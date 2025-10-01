Vuoden kotimainen dekkaristi -palkinto kolmannen kerran Christian Rönnbackalle
Bazar Kustannuksen kirjailija Christian Rönnbacka sai Vuoden kotimainen dekkaristi -palkinnon 25.10.2025 Helsingin Kirjamessuilla pidetyssä tilaisuudessa. Lukuaikapalvelu BookBeatin jakama tunnustus on ainoa puhtaasti dataan perustuva kirjallisuuspalkinto Suomessa. Palkinto on jaettu vuosittain kuusi kertaa ja Rönnbackan voitto oli hänen kolmantensa.
888 000 myydyn kirjan rajan juuri ylittänyt Christian Rönnbacka (s. 1969) on poliisitaustainen kirjailija, jonka suositut Hautalehto-dekkarit ovat tulleet tunnetuiksi omaleimaisesta huumoristaan ja poliisityön asiantuntemuksesta. Hautalehto-dekkareista on kuvattu myös kaksi tv-sarjaa, jotka molemmat ovat rikkoneet katsojaennätyksiä. Hautalehdon lisäksi Rönnbacka kirjoittaa kansainvälisen rikollisuuden syövereihin sukeltavaa Henna Björk -dekkarisarjaa.
BookBeatin jakama dekkaripalkinto perustuu lukuaikapalvelun yli 350 000 asiakkaan kulutuskäyttäytymiseen kirjailijan kolmen viimeisimmän teoksen osalta 12 viimeisen kuukauden aikana. Kriteereinä käytetään kirjan aloittamisen ja loppuunkuuntelun määriä sekä asiakkaiden palvelussa antamien arvioiden keskiarvoja.
Christian Rönnbackan voitto pohjautuu dekkareiden Henna Björk: Koodi, Henna Björk: Hydra ja Rafael (Hautalehto 12) kuunteluun. Kaikissa kirjoissa on äänikirjan lukijana Ville Tiihonen, joka oli nyt ehdolla BookBeatin Vuoden lukija -palkinnon saajaksi.
Christian Rönnbackalle palkinnolla on suuri merkitys. ”Upeaa, että Henna Björk on tämän palkinnon myötä noussut Antti Hautalehdon rinnalle Suomen suosituimpien dekkarihahmojen joukkoon! En osaa valita kumpi heistä olisi suosikkini. Antti Hautalehto on kuin aamuinen virkistävä ensimmäinen kuppi hyvää kahvia ja ruisvoileipä. Henna Björk on taas kuin sunnuntainen brunssi, josta voin valita herkut ja sijoittaa hänen tehtävänsä melkein minne tahansa ajankohtaiseen teemaan pariin”, kuvailee kirjailija teostensa päähenkilöitä.
”Tämä on mahtava tunnustus kirjailijalle erityisesti siksi, että palkinnon takana seisovat lukijat ja kuuntelijat. On hienoa nähdä myös se, kuinka pitkä yhteistyö Rönnbackan ja Bazarin välillä kantaa hedelmää. Tästä on osoituksena myös juuri ilmestynyt uusin Hautalehto-dekkari Armoton, joka ensimmäisten viikkojen aikana on ampaissut sarjan uuteen myyntiennätykseen erityisesti lukuaikapalveluissa”, iloitsee Bazarin kustantaja Markus Lähdesniemi.
Vuoden kotimainen dekkaristi -palkinnon saajaksi olivat tänä vuonna ehdolla myös Kale Puonti ja Matti Laine Bazarin kirjailijoista sekä Satu Rämö, Seppo Jokinen ja Arttu Tuominen.
Yhteyshenkilöt
Minttu NikkiläViestintäpäällikkö
Arvostelukappaleet, haastattelupyynnöt ja lisätiedot
Linkit
Bazar Kustannus on vuonna 2002 perustettu yleiskustantamo, joka on osa Werner Söderström Osakeyhtiötä. Bazar julkaisee vuosittain noin 90 uutta kotimaista ja käännettyä kauno- ja tietokirjaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Bazar Kustannus
Uutuusteos murtaa työhön, hyvinvointiin ja johtamiseen liittyviä myyttejä positiivisen organisaatiopsykologian avulla1.10.2025 09:55:00 EEST | Tiedote
Johanna Huhtamäen ja Saana Rossin kirja 12 väärää ajatusta työelämästä (Bazar / Hidasta elämää) haastaa perinteisiä uskomuksiamme työelämästä. Positiivisen organisaatiopsykologian, HR:n ja rekrytoinnin huippuasiantuntijat tarjoavat kirjassaan oivalluksia tehokkuuden ja hyvinvoinnin välisestä yhteydestä. Tutkittuun tietoon pohjautuva teos rohkaisee löytämään yksilöllisiä vahvuuksia ja uudistamaan johtamiskäytäntöjä merkityksellisempien työyhteisöjen luomiseksi.
Mikko Kiiskilän kirja paljastaa vanginvartijan työn todellisuuden ja Rikosseuraamuslaitoksen vaietut ongelmat24.9.2025 08:36:00 EEST | Tiedote
Pitkän uran Suomen suurimmassa vankilassa tehnyt Mikko Kiiskilä kuvaa tänään julkaistussa kirjassaan Vanginvartija (Bazar) vastuun ja väkivallan täyteistä työtään ja traagisia ihmiskohtaloita vankilan muurien takana. Myös luottamusmiehenä toiminut Kiiskilä käy kirjassaan läpi monia tilanteita, joihin työnantaja eli Rikosseuraamuslaitos ei ole puuttunut toivotulla tavalla.
Elämäkertakirja yrittäjä Noora Hautakankaasta paljastaa menestyksen takana piilevän huijarisyndrooman17.9.2025 08:39:00 EEST | Tiedote
Johanna Elomaan kirjoittama Noora Hautakangas – huijarisyndroomasta huolimatta (Bazar) kertoo yrittäjän matkasta menestykseen ja kamppailusta sisäistä epävarmuutta vastaan. Runsaan ennakkokiinnostuksen vuoksi kirjasta otettiin toinen painos jo ennen teoksen ilmestymistä.
Uutuuskirja avaa tekoälyn pioneerin Sam Altmanin visionääristä johtajuutta ja ChatGPT:n menestystarinaa21.8.2025 13:19:38 EEST | Tiedote
Wall Street Journalin toimittajan Keach Hageyn tietokirja Optimisti tarjoaa runsaaseen haastattelumateriaaliin perustuvan henkilökuvan OpenAI:n toimitusjohtajasta Sam Altmanista, joka on ollut keskeinen hahmo ChatGPT:n menestyksessä ja tekoälyn kehityksessä.
BBC:n kybertoimittajan koukuttava tietokirja avaa Julius Kivimäen ja muiden kansainvälisten teinihakkerien toimintaa6.6.2025 10:11:01 EEST | Tiedote
Ctrl+Alt+Kaaos on BBC:n kybertoimittajan Joe Tidyn kirjoittama ensimmäinen kattava kuvaus kansainvälisestä hakkerien maailmasta, ja se ilmestyy tänään suomeksi vain päivä alkuperäisteoksen jälkeen. Suomalaisittain kirjassa on erityisen kiinnostavaa se, millaisen kuvan se piirtää Julius Kivimäen toiminnasta lapsuudesta lähtien.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme