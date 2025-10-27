Mika Aaltola johtaa Euroopan parlamentin erityisvaliokunnan vierailua Suomeen

Euroopan parlamentin erityisvaliokunta Euroopan demokratiakilvestä (EUDS) vierailee Helsingissä ja Tukholmassa 27.–29. lokakuuta 2025. Vierailua puheenjohtaa valiokunnan jäsen Mika Aaltola, joka toimii valiokunnassa myös Euroopan kansanpuolueen (EPP) koordinaattorina. Vierailun tavoitteena on perehtyä Suomen ja Ruotsin varautumiskäytäntöihin, sekä Itämeren tietoliikennekaapeleihin kohdistuneisiin häiriöihin.

Mika Aaltola vierailun merkityksestä:

”Kyseessä on valiokunnan ensimmäinen vierailu Suomeen, ja se tarjoaa tärkeän mahdollisuuden tuoda esiin suomalaista osaamista. On olennaista, että Euroopassa ymmärretään, millaisessa turvallisuusympäristössä Suomi toimii ja miksi maamme on koko EU:lle strategisesti keskeinen. Työni ytimessä on muistuttaa, että Suomen turvallisuus on koko Euroopan etu, ja että tänne kohdistuvat investoinnit ja resurssit vahvistavat unionin kestävyyttä. ”