Mika Aaltola johtaa Euroopan parlamentin erityisvaliokunnan vierailua Suomeen

Euroopan parlamentin erityisvaliokunta Euroopan demokratiakilvestä (EUDS) vierailee Helsingissä ja Tukholmassa 27.–29. lokakuuta 2025. Vierailua puheenjohtaa valiokunnan jäsen Mika Aaltola, joka toimii valiokunnassa myös Euroopan kansanpuolueen (EPP) koordinaattorina.
Mika Aaltola vierailun merkityksestä:
”Kyseessä on valiokunnan ensimmäinen vierailu Suomeen, ja se tarjoaa tärkeän mahdollisuuden tuoda esiin suomalaista osaamista. On olennaista, että Euroopassa ymmärretään, millaisessa turvallisuusympäristössä Suomi toimii ja miksi maamme on koko EU:lle strategisesti keskeinen. Työni ytimessä on muistuttaa, että Suomen turvallisuus on koko Euroopan etu, ja että tänne kohdistuvat investoinnit ja resurssit vahvistavat unionin kestävyyttä. ”
EUDS-valiokunta perustettiin vuonna 2024 Euroopan parlamentissa vahvistamaan EU:n demokraattista itsepuolustusta. Kyseessä on määräaikainen valiokunta, joka edistää yhteisiä strategioita hybridiuhkien, disinformaation ja muunlaisen ulkoisen vaikuttamisen torjumiseksi.
