Westend Indians jatkaa Espoon ykkösenä – mestari kaatui taas

Espoon derbyn varovainen avauserä jäi maalittomaksi, mutta toisessa Westend Indians käytti ylivoimansa Tatu Havulan lakaistessa illan avausosuman. Kaksi minuuttia ennen toista taukoa Samuli Huppunen kiskaisi keskialueen katkon jatkoksi Heimon jo 2–0-johtoon. Oilers pääsi maalin makuun viisi minuuttia ennen loppua Eetu Sorvalin osuessa, mutta vain puolitoista minuuttia myöhemmin Samuli Junnila kiskaisi vasemmasta siivestä yllättävän laukauksen etuyläkulmaan ja ottelun voittomaaliksi jääneen 3–1-maalin. Oilers nousi vielä kerran tuntumaan Eetu Sorvalin sipaistessa Markus Salmen nappisyötön takatolpalta sisään, mutta viimeiset puolitoista minuuttia ”Heimo” ja maalivahti Juuso Jokisalo kestivät.

Turussa nähtiin kaksijakoinen ottelu, kun Marius Suominen oli laukonut toisessa erässä FBC Turun jo 4–2-johtoon. Sitten alkoi kuitenkin EräViikinkien nousu: Otto Ukskoski kavensi pian rangaistuslaukauksesta, Benjamin Tenhonen löi pelin tasoihin sen puolivälissä ja hetikohta Ukskoski iski vieraat ylivoimalla jo johtoon. Päätösjakson alkupuolella Elmeri Haveri ja Lassi Koivisto laukoivat vierasjohdoksi jo 7-4, ja viisi ja puoli minuuttia ennen loppua Daniel Tenhonen vielä kahdeksannen maalin. FBC Turun riskipeli ilman maalivahtia tuotti pakkopaikassa Marius Suomisen kavennuksen, mutta perään Elmeri Haveri ja Juuso Möttönen komistelivat EräViikinkien voittolukemia tyhjään verkkoon.

Westend Indians nousi illan voitollaan tasapisteisiin ottelun enemmän pelanneiden Oilersin ja SPV:n kanssa. EräViikingit puolestaan ohitti Hawksin nousen seitsemänneksi.

F-liigan miesten sarja jatkuu lauantaina otteluilla LASB–SPV, Nurmon Jymy–Classic, Nokian KrP–TPS ja OLS–Hawks.

F-liigan naisten perjantain ottelussa Classic löi vieraissa EräViikingit 7-4 ja nousi vastustajansa ohi sarjakakkoseksi. Sarjan kärjessä on nyt TPS:llä ja ottelun enemmän pelanneella Classicilla 15 sekä EräViikingeillä, SB-Prolla ja Kooveella 13 pistettä.

Tämän illan voittonsa Classic pohjusti heti avauserässä. Kotijoukkue pystyi kuittaamaan vielä Vilja Kuutniemen avausosuman, mutta jo ennen erätaukoa laukoivat kahdesti osunut Elli Kylmäluoma ja Natalia Pitkäkangas hallitsevan mestarin 4–1-johtoon EräViikinkien haparoidessa oman maalinsa edessä. EräViikinkien Pinja Suhonen, Iina Latvala ja Matilda Rytkönen kavensivat toisessa erässä nostaen kotijoukkueen parhaimmillaan kahden maalin päähän, mutta Veera Vilenius ja Lotta Purhonen pitivät Classicin edellä. Päätöserässä nähtiin enää yksi maali, jonka laukoi syötönkatkon jälkeen Classicille Zara Gauffin-Kauste.

Sarja jatkuu lauantaina otteluilla Northern Stars–SaiPa, FBC Loisto–Koovee, SSRA–PSS, SB-Pro–ÅIF ja TPS–Pirkat.