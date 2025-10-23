SDP:n Niilo Toivonen: Työttömyyden hoito tuo lisätuloja Helsingin budjettiin

Helsingin yksi vakavimmista ongelmista on kasvava työttömyys. Erityisesti nuorisotyöttömyys on ennätyslukemissa, ja Orpon hallituksen toimet tilanteen parantamiseksi ovat jääneet verrattain heikoiksi.

SDP edellyttää, että kaupunki vastaa ripeästi ja määrätietoisesti kasvavan työttömyyden ongelmiin.

– Meidän on löydettävä budjettineuvotteluissa yhteisesti ratkaisuja työttömyystilanteen parantamiseksi, toteaa Niilo Toivonen, SDP:n valtuustoryhmän 1. varapuheenjohtaja.

SDP:n ryhmä tulee ajamaan viikonloppuna käytävissä budjettineuvotteluissa lisäsatsauksia työttömyyden hoitoon ja työllisyyden kasvattamiseen.

– Kasvava työttömyys tarkoittaa kymmenien miljoonien vajetta Helsingin kassaan. Näillä verotuloista saaduilla rahoilla olisi todella käyttöä, Toivonen kertoo.

Suhteessa pieni satsaus työllisyyden edistämiseen voisi kantaa massiivisesti isompaa tuottoa. Taloudellisen puolen lisäksi työttömyys on myös inhimillinen kriisi, joka vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja osallisuuteen. Pitkittyessään se kasvattaa syrjäytymisen riskiä.

Helsingin työttömyysaste oli tämän vuoden syyskuussa 13,4 prosenttia, mikä on 1,7 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin, ja silloinkin luvut olivat todella suuria verrattuna Sanna Marinin hallituksen aikoihin.

– Pormestarin tekemä budjetin pohjaesitys tarvitsee vielä lisäsatsauksia kasvaneen työttömyystilanteen hoitamiseksi. Oikein kohdistetut panostukset voivat tuottaa erittäin hyviä tuloksia, Toivonen sanoo.

SDP Helsinki tavoittelee budjetissa työttömyyden torjunnan täsmäiskuja

Helsinki tarvitsee viikonloppuna käytävissä budjettineuvotteluissa lisätoimia vastauksena kasvaneeseen työttömyyteen. Helsinki on suunnitellut ensi vuodelle yli miljardin panostukset rakennus- ja korjausinvestointeihin. Juuri rakennusalan ahdinko on yksi osa kasvanutta työttömyyttä.

– Erityisesti rakennusala sakkaa, ja alalla on nyt paljon työttömyyttä. Jos saisimme projekteja ripeämmin käyntiin, parantaisimme myös työttömyystilannetta. Ensi vuodelle on suunniteltu investointeja yli miljardilla eurolla, ja tällä on huomattava elvyttävä vaikutus, Toivonen kertoo.

Maahanmuuttajien työllisyys on koko SDP:n ryhmälle tärkeä asia.

– Maahanmuuttajien työllistymistä vauhdittaisimme perustamalla Espoon kaltaisen korkeakoulutettujen maahanmuuttajien osaamiskeskuksen. Keskus voisi tarjota maahanmuuttajataustaisille korkeakoulutetuille tukea työnhakuun, kuten uraneuvontaa, vertaistukea ja erilaisia rekrytointitapahtumia, Toivonen sanoo.

Tämän lisäksi SDP tähtää koulutuspaikkojen lisäämiseen niille aloille, joilla työvoimapula on suurin – kuten varhaiskasvatuksessa, sosiaali- ja terveysalalla, ja ICT-alalla.

Uuden työllisyyspalveluliikelaitoksen osalta SDP kannattaa, että liikelaitos ottaa käyttöön uusia toimintatapoja. Työllisyyspalveluiden on tärkeää säilyä laadukkaina ja saavutettavina kaupunkilaisille etenkin, kun työttömyys kasvaa nopealla vauhdilla.

Lisäksi SDP kannattaa nuorten työllisyyssetelin vahvistamista ja laajentamista. Työllisyysseteli on tarkoitettu alle 29-vuotiaille työttömille, ja sen avulla nuoria autetaan työllistymään. SDP vaatii valtion päätöksenteossa olleen setelin käyttöönottoa mahdollisimman pian sekä sen rahoituksen varmistamista ja tarvittaessa lisäämistä, jotta nuorisotyöttömyyden kasvua saataisiin hillittyä.

– Hallituksen hankkeelle myöntämä 30 miljoonan euron koko maan laajuinen määräraha ei välttämättä riitä Helsingin tarpeisiin. Meidän tulee huolehtia, että tästä setelistä saatavat hyödyt ovat mahdollisimman suuret helsinkiläisille, Toivonen toteaa.