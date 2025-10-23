Pirkanmaan ELY-keskus

Maantie 338 poikki Kaanaassa Tampereella siltatyön vuoksi 29.10.–11.11.2025

24.10.2025 13:51:15 EEST | Pirkanmaan ELY-keskus | Tiedote

Pirkanmaan ELY-keskus uusii Kaanaassa maantiellä 338 (Velaatantie) sillan betonikannen. Työstä johtuen tie katkaistaan ja ajoneuvoliikenne ohjataan kiertoreitille. Siltatyö tehdään 29.10.–11.11. välisenä aikana.

Kaanaan siltatyön aikainen kiertoreitti kartalla.
Kaanaan silta on vuonna 1958 valmistunut erittäin huonokuntoinen teräsbetoninen laattasilta, joka on rakenteellisen peruskorjauksen tarpeessa.

Sillan maatukien ja siipimuurien kunnostustyöt ovat olleet käynnissä syyskuusta lähtien. Liikennekatkon aikana sillan vanha betonikansi nostetaan pois ja tilalle asennetaan uusi kansi.

Tie on siltatyömaan kohdalla suljettuna

keskiviikon 29.10. klo 7.00 ja tiistain 11.11. klo 24.00 välisen ajan.

Sulkuajassa on varauduttu mahdollisiin lisäkorjauksiin sillan rakenteissa. Urakoitsijan tavoite on saada siltakansi asennettua ja tie liikenteelle ilmoitettua sulkuaikaa nopeammin.

Työkohde on Ilvesjoen kohdalla, 240 metriä Muroleenkyläntien liittymästä lounaaseen.

Kiertoreitti Yrjölänkylän kautta

Töiden ajan ajoneuvoliikenteen käytössä Velaatan ja Kaanaan välillä on kiertoreitti Yrjölänkylän kautta. Reitti kulkee Etelä-Arolantien (mt 14279) ja Muroleenkyläntien (mt 3382) kautta.

Työstä aiheutuu merkittävää haittaa liikenteelle.

Työt ovat osa Pirkanmaan sillankorjausurakkaa 4/2025.

Urakoitsijana toimii Savon kuljetus / Stm Infra Oy.

Pirkanmaatamperekaanaasiltatyömaantie 338

Yhteyshenkilöt

Urakoitsijan edustaja työnjohtaja Ari Sedig, Stm Infra Oy, p. 044 727 2508
Projektipäällikkö Mikko Asunen, Varsinais-Suomen ELY-keskus, p. 0295 024 106
Siltainsinööri Jyrki Toivonen, Pirkanmaan ELY-keskus, p. 0295 036 097
Tilaajan valvontakonsultti Jussi Heittola, Rakennuttajatoimisto HTJ Oy, p. 050 305 6911

Kuvat

Kaanaan siltatyö. Kuva HTJ Oy
Kaanaan siltatyö. Kuva HTJ Oy
