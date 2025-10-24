MTK ja Sahateollisuus ry: Komission esitys metsäkatoasetuksesta jälleen epäonnistunut

Kuluneen viikon aikana metsäkatoasetuksen valmistelu on saanut entistä oudompia piirteitä. Hieman sen jälkeen, kun Euroopan komissio ensin kertoi asetuksen siirtymisestä vuodella, komissio päätti perua ajatuksensa. Komissio julkaisi 21.10.2025 ehdotuksen metsäkatoasetuksen toimeenpanon näennäisestä yksinkertaistamisesta. Uusi esitys ei ole tuomassa helpotusta metsänomistajille tai sahateollisuudelle. Näin ollen MTK ja Sahateollisuus ry suhtautuvat komission ehdotuksiin kriittisesti.

Vaikka metsäkatoasetuksen tavoite – globaalin metsäkadon torjuminen – on tärkeä ja kannatettava, itse asetus on toimimaton. Se lisää byrokratiaa vastuullisesti toimiville metsänomistajille ja sahateollisuudelle. Lisäksi se nostaisi pysyväisluontaisesti kustannuksia. Nyt esitetyt muutokset ovat näennäisiä.

"Metsäkatoasetus luo turhan byrokratian vastuullisille metsänomistajille ja yrittäjille. Komission muutosesitykset ovat näennäisiä, eivätkä tuo mitään käytännön helpotusta suomalaisille metsänomistajille”, MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola kommentoi.

MTK ja Sahateollisuus ry esittävät, että Suomen ei tulisi hyväksyä esitystä. Päinvastoin Suomen tulee ajaa metsäkatoasetuksen merkittävää ja tosiasiallista keventämistä. Lisäksi Suomen pitää nostaa esiin se, että koko metsäkatoasetus tulisi kaataa.

"Valmistelu on ollut poukkoilevaa ja valitettavan heikkotasoista. Sahateollisuuden yrityksille metsäkatoasetus ei tuo hyötyjä. Byrokratia kasvaa ja kustannukset nousevat. Järkevin vaihtoehto olisi kaataa koko asetus”, Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Tino Aalto toteaa.

Komission suunnitelmat ovat herättäneet voimakasta turhautumista laajasti ympäri Euroopan metsänomistajissa ja sahateollisuuden yrityksissä. Euroopan unionin tulisi keskittyä luomaan kestävää kasvua ja kilpailukykyä, ei turhaa byrokratiaa.





