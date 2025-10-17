Vuoden YK:n ystävä on Tasavallan presidentti Alexander Stubb

Kunniamaininnan myöntävät Suomen YK-liitto ja YK:n ystävät -verkosto. Se annetaan vuosittain henkilölle, joka on omalla toiminnallaan edistänyt merkittävästi YK:n tunnettuutta Suomessa, Suomen aktiivista roolia YK:ssa tai toiminut YK:n roolin tai päämäärien vahvistamiseksi kansainvälisesti. Kunniamaininta myönnettiin nyt yhdeksännen kerran.

Geopoliittiset erimielisyydet ovat syventyneet entisestään. Maailmalla on edessään lukuisia vakavia haasteita, kuten ilmastonmuutos, pandemiat, talouskriisit ja turvallisuusuhat. Nämä ongelmat ylittävät kansalliset rajat ja edellyttävät monenvälisiä ratkaisuja. Meidän on tehtävä yhteistyötä saavut­taaksemme kestäviä tuloksia. Siksi tarvitaan entistä enemmän luottamuksen rakentajia ja monenkeskisen yhteistyön puolustajia.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb on toiminut aktiivisesti monenvälisyyden, ihmisoikeuksien, demokratian ja oikeusvaltion puolestapuhujana. Hänen laaja-alainen kokemuksensa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti sekä arvopohjainen johtajuus vahvistavat Suomen profiilia YK:ssa ratkaisuhakuise­na, rakentavana ja arvoihin pohjaavana toimijana.

Lisäksi presidentti Stubb on pragmaattisella diplomatiallaan ja sitoutumisellaan siltojen rakentamiseen vahvistanut globaalia luottamusta ja yhteistyötä. Hän on myös ajanut rohkeasti kansainvälisten insti­tuutioiden uudistamista, mikä on välttämätöntä niiden uskottavuuden ja vaikuttavuuden säilyttämiseksi nopeasti muuttuvassa ajassa.

Kunniamaininnan allekirjoittajat ovat YK:n ystävät -verkoston puheenjohtaja Helena Ranta ja hallituksen puheenjohtaja Karoliina Partanen.

Aiemmat Vuoden YK:n ystävät



2017: Presidentti Tarja Halonen

2018: Presidentti Martti Ahtisaari

2019: Tasavallan presidentti Sauli Niinistö

2020: Professori Eeva Furman

2021: YK:n alkuperäiskansojen pysyvän foorumin puheenjohtaja Anne Nuorgam

2022: Professori Petteri Taalas

2023: Akateemikko, professori emeritus Martti Koskenniemi

2024: Komissaari Jutta Urpilainen

Suomen YK-liitto on YK-teemoihin keskittyvä kansalaisjärjestö. Liitto edistää laaja-alaisen vaikuttajaverkostonsa avulla kansainvälistä yhteistyötä jossa ketään ei jätetä. Visiomme on saavuttaa yhteistyöllä vahva YK ja kestävä tulevaisuus.

YK:n ystävien tavoitteena on vahvistaa suomalaisten YK-osaamista ja tehdä tunnetuksi Suomen YK-politiikkaa.