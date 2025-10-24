Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasan kaupunki huutokauppaa hylättyjä veneitä

24.10.2025 15:12:39 EEST | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

Myynnissä on yhteensä 16 venettä, jotka ovat löytyneet hylättynä Vaasasta. Huutokauppa päättyy kohteesta riippuen joko perjantaina 31.10. tai sunnuntaina 2.11.

Vanha puuvene maalla, taustalla syksyisiä puita.
Kuva: Tarja Keränen / Kiertonet

Huutokauppa järjestetään kiertonet.fi -sivustolla. Tarjolla on muun muassa purjeveneitä, puuveneitä ja hytillisiä veneitä.

Veneet ovat käytöstä poistettuja ja myydään käyttöön, romuksi, varaosiksi tai viallisina niillä varusteilla ja siinä kunnossa, jossa ne ovat ilmoitushetkellä ja kaupanteon aikaan.

Veneitä ei ole testattu eikä niiden toimivuudesta ole tietoa. Kaupunki ei myönnä veneille takuuta.

Myytäviin veneisiin on mahdollista tutustua tiistaina 28.10. klo 9.30–11.00. Tutustuminen järjestetään vain ennakkoon ilmoittautuneille, ja tarkempi sijainti kerrotaan ilmoittautumisen yhteydessä. Ilmoittautumiset Jarmo Latvalalle (puh. 0407615572).

Yhteyshenkilöt

Jarmo Latvala, palveluvastaava
Puh. 0407615572, jarmo.latvala@vaasa.fi

