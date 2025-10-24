Keski-Suomen tulevaisuutta rakennetaan luottamuksella, todettiin Sydämellä-tilaisuudessa 24.10.
Keski-Suomen liitto ja Keski-Suomen hyvinvointialue kutsuivat koolle Keski-Suomen kuntien, hyvinvointialueen ja maakunnan liiton luottamushenkilöt ja ylimmän johdon yhteiseen Sydämellä-tilaisuuteen 24.10. syventämään vuoropuhelua ja luomaan ratkaisuja keskisuomalaisten hyväksi.
Noin 180 osallistujan tilaisuus toimi hyvinvointialuelain 14§ mukaisten yhteistyö- ja yhdyspintaneuvottelujen ensimmäisenä osuutena asettaen tavoitteet ja yhteistyötoimintarakenteet. Tilaisuudessa käytiin yhteinen teemakeskustelu kuntien, liiton sekä hyvinvointialueen väliseen strategiseen yhteistyösopimukseen sanoitetuista yhteisistä tavoitteista.
Yhteisissä teemakeskusteluissa pureuduttiin osallisuuteen ja yhteisöllisyyteen, hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämiseen, palvelujen järjestämiseen, edunvalvontaan ja elinvoimaan sekä arjen turvallisuuteen ja varautumiseen.
Keski-Suomen hyvinvointialueen aluevaltuuston puheenjohtaja Tony Melville esitti tilaisuuden avauspuheenvuorossaan huolen Keski-Suomen hyvinvointialueen talouden tilanteesta, mutta totesi, että hyvinvointialueella on kaikki edellytykset selvitä, jos Keski-Suomessa toimitaan yhtenäisesti ja rohkeasti puolustaen aluettamme.
– On selvää, että meillä ei ole varaa vastakkainasetteluun. On vältettävä keskinäisiä ristiriitoja siitä, mihin suuntaan Keski-Suomen tulisi kulkea.
Demokratia, luottamus ja vuorovaikutus keskiössä
Tilaisuudessa kuultiin ajankohtaisia asiantuntijapuheenvuoroja.
Laboren johtaja Mika Maliranta pohjusti osallistujia päivän keskusteluihin kuvaamalla Suomen talouskasvun edellytyksiä, näkymiä ja muutoksia kuten Keski-Suomen työllisyyden kehitystä, työmääriä, koulutustasoa, teollisuutta ja vientimarkkinoita sekä alueellisia työmarkkinoita ja palkkatasoja.
– Talouden ongelmat eivät johdu siitä, että meillä tehtäisi vähän töitä tai että meidän yrityksissä tehtäisiin vähän töitä. Meidän ongelma on se, että yrityksissä syntyy liian vähän arvonlisäystä.
Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Susanna Huovinen toi kuntaliiton terveisiä Keski-Suomen päättäjille. Hän kuvasi puheenvuorossaan kuntien ja hyvinvointialueiden olevan murroskohdassa. Huovinen puhui demokratiasta, luottamuksesta ja yhteistyöstä ja kannusti jokaista paikalla olijaa tiiviiseen ja rakentavaan yhteystyöhön kansalaisten ja ihmisten hyväksi. Nyt yhdessä tekemiselle on paras hetki, koska uudet valtuutetut ovat juuri aloittaneet työnsä.
Huovinen korosti, että olemme kansainvälisesti vertailtuna edelläkävijöitä monessa asiassa. Suomalaisessa yhteiskunnassa on monia voimavaroja. Valtion konsernissa asioilla on omistajat ja vastuut, jotka luovat selkeyttä ja toimivuutta. Avoin hallinto ja läpinäkyvyys ovat vahvuuksiamme.
Kunnallisalan kehittämissäätiön toimitusjohtaja Jenni Airaksinen painotti puheenvuorossaan luottamusta ja yhteistä voimaa hyvinvointialueen ja kuntien välillä. Näitä rakennetaan viestinnän ja vuorovaikutuksen kautta. Airaksinen muistutti jokaisen roolia viestijänä. Edunvalvontaviestintää ei tule tehdä suhteessa toisiin kuntiin, organisaatioihin tai valtioon. Julkinen keskustelu ja viestit ulospäin maalaavat kuvaa maakunnastamme, kunnistamme ja hyvinvointialueestamme ja ne vaikuttavat koko maakunnan elinvoimaan.
Turvallisuuskomitean erityisasiantuntija Mirva Ojala nosti esiin elinvoimaisuuden merkitystä varautumisessa ja ihmisten arjen turvallisuudessa. Ojalan mukaan vahva elinvoima luo parhaat edellytykset kokonaisturvallisuudelle. Tällöin ennakoidaan paremmin, reagoidaan nopeammin ja myös toivutaan nopeammin. Ojala muistutti, että tulevaisuudenuskoa vahvistetaan eriarvoistumista ehkäisemällä.
Päätöspuheenvuorossaan kansanedustaja ja maakuntavaltuuston puheenjohtaja Riitta Kaarisalo peräänkuulutti maakuntaan entistä vahvempaa strategista otetta, jonka avulla Keski-Suomi voi säilyttää elinvoimansa ja itsenäisyytensä. Samalla hän kiitti tilaisuuden osallistujia hyvistä keskusteluista ja sitoutumisesta yhteistyöhön.
– Vaikka aika on haastava, tässä porukassa on aitoa intoa ja paloa tehdä asioita yhdessä.
