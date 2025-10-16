HONOR ja BYD syventävät yhteistyötään kohti tekoälypohjaista älykästä liikkumista
Globaali teknologiabrändi HONOR ilmoitti keskiviikkona 22. lokakuuta 2025 strategisesta kumppanuudesta BYD:n, maailman johtavan uusiutuvan energian ajoneuvojen valmistajan kanssa. Yhteistyön tavoitteena on yhdistää HONORin ajoneuvojen liitettävyysratkaisu ja BYD:n seuraavan sukupolven DiLink-älyekosysteemi, jotta kuluttajille voidaan tarjota ihmiskeskeisiä, tekoälypohjaisia liikkumiskokemuksia.
Sopimus allekirjoitettiin tapahtumassa, jossa olivat läsnä HONORin toimitusjohtaja James Li ja BYD Groupin hallituksen puheenjohtaja ja pääjohtaja Wang Chuanfu. Yritystensä puolesta sopimuksen allekirjoittivat HONORin tuotejohtaja Fang Fei ja BYD:n varatoimitusjohtaja sekä Automotive New Technology Research Instituten pääjohtaja Yang Dongsheng, mikä käynnistää syvemmän yhteistyön älykkään liikkumisen alalla.
Tämä strateginen kumppanuus edustaa kahden alan johtajan syvällistä teknologia- ja ekosysteemiyhteistyötä, ja se on samalla vahva sitoumus älykkään liikkumisen tulevaisuuteen.
Kumppanuus rakentuu kolmen pilarin varaan:
- Avainteknologia ja ominaisuudet: Yhteistyössä innovoidaan laitteiden välisen ekosysteemin integrointia, tekoälyagenttien yhdistämistä ja tarkan Bluetooth-pohjaisen autonavaimen kehitystä.
- Palveluverkosto ja käyttäjäedut: Yhteistyöhön perustuvan palveluverkoston rakentaminen, joka yhdistää HONORin ajoneuvoihin yhdistettävyys -ominaisuudet ja BYD:n älykkään ekosysteemin alustojen saumattoman yhteentoimivuuden varmistamiseksi.
- Yhteinen viestintä ja käyttäjien osallistaminen: Yhteismarkkinointi, yhteiset lanseeraukset ja käyttäjien osallistaminen tärkeiden julkistusten yhteydessä.
HONOR ja BYD aloittivat yhteistyönsä jo vuonna 2023 esittelemällä älypuhelimella toimivat NFC-autonavaimet. Nämä mahdollistivat BYD-autojen lukitsemisen ja avaamisen HONOR-älypuhelimilla. Vuonna 2024 kumppanuus laajeni ajoneuvojen pikalataukseen. Vuonna 2025, puhelimen ja auton välisen liitettävyyden syventyessä, yhteistyötä laajennettiin entisestään: DENZA oli ensimmäinen brändi, joka otti käyttöön HONOR Car Connectin, ja sen kattavuutta ollaan laajentamassa muihin BYD-tuotemerkkeihin saumattoman laitteiden välisen vuorovaikutuksen ja palvelujen jatkuvuuden varmistamiseksi.
"Olemme HONORilla aina uskoneet, että ihmiskeskeinen lähestymistapa yhdistettynä teknologiaan on avain ihmisten potentiaalin maksimointiin. Kumppanuutemme BYD:n kanssa on kattava tekoälyajan yhteistyö, jonka keskeisenä strategisena painopisteenä on älykäs liikkuminen. Edistämme yhdessä teknologian kehitystä, täydennämme toistemme vahvuuksia ja luomme saumattomien, älykkäiden liikkumiskokemusten ekosysteemin, joka rikastuttaa jokaista matkaa ja luo uuden älykkään elämisen mallin", sanoi HONORin toimitusjohtaja James Li.
Tämä strateginen yhteistyö merkitsee teknologian ja resurssien syvällistä integraatiota sekä merkittävää innovaatiota älykkäässä liikkumisessa. Tulevaisuudessa molemmat yritykset jatkavat käyttäjäkeskeistä ja tekoälyvetoista kehitystä, nopeuttaen puhelimen ja auton välisen liitettävyyden, digitaalisten avainten ja muiden ominaisuuksien kehittämistä ja käyttöönottoa. Tavoitteena on parantaa turvallisuutta ja mukavuutta kaikissa älykkään liikkumisen skenaarioissa.
Yhteistyön saavutuksia esitellään lokakuussa järjestettävässä vuoden 2025 HONOR Global Developers Conferencessa ja AI Device Ecosystem Conferencessa. Konferenssissa HONOR nostaa esiin myös HONOR AI Connect -alustan ja sen roolin ihmiskeskeisten, tilannekohtaisten tekoälyekosysteemiratkaisujen rakentamisessa.
