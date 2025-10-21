Helsingin paras hotelliaamiainen laajentuu herkulliseksi viikonloppubrunssiksi
NH Collection Helsinki Grand Hansan runsas ja kiitelty aamiainen kasvaa viikonloppuisin moderniksi brunssiksi, jossa korostuvat kotimaiset kauden raaka-aineet ja alusta asti käsityönä valmistetut annokset. Aivan Helsingin ytimessä sijaitsevan korkeatasoisen hotellin ravintola, Hansa Café Bar & Brasserie, tarjoaa täydellisen paikan kokoontua ystävien ja perheen kanssa nauttimaan viikonlopun rennosta ja kiireettömästä ruokaelämyksestä.
Trendikäs ja ajankohtainen brunssi ei ole vain myöhäinen aamiainen, vaan huolella toteutettu ruokailukokemus. Hansa Caféssa lauantaisin ja sunnuntaisin tarjoiltava brunssi rakentuu hotellin runsaan ja ammattitaidolla rakennetun aamiaisen ympärille ja täydentyy keittiön herkullisilla brunssiannoksilla. Tunnelman voi viimeistellä lasillisella kuohuvaa ja antaa viikonlopun alkaa tyylillä.
”Olemme säilyttäneet viikonloppubrunssissa aamiaisemme kiitellyt osat: omasta juuresta alusta asti leivotut leivät, itse valmistetut hillot ja granolat, keittiössämme savustettu lohi sekä suomalaisista marjoista kylmäpuristetut mehut. Niiden lisäksi brussi sisältää lämpimän, pöytiin tarjoiltavan pääruoka-annoksen, jotta vieraamme voivat keskittyä olennaiseen eli nauttimaan seurasta ja viikonlopun vapaasta aamupäivästä”, sanoo Executive Chef Filip Forsberg.
Brunssissa näkyy vahvasti kausi- ja moderni vastuullisuusajattelu. Raaka-aineet tulevat mahdollisimman läheltä ja tutuilta tuottajilta. Leikkeleet palvataan Korialla, jogurtit tulevat Helsingin Meijeristä ja muikut on kalastettu Pielisestä. Myös marjat ja viljat ovat suomalaisia.
Parhaista raaka-aineista rakkaudella valmistettu
Buffetista löytyvät monipuolinen leipävalikoima, leikkeleet ja juustot, lämpimiä aamiaisherkkuja, ruokaisia salaatteja, puuroa sekä granolaa, jogurttien ja hedelmien kera. Runsaan jälkiruokapöydän kruunaavat oman patisserien loihtimia leivonnaiset.
Lämpimäksi brunssiannokseksi voi valita blinejä lohella ja uppomunalla, aasialaistyylisen Sticky Boom Boom -kanan tai grillattua hapanjuurileipää avokaadolla ja paahdetulla kukkakaalilla.
Hansa Café Bar & Brasserien brunssi on tarjolla lauantaisin ja sunnuntaisin klo 11.30–15.00. Brunssin hinta on 42 euroa ja 47 euroa lasillisella kuohuviiniä ja 52 euroa lasillisella samppanjaa.
Wolfcom PR Boutique
Korkeavuorenkatu 1 B 11, 00140 Helsinki, Finland
