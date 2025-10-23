THL: Diagnoositietojen ylikirjaamisesta ei ole löytynyt toistaiseksi viitteitä – sote-rahoituksen tietopohjan tarkistamista tehostetaan

Julkisuudessa on kesän ja syksyn aikana ollut esillä rahoituslaskennan tietoaineiston poikkeamia sekä epäilyjä aineiston laadusta myös yleisemmin.

”Tunnistetuiksi ongelmiksi ovat osoittautuneet tietojärjestelmien puutteet pitkäaikaisdiagnoosien käsittelyssä sekä diagnoosien kirjautuminen käyntisyinä. Havaitut virheet ovat teknisiä ja liittyvät tietojen toimittamiseen”, kertoo THL:n kehittämisjohtaja Jukka Jokinen.

”Meillä ei ole viitteitä siitä, että diagnooseja olisi ylikirjattu tai että rekisteritietoja olisi tahallisesti vääristelty.”

THL laajentaa ja tarkentaa sote-rahoituksen laskennan tietopohjan tarkistamista syksyn aikana sekä kehittää jatkuvasti kaikkia tähän liittyviä prosessejaan.

Laitoksen asiantuntijat seuraavat hoitoilmoitusrekistereiden aineistotoimituksia aiempaa tarkemmin ja ovat hyvinvointialueisiin yhteydessä mahdollisista suurista poikkeamista. Läpinäkyvyyden lisäämiseksi THL myös julkaisee laskennassa käytettävien tietojen laatutarkasteluja.

”Tavoitteena on, että pystymme varmistamaan sote-rahoituksen tietopohjan oikeellisuuden aiempaa paremmin. Olemme koko ajan kehittäneet rekisteriaineistojen laatua yhdessä hyvinvointialueiden kanssa. Tähän työhön täytyy panostaa erittäin paljon myös jatkossa”, korostaa THL:n yksikönpäällikkö Mikko Peltola.

Rekisteriaineistot ovat valtavia

Hyvinvointialueilla on lakisääteinen velvollisuus toimittaa tietoja THL:n hoitoilmoitusrekisteriin ohjeistuksen mukaisesti, ja potilastietojärjestelmien tulisi mahdollistaa tämä. Hyvinvointialueet vastaavat toimittamansa tiedon laadusta.

Suomessa on kansainvälisesti poikkeuksellisen kattavat ja laajat terveydenhuollon palvelujen käyttöä koskevat rekisteriaineistot. Alueet toimittavat pelkästään THL:n rekistereihin miljoonia yksittäisiä tietueita joka viikko.

Aineistoja käytetään useisiin tarkoituksiin, joista sote-rahoituksen laskenta on yksi. THL:n hoitoilmoitusrekisterin tietojen ohella rahoituslaskelmissa käytetään myös mm. Kelan ja Eläketurvakeskuksen rekisteritietoja.

”Täydellisiä aineistoja ei ole olemassa, mutta on ehdottoman tärkeää, että sote-rahoituksen laskenta perustuu mahdollisimman oikeaan ja kattavaan tietoon. Hyödynnämme eri lähteitä, jotta pystymme tunnistamaan väestön sairastavuuden ja palvelujen tarpeen mahdollisimman hyvin”, toteaa THL:n erikoistutkija Tuukka Holster.

Diagnoosien määrän kasvulle useita syitä

Alueiden toimittamien diagnoosien määrä THL:n rekistereissä on kasvanut viime vuosina, mille on useita syitä.

Pitkäaikaisdiagnooseja on ylipäätään voinut ilmoittaa hoitoilmoitusjärjestelmään vasta vuodesta 2019, minkä jälkeen tietojen kattavuus on parantunut vuosi vuodelta. Myös hyvinvointialueiden tietojärjestelmät ovat yhtenäistyneet ja tietotuotanto on parantunut, kun kuntien eri tietojärjestelmistä on siirrytty keskitetympiin hyvinvointialueiden tietojärjestelmiin.

Lisäksi sote-uudistuksen rahoitusjärjestelmän vuoksi hyvinvointialueille syntyi uusi kannuste alkaa toimittaa tietoja mahdollisimman kattavasti.

”Tätä kannustinta ei ollut ennen vuotta 2023, joten alueilta saadut tiedot ovat voineet olla puutteellisia. Pitkäaikaisdiagnoosien määrän kasvu heijastaa toisin sanoen pitkälti tietopohjan parantumista”, Jokinen kertoo.

”Hyvinvointialueet toimittavat jatkuvasti kattavammin ja johdonmukaisemmin tietoa rekistereihin, mikä parantaa myös rahoituksen tarvelaskelmien oikeellisuutta.”

Sairastavuus ennustaa parhaiten palveluiden käyttöä

Sote-rahoituksen laskenta koskee sitä, miten valtaosa hyvinvointialueiden noin 26 miljardin euron rahoituksesta jaetaan vuosittain alueiden kesken. Malli perustuu alueiden asukkaiden palvelutarpeeseen, joka puolestaan määritellään pääosin asukkaiden sairastavuuden avulla.

Sairastavuus huomioidaan 123 sairausluokan diagnoositietojen avulla. Mukana on erityisesti pitkäaikaissairauksia, kuten diabetes, verenpainetauti ja eri syöpiä.

Nykyisen rahoitusmallin tavoitteena on hillitä sote-kustannusten kasvua, jakaa rahoitusta alueellisesti tasa-arvoisesti ja pyrkiä turvaamaan kansalaisille yhdenvertaiset palvelut eri puolilla maata.

Rahoitus määräytyy tasa-arvoisesti, jos jokaisen alueen palvelutarve pystytään määrittämään kohtuullisen luotettavasti ja alue saa rahoitusta tarpeensa mukaisesti.

”Rekisteripohjainen sairastavuuden ja sitä kautta palvelutarpeiden arviointi on nykytiedon valossa ainoa tapa kohdentaa rahoitus palvelutarpeen mukaisesti”, Holster toteaa.

Vaihtoehtoisena mallina on toisinaan esitetty demografista mallia, jossa palveluiden tarvetta ennakoidaan alueen väestöpohjan perusteella. Mallin etuna on se, että se parantaisi ennaltaehkäisyn kannusteita ja välttäisi diagnoositiedon epävarmuudet.

”Demografinen malli ennustaa heikosti palveluiden käyttöä, vaikka ihmisten ikä ja sukupuoli saadaan malliin mukaan hyvin tarkasti. Sairastavuustieto sisältää paljon sellaista tietoa, jota ei pelkällä ikärakenteella voida huomioida”, Holster jatkaa.

THL järjestää taustatilaisuuden medialle sote-rahoituksen laskennasta 31.10.

Järjestämme medialle taustatilaisuuden sote-rahoituksen laskennasta perjantaina 31.10. klo 13–14 verkossa. Lähetämme tilaisuudesta toimituksiin erikseen kutsun maanantaina 27.10.

