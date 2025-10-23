THL: Diagnoositietojen ylikirjaamisesta ei ole löytynyt toistaiseksi viitteitä – sote-rahoituksen tietopohjan tarkistamista tehostetaan
THL ei ole löytänyt viitteitä diagnoosien ylikirjaamisesta nykyisen rahoituksen laskenta- aineistossa. Havaitut virheet vaikuttavat olevan teknisiä. Läpinäkyvyyden lisäämiseksi THL julkaisee vielä tänä syksynä laskennassa käytettävien tietojen laatutarkasteluja.
Julkisuudessa on kesän ja syksyn aikana ollut esillä rahoituslaskennan tietoaineiston poikkeamia sekä epäilyjä aineiston laadusta myös yleisemmin.
”Tunnistetuiksi ongelmiksi ovat osoittautuneet tietojärjestelmien puutteet pitkäaikaisdiagnoosien käsittelyssä sekä diagnoosien kirjautuminen käyntisyinä. Havaitut virheet ovat teknisiä ja liittyvät tietojen toimittamiseen”, kertoo THL:n kehittämisjohtaja Jukka Jokinen.
”Meillä ei ole viitteitä siitä, että diagnooseja olisi ylikirjattu tai että rekisteritietoja olisi tahallisesti vääristelty.”
THL laajentaa ja tarkentaa sote-rahoituksen laskennan tietopohjan tarkistamista syksyn aikana sekä kehittää jatkuvasti kaikkia tähän liittyviä prosessejaan.
Laitoksen asiantuntijat seuraavat hoitoilmoitusrekistereiden aineistotoimituksia aiempaa tarkemmin ja ovat hyvinvointialueisiin yhteydessä mahdollisista suurista poikkeamista. Läpinäkyvyyden lisäämiseksi THL myös julkaisee laskennassa käytettävien tietojen laatutarkasteluja.
”Tavoitteena on, että pystymme varmistamaan sote-rahoituksen tietopohjan oikeellisuuden aiempaa paremmin. Olemme koko ajan kehittäneet rekisteriaineistojen laatua yhdessä hyvinvointialueiden kanssa. Tähän työhön täytyy panostaa erittäin paljon myös jatkossa”, korostaa THL:n yksikönpäällikkö Mikko Peltola.
Rekisteriaineistot ovat valtavia
Hyvinvointialueilla on lakisääteinen velvollisuus toimittaa tietoja THL:n hoitoilmoitusrekisteriin ohjeistuksen mukaisesti, ja potilastietojärjestelmien tulisi mahdollistaa tämä. Hyvinvointialueet vastaavat toimittamansa tiedon laadusta.
Suomessa on kansainvälisesti poikkeuksellisen kattavat ja laajat terveydenhuollon palvelujen käyttöä koskevat rekisteriaineistot. Alueet toimittavat pelkästään THL:n rekistereihin miljoonia yksittäisiä tietueita joka viikko.
Aineistoja käytetään useisiin tarkoituksiin, joista sote-rahoituksen laskenta on yksi. THL:n hoitoilmoitusrekisterin tietojen ohella rahoituslaskelmissa käytetään myös mm. Kelan ja Eläketurvakeskuksen rekisteritietoja.
”Täydellisiä aineistoja ei ole olemassa, mutta on ehdottoman tärkeää, että sote-rahoituksen laskenta perustuu mahdollisimman oikeaan ja kattavaan tietoon. Hyödynnämme eri lähteitä, jotta pystymme tunnistamaan väestön sairastavuuden ja palvelujen tarpeen mahdollisimman hyvin”, toteaa THL:n erikoistutkija Tuukka Holster.
Diagnoosien määrän kasvulle useita syitä
Alueiden toimittamien diagnoosien määrä THL:n rekistereissä on kasvanut viime vuosina, mille on useita syitä.
Pitkäaikaisdiagnooseja on ylipäätään voinut ilmoittaa hoitoilmoitusjärjestelmään vasta vuodesta 2019, minkä jälkeen tietojen kattavuus on parantunut vuosi vuodelta. Myös hyvinvointialueiden tietojärjestelmät ovat yhtenäistyneet ja tietotuotanto on parantunut, kun kuntien eri tietojärjestelmistä on siirrytty keskitetympiin hyvinvointialueiden tietojärjestelmiin.
Lisäksi sote-uudistuksen rahoitusjärjestelmän vuoksi hyvinvointialueille syntyi uusi kannuste alkaa toimittaa tietoja mahdollisimman kattavasti.
”Tätä kannustinta ei ollut ennen vuotta 2023, joten alueilta saadut tiedot ovat voineet olla puutteellisia. Pitkäaikaisdiagnoosien määrän kasvu heijastaa toisin sanoen pitkälti tietopohjan parantumista”, Jokinen kertoo.
”Hyvinvointialueet toimittavat jatkuvasti kattavammin ja johdonmukaisemmin tietoa rekistereihin, mikä parantaa myös rahoituksen tarvelaskelmien oikeellisuutta.”
Sairastavuus ennustaa parhaiten palveluiden käyttöä
Sote-rahoituksen laskenta koskee sitä, miten valtaosa hyvinvointialueiden noin 26 miljardin euron rahoituksesta jaetaan vuosittain alueiden kesken. Malli perustuu alueiden asukkaiden palvelutarpeeseen, joka puolestaan määritellään pääosin asukkaiden sairastavuuden avulla.
