Westend Indians jatkaa Espoon ykkösenä – mestari kaatui taas
Oilers on F-liigan hallitseva mestari, mutta Espoon valtias on Westend Indians, joka nappasi jo syksyn toisen derbyvoittonsa Öljymiehistä, nyt 773 katsojan edessä lukemin 3-2. Perjantain toisessa ottelussa EräViikingit löi vieraissa FBC Turun peräti 10-5.
Espoon derbyn varovainen avauserä jäi maalittomaksi, mutta toisessa Westend Indians käytti ylivoimansa Tatu Havulan lakaistessa illan avausosuman. Kaksi minuuttia ennen toista taukoa Samuli Huppunen kiskaisi keskialueen katkon jatkoksi Heimon jo 2–0-johtoon. Oilers pääsi maalin makuun viisi minuuttia ennen loppua Eetu Sorvalin osuessa, mutta vain puolitoista minuuttia myöhemmin Samuli Junnila kiskaisi vasemmasta siivestä yllättävän laukauksen etuyläkulmaan ja ottelun voittomaaliksi jääneen 3–1-maalin. Oilers nousi vielä kerran tuntumaan Eetu Sorvalin sipaistessa Markus Salmen nappisyötön takatolpalta sisään, mutta viimeiset puolitoista minuuttia ”Heimo” ja maalivahti Juuso Jokisalo kestivät.
Turussa nähtiin kaksijakoinen ottelu, kun Marius Suominen oli laukonut toisessa erässä FBC Turun jo 4–2-johtoon. Sitten alkoi kuitenkin EräViikinkien nousu: Otto Ukskoski kavensi pian rangaistuslaukauksesta, Benjamin Tenhonen löi pelin tasoihin sen puolivälissä ja hetikohta Ukskoski iski vieraat ylivoimalla jo johtoon. Päätösjakson alkupuolella Elmeri Haveri ja Lassi Koivisto laukoivat vierasjohdoksi jo 7-4, ja viisi ja puoli minuuttia ennen loppua Daniel Tenhonen vielä kahdeksannen maalin. FBC Turun riskipeli ilman maalivahtia tuotti pakkopaikassa Marius Suomisen kavennuksen, mutta perään Elmeri Haveri ja Juuso Möttönen komistelivat EräViikinkien voittolukemia tyhjään verkkoon.
Westend Indians nousi illan voitollaan tasapisteisiin ottelun enemmän pelanneiden Oilersin ja SPV:n kanssa. EräViikingit puolestaan ohitti Hawksin nousen seitsemänneksi.
F-liigan miesten sarja jatkuu lauantaina otteluilla LASB–SPV, Nurmon Jymy–Classic, Nokian KrP–TPS ja OLS–Hawks.
F-liigan naisten perjantain ottelussa Classic löi vieraissa EräViikingit 7-4 ja nousi vastustajansa ohi sarjakakkoseksi. Sarjan kärjessä on nyt TPS:llä ja ottelun enemmän pelanneella Classicilla 15 sekä EräViikingeillä, SB-Prolla ja Kooveella 13 pistettä.
Tämän illan voittonsa Classic pohjusti heti avauserässä. Kotijoukkue pystyi kuittaamaan vielä Vilja Kuutniemen avausosuman, mutta jo ennen erätaukoa laukoivat kahdesti osunut Elli Kylmäluoma ja Natalia Pitkäkangas hallitsevan mestarin 4–1-johtoon EräViikinkien haparoidessa oman maalinsa edessä. EräViikinkien Pinja Suhonen, Iina Latvala ja Matilda Rytkönen kavensivat toisessa erässä nostaen kotijoukkueen parhaimmillaan kahden maalin päähän, mutta Veera Vilenius ja Lotta Purhonen pitivät Classicin edellä. Päätöserässä nähtiin enää yksi maali, jonka laukoi syötönkatkon jälkeen Classicille Zara Gauffin-Kauste.
Sarja jatkuu lauantaina otteluilla Northern Stars–SaiPa, FBC Loisto–Koovee, SSRA–PSS, SB-Pro–ÅIF ja TPS–Pirkat.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Fliiga
Nokian KrP Pirkanmaan herraksi – ylivoimaosumat liikaa Classicille21.10.2025 20:49:02 EEST | Tiedote
Murhaavan tehokas ylivoimapeli ratkaisi, kun Nokian KrP kaatoi Pirkanmaan derbyssä Classicin 4-3. Nokialaiset iskivät kaksi illan maaleistaan viidellä neljää vastaan, ja sama resepti toi myös voitto-osuman.
SPV ja Oilers hemmottelivat kotiyleisöjään komeilla voitoilla19.10.2025 19:45:14 EEST | Tiedote
Kärkijoukkueet tarjosivat parastaan kotiyleisöilleen F-liigan sunnuntain otteluissa, kun SPV kaatoi OLS:n 7-2 ja Oilers FBC Turun peräti 13-5.
OLS:lle iso päänahka – Indiansin voittoputki päättyi Ouluun18.10.2025 20:38:25 EEST | Tiedote
OLS juhlisti lauantaita isolla voitolla, kun se kaatoi kotonaan kauden kaikki seitsemän edellistä otteluaan voittaneen Westend Indiansin 4-2. Lauantain muissa otteluissa Hawks löi kotonaan LASBin 2-0 ja Nokian KrP vieraissa EräViikingit 7-1.
Marius Suominen johti FBC Turun toiseen voittoon, LASB edelleen nollakerhossa17.10.2025 21:57:06 EEST | Tiedote
Kauden neljällä tappiolla aloittanut FBC Turku nappasi jo toisen perättäisen voittonsa, kun se kaatoi Lahdessa LASBn maalein 4-3. LASB sen sijaan hakee seitsemän yrityksen jälkeen edelleen avauspistettään. Perjantain toisessa ottelussa SPV löi vieraissa TPS:n 7-1.
Vasta rankkarit ratkaisivat – Oilers vahvempi syyslomaviikon lounasottelussa15.10.2025 16:31:46 EEST | Tiedote
F-liigassa pelattiin tänään poikkeuksellinen lounasottelu, kun Oilers ja EräViikingit iskivät yhteen jo klo 14 alkaneessa pääkaupunkiseudun derbyssä. Yleisö sai salibandya koko rahan edestä, sillä vasta rangaistuslaukauskisan viides pari toi Oilersille 6–5-kotivoiton.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme