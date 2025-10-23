Tarkastuslautakunnan päätöksiä 23.10.2025 kokouksesta

Keski-Suomen hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan vuoden 2025 väliarviointi on laadittu ajanjaksolle 1.1.–30.6.2025. Tarkastuslautakunta arvioi väliarviointiraportissaan hyvinvointialueen toimintaa ja taloutta kuvaavien tunnuslukujen laatua, määrää ja luotettavuutta. Väliarviointi annetaan aluevaltuustolle tiedoksi ja aluevaltuusto lähettää tarkastuslautakunnan laatiman väliarvioinnin aluehallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoittaa aluehallituksen tuomaan tammikuun 2026 loppuun mennessä aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin väliarviointi antaa aihetta.

Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan sidonnaisuusilmoitusten tilannekatsausta. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa luottamustehtävään valinnasta ja mahdollisista muutoksista on ilmoitettava viivytyksettä. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, jonka lakisääteinen tehtävä valvoa ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja lautakunta saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi 4.11.2025 pidettävään kokoukseen.

Sidonnaisuusilmoitusvelvollisia ovat aluehallituksen jäsenet ja varajäsenet, aluehallituksen alaisten jaostojen jäsenet ja varajäsenet, aluevaltuuston ja lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, hyvinvointialuejohtaja sekä aluehallituksen, lautakuntien ja jaostojen esittelijät. Sidonnaisuusilmoitusvelvoite on toteutunut 16.10.2025 mennessä 65 prosenttisesti.

Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.