Sairastavuus huomioidaan 123 sairausluokan diagnoositietojen avulla. Mukana on erityisesti pitkäaikaissairauksia, kuten diabetes, verenpainetauti ja eri syöpiä.
Nykyisen rahoitusmallin tavoitteena on hillitä sote-kustannusten kasvua, jakaa rahoitusta alueellisesti tasa-arvoisesti ja pyrkiä turvaamaan kansalaisille yhdenvertaiset palvelut eri puolilla maata.
Rahoitus määräytyy tasa-arvoisesti, jos jokaisen alueen palvelutarve pystytään määrittämään kohtuullisen luotettavasti ja alue saa rahoitusta tarpeensa mukaisesti.
”Rekisteripohjainen sairastavuuden ja sitä kautta palvelutarpeiden arviointi on nykytiedon valossa ainoa tapa kohdentaa rahoitus palvelutarpeen mukaisesti”, Holster toteaa.
Vaihtoehtoisena mallina on toisinaan esitetty demografista mallia, jossa palveluiden tarvetta ennakoidaan alueen väestöpohjan perusteella. Mallin etuna on se, että se parantaisi ennaltaehkäisyn kannusteita ja välttäisi diagnoositiedon epävarmuudet.
”Demografinen malli ennustaa heikosti palveluiden käyttöä, vaikka ihmisten ikä ja sukupuoli saadaan malliin mukaan hyvin tarkasti. Sairastavuustieto sisältää paljon sellaista tietoa, jota ei pelkällä ikärakenteella voida huomioida”, Holster jatkaa.
THL järjestää taustatilaisuuden medialle sote-rahoituksen laskennasta 31.10.
Järjestämme medialle taustatilaisuuden sote-rahoituksen laskennasta perjantaina 31.10. klo 13–14 verkossa. Lähetämme tilaisuudesta toimituksiin erikseen kutsun maanantaina 27.10.
Aiheesta lisää
Pohde ja THL selvittävät epäselvyyksiä diagnoositiedoissa (14.10.2025)
THL on havainnut merkittäviä virheitä hyvinvointialueiden toimittamissa diagnoositiedoissa – asiaa selvitetään yhdessä alueiden kanssa (17.6.2025)
Lisätietoja
Mikko Peltola
yksikönpäällikkö
puh. 029 524 7458
etunimi.sukunimi@thl.fi
Jukka Jokinen
kehittämisjohtaja
puh. 029 524 8683
etunimi.sukunimi@thl.fi
Tuukka Holster
erikoistutkija
puh. 029 524 7937
etunimi.sukunimi@thl.fi
Tietoa julkaisijasta
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on asiantuntija- ja tutkimuslaitos. Tuotamme tietoa, työkaluja ja ratkaisuja terveys- ja hyvinvointialan päätöksenteon ja toiminnan tueksi. Teemme kansainvälisesti ja kansallisesti arvokasta tutkimusta ja sovellamme sitä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuuden rakentamiseen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Hur bemöta en person som tvekar inför vaccination? THL utbildar hälso- och sjukvårdspersonal23.10.2025 11:57:01 EEST | Pressmeddelande
Syftet med utbildningen är att ge hälso- och sjukvårdspersonal verktyg för att på ett förstående och stödjande sätt bemöta personer som tvekar inför vaccination, samt hjälpa dem att fatta välinformerade beslut om sin egen eller sitt barns hälsa.
Miten kohdata rokotteen ottamista epäröivä? THL kouluttaa terveydenhuollon ammattilaisia23.10.2025 11:57:01 EEST | Tiedote
Koulutuksen tavoitteena on tarjota terveydenhuollon ammattilaisille keinoja kohdata rokottamista epäröivä asiakas ymmärtävästi ja tukien sekä auttaa häntä tekemään luotettavaan tietoon perustuvia päätöksiä omasta tai lapsensa terveydestä.
Luottamus tulevaisuuteen lisää perheiden lapsitoiveita – esikoisen saaneista neljäsosa kuitenkin epäröi asiaa22.10.2025 00:45:00 EEST | Tiedote
Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan yleisin syy lapsitoiveiden epäröinnille on vanhempana jaksaminen. Lapsitoiveita lisäsivät vanhempien luottamus tulevaisuuteen, riittävä toimeentulo sekä positiiviset synnytyskokemukset.
Välfärdsområdenas ekonomi balanseras, men de strukturella reformerna framskrider i olika takt21.10.2025 00:01:57 EEST | Pressmeddelande
Välfärdsområdena har fått en bättre balans i sin ekonomi och hittat nya sätt att trygga sin service i en svår situation, berättas i Institutet för hälsa och välfärds (THL) årliga bedömning av ordnandet av social- och hälsovårdstjänster.
Hyvinvointialueiden talous on tasapainottumassa, mutta rakenteelliset uudistukset etenevät eri tahtiin21.10.2025 00:01:57 EEST | Tiedote
Hyvinvointialueet ovat saaneet talouttaan aiempaa parempaan tasapainoon ja löytäneet uusia tapoja turvata palvelujaan vaikeassa tilanteessa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuotuinen arvio sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme