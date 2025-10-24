Eurojackpotin potti kohoaa noin 24 miljoonaan euroon

Eurojackpotin kierroksen 43/2025 oikea rivi on 12, 13, 27, 42 ja 43. Tähtinumerot 3 ja 4.



Täysosumia ei tänään löytynyt. Tiistaina Eurojackpotin potti kasvaa noin 24 miljoonaan euroon.



Illan arvonnassa löytyi kaksi kappaletta 5+1 -oikein tuloksia, joilla voitti 926 546 euroa. Voitot osuivat Saksaan ja Norjaan.



Suomesta löytyi neljä kappaletta 4+2 -oikein rivejä, joilla voitti 5 560 euroa.



Perjantain Jokerin voittorivi on 4 1 8 8 6 1 5.



Jokerista ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -tuloksia oli pelattu yksi kappale ja sillä voitti 20 000 euroa.



Perjantain Millin voittorivi on 24, 30, 33, 36, 37 ja 38. Lisänumero 14.



Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Praha 49. Lomatonneja voitettiin kolme kappaletta.