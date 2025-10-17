Vuoden YK:n ystävä on Tasavallan presidentti Alexander Stubb
Vuoden YK:n ystävä -kunniamaininta on myönnetty Tasavallan presidentti Alexander Stubbille tunnustuksena pitkäjänteisestä ja monipuolisesta työstä YK:n ja monenkeskisen yhteistyön puolesta.
Kunniamaininnan myöntävät Suomen YK-liitto ja YK:n ystävät -verkosto. Se annetaan vuosittain henkilölle, joka on omalla toiminnallaan edistänyt merkittävästi YK:n tunnettuutta Suomessa, Suomen aktiivista roolia YK:ssa tai toiminut YK:n roolin tai päämäärien vahvistamiseksi kansainvälisesti. Kunniamaininta myönnettiin nyt yhdeksännen kerran.
Geopoliittiset erimielisyydet ovat syventyneet entisestään. Maailmalla on edessään lukuisia vakavia haasteita, kuten ilmastonmuutos, pandemiat, talouskriisit ja turvallisuusuhat. Nämä ongelmat ylittävät kansalliset rajat ja edellyttävät monenvälisiä ratkaisuja. Meidän on tehtävä yhteistyötä saavuttaaksemme kestäviä tuloksia. Siksi tarvitaan entistä enemmän luottamuksen rakentajia ja monenkeskisen yhteistyön puolustajia.
Tasavallan presidentti Alexander Stubb on toiminut aktiivisesti monenvälisyyden, ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion puolestapuhujana. Hänen laaja-alainen kokemuksensa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti sekä arvopohjainen johtajuus vahvistavat Suomen profiilia YK:ssa ratkaisuhakuisena, rakentavana ja arvoihin pohjaavana toimijana.
Lisäksi presidentti Stubb on pragmaattisella diplomatiallaan ja sitoutumisellaan siltojen rakentamiseen vahvistanut globaalia luottamusta ja yhteistyötä. Hän on myös ajanut rohkeasti kansainvälisten instituutioiden uudistamista, mikä on välttämätöntä niiden uskottavuuden ja vaikuttavuuden säilyttämiseksi nopeasti muuttuvassa ajassa.
Kunniamaininnan allekirjoittajat ovat YK:n ystävät -verkoston puheenjohtaja Helena Ranta ja hallituksen puheenjohtaja Karoliina Partanen.
Aiemmat Vuoden YK:n ystävät
2017: Presidentti Tarja Halonen
2018: Presidentti Martti Ahtisaari
2019: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö
2020: Professori Eeva Furman
2021: YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin puheenjohtaja Anne Nuorgam
2022: Professori Petteri Taalas
2023: Akateemikko, professori emeritus Martti Koskenniemi
2024: Komissaari Jutta Urpilainen
Suomen YK-liitto on YK-teemoihin keskittyvä kansalaisjärjestö. Liitto edistää laaja-alaisen vaikuttajaverkostonsa avulla kansainvälistä yhteistyötä jossa ketään ei jätetä. Visiomme on saavuttaa yhteistyöllä vahva YK ja kestävä tulevaisuus.
YK:n ystävien tavoitteena on vahvistaa suomalaisten YK-osaamista ja tehdä tunnetuksi Suomen YK-politiikkaa.
