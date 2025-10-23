Maantie 338 poikki Kaanaassa Tampereella siltatyön vuoksi 29.10.–11.11.2025
Pirkanmaan ELY-keskus uusii Kaanaassa maantiellä 338 (Velaatantie) sillan betonikannen. Työstä johtuen tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Siltatyö tehdään 29.10.–11.11. välisenä aikana.
Kaanaan silta on vuonna 1958 valmistunut erittäin huonokuntoinen teräsbetoninen laattasilta, joka on rakenteellisen peruskorjauksen tarpeessa.
Sillan maatukien ja siipimuurien kunnostustyöt ovat olleet käynnissä syyskuusta lähtien. Liikennekatkon aikana sillan vanha betonikansi nostetaan pois ja tilalle asennetaan uusi kansi.
Tie on siltatyömaan kohdalla suljettuna
keskiviikon 29.10. klo 7.00 ja tiistain 11.11. klo 24.00 välisen ajan.
Sulkuajassa on varauduttu mahdollisiin lisäkorjauksiin sillan rakenteissa. Urakoitsijan tavoite on saada siltakansi asennettua ja tie liikenteelle ilmoitettua sulkuaikaa nopeammin.
Työkohde on Ilvesjoen kohdalla, 240 metriä Muroleenkyläntien liittymästä lounaaseen.
Kiertoreitti Yrjölänkylän kautta
Töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä Velaatan ja Kaanaan välillä on kiertoreitti Yrjölänkylän kautta. Reitti kulkee Etelä-Arolantien (mt 14279) ja Muroleenkyläntien (mt 3382) kautta.
Työstä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle.
Työt ovat osa Pirkanmaan sillankorjausurakkaa 4/2025.
Urakoitsijana toimii Savon kuljetus / Stm Infra Oy.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Urakoitsijan edustaja työnjohtaja Ari Sedig, Stm Infra Oy, p. 044 727 2508
Projektipäällikkö Mikko Asunen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, p. 0295 024 106
Siltainsinööri Jyrki Toivonen, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 097
Tilaajan valvontakonsultti Jussi Heittola, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, p. 050 305 6911
Kuvat
Huolehdimme sujuvasta arjesta; teiden rakennuttamisesta ja niiden kunnosta, ympäristön tilasta ja suojelusta sekä yritysten tukemisesta. Maakunnan kehittäjänä ja rahoituksen myöntäjänä teemme ELY-keskuksessa päivittäin työtä kestävän tulevaisuuden ja Pirkanmaan parhaaksi.
