Tavoitteena vahvat luut – Oma Häme julkaisi uuden osteoporoosin palvelupolun luustoviikon kunniaksi

Kanta-Hämeessä on julkaistu uusi osteoporoosipolku, joka kokoaa yhteen tietoa tutkimuksista, hoidosta, omahoidosta ja vertaistuesta sekä ohjaa luotettavan lisätiedon äärelle. Polku on apuna varmistamassa, että potilas saa oikea-aikaista hoitoa ja riittävästi tietoa omahoidon tueksi – ja samalla tavoitteena on vahvistaa koko alueen luustoterveyttä.

– Kun osteoporoosi tunnistetaan ajoissa, voidaan ehkäistä murtumia tai uusintamurtumia, joilla on suuri vaikutus ihmisen toimintakykyyn ja elämään. Toivon osteoporoosipolun havahduttavan meitä sekä omaan luustoterveyteemme että ammattilaisina osteoporoosiriskin tunnistamiseen ja asiakasohjaukseen, kertoo polkukuvausta koordinoinut asiakaspalvelun erityisasiantuntija Sanna Mäkynen Kanta-Hämeen hyvinvointialueelta.

Osteoporoosipolku on tehty moniammatillisena yhteistyönä ja sen kuvaamisessa on alusta asti ollut mukana Luustoliiton ja Kanta-Hämeen Luustoyhdistyksen toimijoita. Polun tekstien sisällöllistä täydentämistä on tehty yhdessä osteoporoosia sairastavien kanssa.

Luusto tarvitsee huolenpitoa läpi elämän

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan vuonna 2024 Kanta-Hämeessä asui lähes 47 000 yli 65-vuotiasta, joista arviolta 44 %:lla on alentunut luuntiheys. Kun luuston rakenne ja lujuus heikkenevät, luu voi murtua jopa tavallisessa arjen tilanteessa – joskus ilman selkeää vammaa. Viime vuonna alueella hoidettiin 1 751 kaatumisvammaa ja 304 lonkkamurtumaa. Määrät kasvavat väestön ikääntyessä, ja siksi luuston hyvinvointiin panostaminen on entistä tärkeämpää.

Osteoporoosi eli luukato kehittyy, kun luuta hajoaa enemmän kuin sitä muodostuu. Riskiä lisäävät tietyt sairaudet, kuten keliakia, diabetes ja reumasairaudet, sekä vaihdevuosien jälkeinen estrogeenin väheneminen. Myös osa lääkkeistä voi heikentää luustoa.

Vahva luusto syntyy arjen valinnoista

Luuston hyvinvointia voi vahvistaa monin tavoin. Monipuolinen ruokavalio, jossa varmistetaan riittävä kalsiumin, D-vitamiinin ja proteiinin saanti, on tärkeä perusta. Säännöllinen liikunta, joka kehittää lihasvoimaa ja tasapainoa, ehkäisee kaatumisia ja vahvistaa luita. Arjen turvallisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota poistamalla kodista liukastumis- ja kompastumisriskit. Lisäksi tupakoinnin lopettaminen ja alkoholin käytön kohtuullistaminen tukevat luuston terveyttä pitkällä aikavälillä.

– Luuston terveys rakentuu pienistä, mutta merkityksellisistä teoista. Samalla vahvistamme toimintakykyä ja itsenäistä arkea, muistuttaa elintapaohjauksen asiantuntija Minna Ritakorpi.

Kanta-Hämeen hyvinvointialueen uusi osteoporoosipolku on osa hyvinvointialueen työtä ennaltaehkäisevän ja vaikuttavan hoidon vahvistamiseksi.

Tutustu uuteen palvelupolkuun: Osteoporoosipolku - Oma Häme

Lisätietoja:

Sanna Mäkynen

Asiakaspalvelun erityisasiantuntija

sanna.makynen@omahame.fi

Anne Ylä-Soininmäki

Perusterveydenhuollon apulaisylilääkäri

Anne.Yla-Soininmaki@omahame.fi

Minna Ritakorpi

Elintapaohjauksen asiantuntija

minna.ritakorpi@omahame.fi