Vaasan kaupunki huutokauppaa hylättyjä veneitä

Huutokauppa järjestetään kiertonet.fi -sivustolla. Tarjolla on muun muassa purjeveneitä, puuveneitä ja hytillisiä veneitä.

Veneet ovat käytöstä poistettuja ja myydään käyttöön, romuksi, varaosiksi tai viallisina niillä varusteilla ja siinä kunnossa, jossa ne ovat ilmoitushetkellä ja kaupanteon aikaan.

Veneitä ei ole testattu eikä niiden toimivuudesta ole tietoa. Kaupunki ei myönnä veneille takuuta.

Myytäviin veneisiin on mahdollista tutustua tiistaina 28.10. klo 9.30–11.00. Tutustuminen järjestetään vain ennakkoon ilmoittautuneille, ja tarkempi sijainti kerrotaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumiset Jarmo Latvalalle (puh. 0407615572).