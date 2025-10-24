Vaasan kaupunki huutokauppaa hylättyjä veneitä
Myynnissä on yhteensä 16 venettä, jotka ovat löytyneet hylättynä Vaasasta. Huutokauppa päättyy kohteesta riippuen joko perjantaina 31.10. tai sunnuntaina 2.11.
Huutokauppa järjestetään kiertonet.fi -sivustolla. Tarjolla on muun muassa purjeveneitä, puuveneitä ja hytillisiä veneitä.
Veneet ovat käytöstä poistettuja ja myydään käyttöön, romuksi, varaosiksi tai viallisina niillä varusteilla ja siinä kunnossa, jossa ne ovat ilmoitushetkellä ja kaupanteon aikaan.
Veneitä ei ole testattu eikä niiden toimivuudesta ole tietoa. Kaupunki ei myönnä veneille takuuta.
Myytäviin veneisiin on mahdollista tutustua tiistaina 28.10. klo 9.30–11.00. Tutustuminen järjestetään vain ennakkoon ilmoittautuneille, ja tarkempi sijainti kerrotaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumiset Jarmo Latvalalle (puh. 0407615572).
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarmo Latvala, palveluvastaava
Puh. 0407615572, jarmo.latvala@vaasa.fi
Kuvat
Linkit
Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vaasan kaupunki - Vasa stad
Vasa stad auktionerar ut övergivna båtar24.10.2025 15:13:25 EEST | Pressmeddelande
Staden auktionerar ut totalt 16 båtar som har hittats övergivna i Vasa. Auktionen avslutas antingen fredag 31.10 eller söndag 2.11, beroende på objekt.
EMBARGO 24.10.2025 kl. 9.00: Vasa undersöker invånarnas lycka för sjätte gången24.10.2025 09:00:00 EEST | Pressmeddelande
Vasa stad har undersökt invånarnas lycka sedan år 2020. Förra året svarade redan över 2 000 personer på enkäten. Svaren analyserades av lyckoprofessorn Markku Ojanen.
EMBARGO 24.10. klo 9.00: Vaasa kysyy asukkaiden onnellisuudesta jo kuudennen kerran24.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote
Vaasan kaupunki on tutkinut asukkaiden onnellisuutta vuodesta 2020 alkaen. Kyselyyn vastasi viime vuonna jo yli 2000 henkilöä. Vastaukset analysoi onnellisuusprofessori Markku Ojanen.
Tillfälliga trafikarrangemang på Karlebyvägen 27.1023.10.2025 14:28:32 EEST | Pressmeddelande
Gång- och cykelvägen på Karlebyvägen vid Verkstadsgatan 22 stängs tillfälligt på måndag 27.10 på grund av fasadarbeten på byggnaden. Trafiken styrs till en omväg.
Kokkolantiellä tilapäisiä liikennejärjestelyitä 27.10.23.10.2025 14:28:11 EEST | Tiedote
Maanantaina 27.10.2025 Kokkolantiellä Konepajakatu 22:n kohdalla suljetaan tilapäisesti kävely- ja pyörätie rakennuksen julkisivutöiden takia. Liikenne ohjataan kiertotielle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme