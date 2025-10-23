EM-turnauksen avausottelussa vastakkain Suomi ja Italia
Lauantaina klo 14:00 käynnistyvässä miesten amerikkalaisen jalkapallon EM-välierässä Suomi haastaa Italian finaalipaikasta. Maat ovat kohdanneet arvoturnauksissa kuusi kertaa, ja Suomi on voittanut peleistä neljä.
Amerikkalaisen jalkapallon Euroopan mestaruus ratkeaa lokakuussa neljän Euroopan parhaan maan Final Four -turnauksessa Saksan Krefeldissä. Suomi ansaitsi paikkansa mitalipeleihin kukistamalla vuonna 2024 pelatuissa lohkopeleissään Tšekin ja Ranskan. Muut lopputurnauksessa pelaavat maat ovat hallitseva mestari Itävalta, Italia sekä isäntämaa Saksa.
Turnauksen avausottelussa Suomi kohtaa Italian lauantaina klo 14:00. Iltapelissä vastakkain asettuvat Itävalta ja Saksa. Välierien voittajat pelaavat mestaruudesta tiistaina 28.10. klo 20:00 käynnistyvässä finaalissa. Välierien häviäjät pelaavat pronssimitaleista aiemmin samana päivänä klo 14:00. Molemmat Suomen ottelut näkyvät suorina lähetyksinä Ruudussa.
Suomi turnaukseen nuorella joukkueella
Suomi lähtee taistelemaan EM-mitaleista nuorella joukkueella: mukana on kymmenen maajoukkueen ensikertalaista ja peräti 27 vuonna 2000 tai myöhemmin syntynyttä pelaajaa. Hyökkäystä johtaa pelinrakentaja Ambro Urjansson, joka pelaa arvokisamitaleista ensimmäistä kertaa. Hänen heittojen ykköskohteena on tuore Suomen mestari Luukas Eerola, jonka räjähtävä nopeus haastaa Italian takapuolustuksen. Yllätysnimi laitahyökkääjärosterissa on Oskari Suoniemi – Vaahteraliigan vuoden tulokas 2024, joka vietti viime kesän puolustusvoimissa.
Puolustuksessa isossa roolissa tulee olemaan ex-CFL-ammattilainen Chris Mulumba. Vahvaa peliä odotetaan myös Timi Nuikalta (LB), Elmeri Laalolta (DB) ja Viljo Lempiseltä (DB), jotka kaikki pelasivat Mulumban tavoin menneellä kaudella ELF-sarjassa. Suomen vahvan takakenttämiehityksen täydentää Peter Lundström, joka on syksyn aikana hakenut oppia Amerikan suunnalta.
Suomen kapteeneina turnauksessa toimivat Samuli Vehkomäki, Veikka Lehtonen, Iiro-Pekka Paakki sekä Christer Berg.
Italialla tuttuun tapaan kahden passin pelaajia.
Italian amerikkalaisen jalkapallon liitto (FIDAF) on 2000-luvulla rekrytoinut aktiivisesti Yhdysvalloissa syntyneitä pelaajia italialaistaustaisista perheistä ja myös tämän vuoden EM-turnauksessa useammalla Italian maajoukkueen pelaajilla on kahden maan kansalaisuus. Joukkueen nimekkäin pelaaja lienee New Yorkissa syntynyt pelinrakentaja Luke Zahradka, joka on ollut Italian viime vuosien menestyksen takuumies sekä jenkkifutis- että lippupallomaajoukkueissa.
Muut Yhdysvaltain passin omaavat pelaajat ovat laitahyökkääjät Frankie Stola ja Dominik Fiscelli sekä takapuolustaja Ryan Minniti.
Italia selvitti tiensä Final4 turnaukseen kukistamalla syksyllä 2024 omassa lohkossaan Sveitsin 40-0 ja Tanskan 28-27. Joukkue haki tuntumaa kansainvälisiin peleihin huhtikuussa ystävyysottelussa Kanadaa vastaan. Kanada vei ottelun murskaavasti 56-0.
Italian edellinen Euroopan mestaruus on vuodelta 2021, jollin saapasmaan joukkue kukisti loppuottelussa Ruotsin murskaavasti 41-14.
Suomen ja Italian yhteinen historia arvokisoissa
Suomen ja Italian edellisestä kohtaamisesta on ehtinyt jo vierähtää 26 vuotta
- 1999 MM-turnaus, Palermo: Italia – Suomi 28-7
- 1995 EM-loppuottelu, Wien: Suomi – Italia 27–7
- 1993 EM-loppuottelu, Bergamo: Suomi - Italia 17-7
- 1989 EM-välierä, Hampuri: Suomi – Italia 14–7
- 1985 EM-loppuottelu, Milano: Suomi – Italia 13–2
- 1983 EM-loppuottelu, Castel Giorgio: Italia – Suomi 18–6
Final Four otteluohjelma
- la 25.10. klo 14:00 Suomi – Italia
- la 25.10. klo 20:00 Itävalta – Saksa
- ti 28.10. klo 14:00 Pronssiottelu
- ti 28.10. klo 14:00 Loppuottelu
Lisätietoja ja haastattelupyynnöt turnauksen aikana: Joukkueenjohtaja Leena Vehkomäki, +358 503795192
Janne VainioViestintäpäällikköPuh:+358 400400171Puh:+358 400400171janne.vainio@sajl.fi
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
