Vuoden kotimainen dekkaristi -palkinto kolmannen kerran Christian Rönnbackalle

Mikko Kiiskilän kirja paljastaa vanginvartijan työn todellisuuden ja Rikosseuraamuslaitoksen vaietut ongelmat 24.9.2025 08:36:00 EEST | Tiedote

Pitkän uran Suomen suurimmassa vankilassa tehnyt Mikko Kiiskilä kuvaa tänään julkaistussa kirjassaan Vanginvartija (Bazar) vastuun ja väkivallan täyteistä työtään ja traagisia ihmiskohtaloita vankilan muurien takana. Myös luottamusmiehenä toiminut Kiiskilä käy kirjassaan läpi monia tilanteita, joihin työnantaja eli Rikosseuraamuslaitos ei ole puuttunut toivotulla tavalla.