeskus Tapio, sali 3 klo 9

Helsinki, Finnkino Tennispalatsi, sali 3 klo 10.15

Ma 3.11. 

Helsinki, Finnkino Tennispalatsi, sali 3 klo 10.15

Nelonen Media on Suomen suurin viihdetalo, jonka televisiokanaviin kuuluvat Nelonen, Jim, Liv ja Hero sekä suoratoistopalvelu Ruutu. Nelonen Mediaan kuuluvat myös radiokanavat Suomipop, Radio Rock, HitMix, Loop, Aito Iskelmä, Classic Hits, Easy Hits, Groove FM, Kantriradio sekä audiopalvelu Supla. Nelonen Median portfolioon kuuluu myös elokuvalevitys. Nelonen Median levittämiä elokuvia ovat muun muassa Kyllä isä osaa, Luottomies-elokuva: All In, Hevimpi reissu, Häät ennen hautajaisia, Vinski ja näkymättömyyspulveri, Kenraaliharjoitus ja 100 litraa sahtia.

