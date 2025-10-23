750 000 euron suurvoitto Kenosta Muhokselle
Muhoksella pelattiin vuoden viidenneksi suurin Keno-voitto. Nettipelaaja voitti sillä 750 000 euron suurvoiton.
Kenon torstain päiväarvonta toi 750 000 euron voiton muhoslaiselle nettipelaajalle. Kymppitason voitto tuli 1,50:n euron panoksella, kun pelaajan rivin kaikki 10 numeroa osuivat oikein. Voittosummaa nosti kunkkunumero, joka myös osui oikein.
- Suuret onnittelut vuoden viidenneksi suurimmasta Keno-voitosta. Lokakuu on ollut poikkeuksellisen onnekas kuukausi Kenossa, joten odotellaan jatkuuko suurien voittojen putki vielä kuukauden viimeisillä päivillä, sanoo Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm.
Lokakuun alussa osui kaikkien aikojen suurin Keno-voitto 2,75 miljoonaa. Voitto pelattiin Kirkkonummella. Miljoonavoitto muodostui täysin poikkeuksellisella tavalla, kun peräti 11 täysosumaa osui samassa arvonnassa samalle pelaajalle.
Nettipelaajana voittaja saa rahat suoraan pankkitililleen.
Keno on kolme kertaa päivässä arvottava numeroveikkauspeli. Pelissä riville valitaan 2 – 10 pelinumeroa 70 numerosta ja arvonnassa arvotaan 20 numeroa 70:stä. Pelin voittoon vaikuttavat pelirivin numeroiden määrä (kenotaso), valittu panos ja osumien määrä.
|Vuoden 2025 suurimmat voitot Kenosta
|Päivä
|Paikkakunta
|Summa
|1.10.
|Kirkkonummi
|2 750 000,00 €
|24.7.
|Vesanto
|1 400 000,00 €
|11.1.
|Seinäjoki
|1 000 000,00 €
|10.5.
|Lohja
|900 000,00 €
|23.10.
|Muhos
|750 000,00 €
|12.7.
|Tampere
|700 000,00 €
|30.7.
|Helsinki
|500 000,00 €
|11.1.
|Kotka
|500 000,00 €
|23.2.
|Nokia
|500 000,00 €
|4.10.
|Tuusula
|400 000,00 €
|25.9.
|Janakkala
|250 000,00 €
|13.8.
|Lempäälä
|250 000,00 €
|20.8.
|Ylivieska
|250 000,00 €
|4.7.
|Vantaa
|250 000,00 €
|1.1.
|Kerava
|250 000,00 €
|5.9.
|Riihimäki
|240 000,00 €
|28.9.
|Joensuu
|200 000,00 €
|27.8.
|Kaustinen
|200 000,00 €
|14.7.
|Kangasala
|200 000,00 €
|28.7.
|Uusikaupunki
|200 000,00 €
|23.9.
|Tampere
|200 000,00 €
|2.7.
|Lahti
|200 000,00 €
|18.5.
|Lappajärvi
|200 000,00 €
|19.5.
|Saarijärvi
|200 000,00 €
|1.1.
|Nurmijärvi
|200 000,00 €
|26.3.
|Kannus
|200 000,00 €
|4.5.
|Siikajoki
|200 000,00 €
|26.4.
|Sotkamo
|200 000,00 €
|11.9.
|Tampere
|150 000,00 €
|4.3.
|Mänttä-Vilppula
|120 000,00 €
|2.9.
|Kuopio
|120 000,00 €
|15.10.
|Oulu
|100 000,00 €
|4.10.
|Helsinki
|100 000,00 €
|28.9.
|Ilomantsi
|100 000,00 €
|22.9.
|Lohja
|100 000,00 €
|28.7.
|Tuusula
|100 000,00 €
|18.7.
|Viitasaari
|100 000,00 €
|29.5.
|Hämeenlinna
|100 000,00 €
|4.1.
|Nurmijärvi
|100 000,00 €
|23.2.
|Kotka
|100 000,00 €
