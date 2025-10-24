MTK ja Sahateollisuus ry: Komission esitys metsäkatoasetuksesta jälleen epäonnistunut
Viime vuosien aikana metsäsektorilla on vallinnut suuri epävarmuus metsäkatoasetuksen takia. Alun perin hyväksytty asetus oli niin epäselvä, että lainvalmistelijat eivät itse tienneet, miten asetusta tulisi käytännössä noudattaa. Komissio onkin joutunut laatimaan asetuksesta useita laaja-alaisia ja monesti epäselviä tulkintaohjeita toimijoille.
Kuluneen viikon aikana metsäkatoasetuksen valmistelu on saanut entistä oudompia piirteitä. Hieman sen jälkeen, kun Euroopan komissio ensin kertoi asetuksen siirtymisestä vuodella, komissio päätti perua ajatuksensa. Komissio julkaisi 21.10.2025 ehdotuksen metsäkatoasetuksen toimeenpanon näennäisestä yksinkertaistamisesta. Uusi esitys ei ole tuomassa helpotusta metsänomistajille tai sahateollisuudelle. Näin ollen MTK ja Sahateollisuus ry suhtautuvat komission ehdotuksiin kriittisesti.
Vaikka metsäkatoasetuksen tavoite – globaalin metsäkadon torjuminen – on tärkeä ja kannatettava, itse asetus on toimimaton. Se lisää byrokratiaa vastuullisesti toimiville metsänomistajille ja sahateollisuudelle. Lisäksi se nostaisi pysyväisluontaisesti kustannuksia. Nyt esitetyt muutokset ovat näennäisiä.
"Metsäkatoasetus luo turhan byrokratian vastuullisille metsänomistajille ja yrittäjille. Komission muutosesitykset ovat näennäisiä, eivätkä tuo mitään käytännön helpotusta suomalaisille metsänomistajille”, MTK:n metsäjohtaja Marko Mäki-Hakola kommentoi.
MTK ja Sahateollisuus ry esittävät, että Suomen ei tulisi hyväksyä esitystä. Päinvastoin Suomen tulee ajaa metsäkatoasetuksen merkittävää ja tosiasiallista keventämistä. Lisäksi Suomen pitää nostaa esiin se, että koko metsäkatoasetus tulisi kaataa.
"Valmistelu on ollut poukkoilevaa ja valitettavan heikkotasoista. Sahateollisuuden yrityksille metsäkatoasetus ei tuo hyötyjä. Byrokratia kasvaa ja kustannukset nousevat. Järkevin vaihtoehto olisi kaataa koko asetus”, Sahateollisuus ry:n toimitusjohtaja Tino Aalto toteaa.
Komission suunnitelmat ovat herättäneet voimakasta turhautumista laajasti ympäri Euroopan metsänomistajissa ja sahateollisuuden yrityksissä. Euroopan unionin tulisi keskittyä luomaan kestävää kasvua ja kilpailukykyä, ei turhaa byrokratiaa.
Lisätiedot:
Marko Mäki-Hakola, MTK, metsäjohtaja, marko.maki-hakola@mtk.fi, 040 502 6810
Tino Aalto, Sahateollisuus ry, toimitusjohtaja, tino.aalto@sahateollisuus.com, 050 574 8713
Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
Kuka MTK:n johtoon? – Ehdokaskiertue starttaa Pieksämällä maanantaina 27.10. klo 12.0024.10.2025 10:57:00 EEST | Kutsu
MTK:n uusi puheenjohtaja valitaan marraskuussa. Ehdokkaiksi ovat ilmoittautuneet maa- ja metsätalousyrittäjä, agronomi Tero Hemmilä, maa- ja metsätalousyrittäjä, agronomi Juha Junnila, maanviljelijä, kansanedustaja Antti Kangas, maa- ja metsätalousyrittäjä, MTK:n johtokunnan jäsen, WFO:n hallituksen jäsen Kati Partanen, Faban osk:n toimitusjohtaja, agronomi Ilkka Pohjamo sekä maanviljelijä, MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja, kansanedustaja Eerikki Viljanen.
Akkukontit ilmestyvät maisemaan - energian varastointi muuttaa maankäyttöä21.10.2025 11:45:51 EEST | Tiedote
Vuoden 2025 aikana akkukonttien maanvuokraus on yleistynyt vauhdilla, ja moni maanomistaja kohtaa nyt ensimmäistä kertaa tarjouksen, joka voi sitoa maat vuosikymmeniksi. MTK korostaa, että jokainen sopimus on yksilöllinen – ja maanomistajan oikeuksien turvaaminen vaatii huolellista harkintaa ja neuvottelua.
MTK pettyi suden suotuisan suojelutason viitearvon määrittelyyn10.10.2025 16:02:43 EEST | Tiedote
Suden suotuisan suojelutason viitearvoksi Suomessa on määritetty 273 sutta. Vaikka susi on nyt boreaalisella vyöhykkeellä suotuisalla suojelutasolla, MTK pitää viitearvoa liian korkeana ja määrittelyn perusteena olevia keskeisiä seikkoja ongelmallisina.
Viljelijöiden talous poikkeuksellisen heikko - kasvukausikysely kertoo syyt10.10.2025 11:51:23 EEST | Tiedote
Vuoden 2025 kasvukausi oli viljelijöiden mukaan poikkeuksellisen haastava. Kevään kylmyys, kesän kuivuus ja syksyn sateet laskivat sato-odotuksia useimmilla tiloilla. Suurin osa 422 kasvukausikyselyyn vastanneesta viljelijästä arvioi sadon määrän ja laadun olevan tavanomaista tasoa tai sitä heikompaa. Sääolosuhteiden lisäksi myös tilojen taloudellinen tilanne oli monilla tuotantosuunnilla keskimääräistä heikompi. Haasteista huolimatta osa tiloista raportoi myös onnistumisia, erityisesti marjakasvien, kuivaheinän ja syysviljojen osalta.
Puukaupan kilpailuttamisen merkitystä ei voi väheksyä8.10.2025 15:46:09 EEST | Tiedote
Puukauppa on hiljentynyt syksyn aikana, ja metsänomistajien myyntihalukkuus on ollut laskussa. Keväällä puukauppa kävi vielä kiivaasti. MTK:n tuore Metsätutka-kysely osoittaa, että ensi vuodelle puunmyyntiaikeita on enää noin kolmasosalla metsänomistajista. Puukauppamäärien laskiessa kilpailutuksen merkitys korostuu, muistuttaa asiantuntija.
