Tarkastuslautakunnan päätöksiä 23.10.2025 kokouksesta
Tarkastuslautakunta hyväksyi väliarvioinnin ja antaa sen aluevaltuustolle tiedoksi 4.11.2025 kokouksessa. Tarkastuslautakunta käsitteli myös sidonnaisuusilmoitukset, jotka niin ikään annetaan aluevaltuustolle tiedoksi marraskuun kokouksessa.
Keski-Suomen hyvinvointialueen tarkastuslautakunnan vuoden 2025 väliarviointi on laadittu ajanjaksolle 1.1.–30.6.2025. Tarkastuslautakunta arvioi väliarviointiraportissaan hyvinvointialueen toimintaa ja taloutta kuvaavien tunnuslukujen laatua, määrää ja luotettavuutta. Väliarviointi annetaan aluevaltuustolle tiedoksi ja aluevaltuusto lähettää tarkastuslautakunnan laatiman väliarvioinnin aluehallitukselle tarvittavia toimenpiteitä varten ja velvoittaa aluehallituksen tuomaan tammikuun 2026 loppuun mennessä aluevaltuustolle lausunnon toimenpiteistä, joihin väliarviointi antaa aihetta.
Tarkastuslautakunta käsitteli kokouksessaan sidonnaisuusilmoitusten tilannekatsausta. Sidonnaisuusilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa luottamustehtävään valinnasta ja mahdollisista muutoksista on ilmoitettava viivytyksettä. Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, jonka lakisääteinen tehtävä valvoa ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja lautakunta saattaa ilmoitukset aluevaltuuston tiedoksi 4.11.2025 pidettävään kokoukseen.
Sidonnaisuusilmoitusvelvollisia ovat aluehallituksen jäsenet ja varajäsenet, aluehallituksen alaisten jaostojen jäsenet ja varajäsenet, aluevaltuuston ja lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, hyvinvointialuejohtaja sekä aluehallituksen, lautakuntien ja jaostojen esittelijät. Sidonnaisuusilmoitusvelvoite on toteutunut 16.10.2025 mennessä 65 prosenttisesti.
Kokouksen pöytäkirja julkaistaan hyvinvointialueen verkkosivuilla heti, kun se on tarkastettu.
Yhteyshenkilöt
Emilia Koikkalainentarkastuslautakunnan puheenjohtajaKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:050 318 0553
Sanna-Riikka KoponenViestintäpäällikköViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Linkit
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