Yhteyshenkilöt
Nina PeränenpalvelujohtajaKeski-Suomen hyvinvointialuePuh:050 5946 783nina.peranen@hyvaks.fi
Pirjo PeräahoaluekehitysjohtajaKeski-Suomen liittoPuh:040 591 0760pirjo.peraaho@keskisuomi.fi
Sanna-Riikka KoponenViestintäpäällikköViestintäpalvelut
Keski-Suomen hyvinvointialue
Keski-Suomen hyvinvointialue vastaa noin 273 000 keskisuomalaisen sosiaali-, terveys- ja pelastustoimen palveluista.
Keskeinen tehtävämme on keskisuomalaisten hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä kuntien, järjestöjen, yritysten ja muiden toimijoiden kanssa. Tavoitteenamme on se, että keskisuomaisten kokemus hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta on maan kärkeä. Haluamme olla ihmislähtöisin hyvinvointialue ja tukea keskisuomalaisten hyvää arkea.
Hyvinvointialue on Keski-Suomen suurin työnantaja, jonka palveluksessa työskentelee noin 12 500 ammattilaista. Tarjoamme mahdollisuuksia ammatilliseen kehittymiseen ja monipuolisiin urapolkuihin.
Palveluiden tiedot, toimipisteet ja yhteystiedot löytyvät Keski-Suomen hyvinvointialueen verkkosivuilta osoitteesta www.hyvaks.fi.
Viestintäpalveluiden yhteissähköposti: viestinta(at)hyvaks.fi.
Facebook: @hyvaks, X: @hyvaks, Instagram: @hyvaks, LinkedIn: Keski-Suomen hyvinvointialue,YouTube: Keski-Suomen hyvinvointialue
#hyvaks #hyväarkikaikille
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Keski-Suomen hyvinvointialue
Tarkastuslautakunnan päätöksiä 23.10.2025 kokouksesta24.10.2025 15:10:26 EEST | Tiedote
Tarkastuslautakunta hyväksyi väliarvioinnin ja antaa sen aluevaltuustolle tiedoksi 4.11.2025 kokouksessa. Tarkastuslautakunta käsitteli myös sidonnaisuusilmoitukset, jotka niin ikään annetaan aluevaltuustolle tiedoksi marraskuun kokouksessa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote23.10.2025 23:56:29 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 23.10.2025 Äänekoski, Rakennuspalo Äänekoskella hoitokodissa sattui toistaiseksi tuntemattomasta syystä tulipalo asukkaan asuinhuoneiston vaatekaapissa. Asukkaan vaatteet olivat syttyneet palamaan kaapiston sisällä. Hoitokodin henkilöstö suoritti kohteessa onnistuneen alkusammutuksen ja palo saatiin rajattua. Pelastuslaitoksen saapuessa paikalle kaapistossa oli enää kytöpaloja ja jäljelle jäi näiden sammuttaminen sekä tilan tuulettaminen. Ketään ei loukkaantunut onnettomuudessa. 3 henkilöä evakuoitiin toiseen palo-osastoon.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote23.10.2025 18:04:48 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 23.10.2024 Jyväskylä Rakennuspalo: keskisuuri Pelastuslaitoksella oli rakennuspalo tehtävä Kaakonsiivessä. Ruoka oli kärähtänyt asunnon uunissa, asukas ei ollut paikalla asunnossa tapahtumahetkellä. Asunnossa oli 2 koiraa, jotka säilyivät vahingoittumattomina. Asunnolle ei tullut vaurioitu onnettomuudessa. Pelastuslaitoksen tehtäväksi jäi asunnon savuttomaksi tekeminen.
Hyvinvointialueen talous painumassa ennusteen mukaan yli talousarvion23.10.2025 14:42:22 EEST | Tiedote
Keski-Suomen hyvinvointialueen talous on painumassa miinukselle ennakoitua enemmän. Neljännesvuosikatsaukseen sisältyvän tulosennusteen mukaan muutettu talousarvio olisi ylittymässä 7 miljoonalla eurolla. Hyvinvointialueen menot ovat tänä vuonna noin 1,5 miljardia euroa ja alijämää on kertymässä tulosennusteen mukaan tälle vuodelle vajaa 81 miljoonaa euroa. Tammi-syyskuussa alijäämä on kertynyt 44 miljoonaa euroa, joten loka-joulukuussa ennakoidaan alijäämää kertyvän vielä 37 miljoonaa euroa.
Keski-Suomen pelastuslaitos onnettomuustiedote22.10.2025 18:55:12 EEST | Tiedote
Keski-Suomen pelastuslaitos Tiedote 22.10.2025 RAKENNUSPALO, KESKISUURI, KOSKENVÄYLÄ, JÄMSÄ Jämsänkosken S-Marketin myymälätilan pakastin vikaantui ja aiheutti myymälätilaan käryä ja pientä savunmuodostusta. Henkilökunta ilmoitti tilanteesta hätäkeskukseen ja tyhjensi myymälän. Myymälästä poistui noin 10 henkilöä. Henkilövahinkoja ei aiheutunut. Pelastuslaitos tiedusteli kohteeseen päästyään myymälän pakastealtaat ja totesi, ettei paloa ollut. Lisäksi pelastuslaitos teki vikaantuneen pakastimen virrattomaksi. Kohteen henkilökunta ja huolto hoitavat vikaantuneeseen pakastimeen liittyvät jatkotoimet. Myymälän toiminta pääsi jatkumaan noin kello 19:00.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme