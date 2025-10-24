Keski-Suomen tulevaisuutta rakennetaan luottamuksella, todettiin Sydämellä-tilaisuudessa 24.10.

Noin 180 osallistujan tilaisuus toimi hyvinvointialuelain 14§ mukaisten yhteistyö- ja yhdyspintaneuvottelujen ensimmäisenä osuutena asettaen tavoitteet ja yhteistyötoimintarakenteet. Tilaisuudessa käytiin yhteinen teemakeskustelu kuntien, liiton sekä hyvinvointialueen väliseen strategiseen yhteistyösopimukseen sanoitetuista yhteisistä tavoitteista.

Yhteisissä teemakeskusteluissa pureuduttiin osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen, hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen, palvelujen järjestämiseen, edunvalvontaan ja elinvoimaan sekä arjen turvallisuuteen ja varautumiseen.

Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja Tony Melville esitti tilaisuuden avauspuheenvuorossaan huolen Keski-Suomen hyvinvointialueen talouden tilanteesta, mutta totesi, että hyvinvointialueella on kaikki edellytykset selvitä, jos Keski-Suomessa toimitaan yhtenäisesti ja rohkeasti puolustaen aluettamme.



– On selvää, että meillä ei ole varaa vastakkainasetteluun. On vältettävä keskinäisiä ristiriitoja siitä, mihin suuntaan Keski-Suomen tulisi kulkea.

Demokratia, luottamus ja vuorovaikutus keskiössä

Tilaisuudessa kuultiin ajankohtaisia asiantuntijapuheenvuoroja.

Laboren johtaja Mika Maliranta pohjusti osallistujia päivän keskusteluihin kuvaamalla Suomen talouskasvun edellytyksiä, näkymiä ja muutoksia kuten Keski-Suomen työllisyyden kehitystä, työmääriä, koulutustasoa, teollisuutta ja vientimarkkinoita sekä alueellisia työmarkkinoita ja palkkatasoja.

– Talouden ongelmat eivät johdu siitä, että meillä tehtäisi vähän töitä tai että meidän yrityksissä tehtäisiin vähän töitä. Meidän ongelma on se, että yrityksissä syntyy liian vähän arvonlisäystä.

Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Susanna Huovinen toi kuntaliiton terveisiä Keski-Suomen päättäjille. Hän kuvasi puheenvuorossaan kuntien ja hyvinvointialueiden olevan murroskohdassa. Huovinen puhui demokratiasta, luottamuksesta ja yhteistyöstä ja kannusti jokaista paikalla olijaa tiiviiseen ja rakentavaan yhteystyöhön kansalaisten ja ihmisten hyväksi. Nyt yhdessä tekemiselle on paras hetki, koska uudet valtuutetut ovat juuri aloittaneet työnsä.

Huovinen korosti, että olemme kansainvälisesti vertailtuna edelläkävijöitä monessa asiassa. Suomalaisessa yhteiskunnassa on monia voimavaroja. Valtion konsernissa asioilla on omistajat ja vastuut, jotka luovat selkeyttä ja toimivuutta. Avoin hallinto ja läpinäkyvyys ovat vahvuuksiamme.

Kunnallisalan kehittämissäätiön toimitusjohtaja Jenni Airaksinen painotti puheenvuorossaan luottamusta ja yhteistä voimaa hyvinvointialueen ja kuntien välillä. Näitä rakennetaan viestinnän ja vuorovaikutuksen kautta. Airaksinen muistutti jokaisen roolia viestijänä. Edunvalvontaviestintää ei tule tehdä suhteessa toisiin kuntiin, organisaatioihin tai valtioon. Julkinen keskustelu ja viestit ulospäin maalaavat kuvaa maakunnastamme, kunnistamme ja hyvinvointialueestamme ja ne vaikuttavat koko maakunnan elinvoimaan.

Turvallisuuskomitean erityisasiantuntija Mirva Ojala nosti esiin elinvoimaisuuden merkitystä varautumisessa ja ihmisten arjen turvallisuudessa. Ojalan mukaan vahva elinvoima luo parhaat edellytykset kokonaisturvallisuudelle. Tällöin ennakoidaan paremmin, reagoidaan nopeammin ja myös toivutaan nopeammin. Ojala muistutti, että tulevaisuudenuskoa vahvistetaan eriarvoistumista ehkäisemällä.



Päätöspuheenvuorossaan kansanedustaja ja maakuntavaltuuston puheenjohtaja Riitta Kaarisalo peräänkuulutti maakuntaan entistä vahvempaa strategista otetta, jonka avulla Keski-Suomi voi säilyttää elinvoimansa ja itsenäisyytensä. Samalla hän kiitti tilaisuuden osallistujia hyvistä keskusteluista ja sitoutumisesta yhteistyöhön.



– Vaikka aika on haastava, tässä porukassa on aitoa intoa ja paloa tehdä asioita yhdessä.