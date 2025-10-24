Eurojackpotin potti kohoaa noin 24 miljoonaan euroon
Eurojackpotin perjantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Tiistain Eurojackpotin potti kohoaa noin 24 miljoonaan euroon.
Eurojackpotin kierroksen 43/2025 oikea rivi on 12, 13, 27, 42 ja 43. Tähtinumerot 3 ja 4.
Täysosumia ei tänään löytynyt. Tiistaina Eurojackpotin potti kasvaa noin 24 miljoonaan euroon.
Illan arvonnassa löytyi kaksi kappaletta 5+1 -oikein tuloksia, joilla voitti 926 546 euroa. Voitot osuivat Saksaan ja Norjaan.
Suomesta löytyi neljä kappaletta 4+2 -oikein rivejä, joilla voitti 5 560 euroa.
Perjantain Jokerin voittorivi on 4 1 8 8 6 1 5.
Jokerista ei löytynyt täysosumia. Kuusi oikein -tuloksia oli pelattu yksi kappale ja sillä voitti 20 000 euroa.
Perjantain Millin voittorivi on 24, 30, 33, 36, 37 ja 38. Lisänumero 14.
Perjantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Praha 49. Lomatonneja voitettiin kolme kappaletta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Veikkauksen mediapalvelu, puh. 09 4370 7000
ma, ke-to: klo 8–21
ti: klo 8–22
pe: klo 8–23
la: klo 9–12 ja klo 20–22
su: klo 10–15
www.veikkaus.fi/yritys
Linkit
Veikkaus on jokaisen suomalaisen peliyhtiö. Pyrimme jatkuvasti paremmaksi joka mittarilla. Intohimonamme on parempi pelaaminen, jotta pelaajamme viihtyisivät joka solullaan. Toimintaamme ohjaavat arvot – välittäminen, yhdessä tekeminen ja rohkeus – ja vastuullisuus on keskeinen osa pelaajakokemuksen kehittämistä ja päivittäistä toimintaamme. Tavoitteemme on olla arvostettu ja menestyvä kansainvälinen rahapelialan toimija.
PAREMMAN PELIN PUOLESTA – VEIKKAUS
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Veikkaus Oy
750 000 euron suurvoitto Kenosta Muhokselle24.10.2025 16:45:22 EEST | Tiedote
Muhoksella pelattiin vuoden viidenneksi suurin Keno-voitto. Nettipelaaja voitti sillä 750 000 euron suurvoiton.
Ruotsin Toto85-peli avattu pelattavaksi digikanavassa – Suomen Toto75-peli on Veikkauksen Toto-pelien päätuote23.10.2025 15:26:00 EEST | Tiedote
Veikkaus on päässyt sopimukseen ruotsalaisen peliyhtiön ATG:n kanssa siitä, että Veikkauksen suomalaiset asiakkaat voivat pelata Ruotsin Toto85-kierroksille. Uusi pelimuoto alkaa viikonloppuna, ja lauantain 25.10. Ruotsin Toto85-peli on nyt pelattavissa veikkaus.fi:ssä ja Veikkauksen sovelluksessa.
Eurojackpotin potti kohoaa noin 17 miljoonaan euroon - Jokerista 20 000 euroa Pieksämäelle21.10.2025 22:28:45 EEST | Tiedote
Eurojackpotin illan arvonnassa ei löytynyt täysosumia. Perjantaina pelin potti kohoaa noin 17 miljoonaan euroon.
Loton potti nousee kahteen miljoonaan euroon – Forssaan illan suurin voitto18.10.2025 22:48:12 EEST | Tiedote
Lauantai-illan arvonnassa ei löytynyt täysosumaa, joten ensi lauantaina tarjolla on kahden miljoonan päävoitto.
Yli puolen miljoonan voittaja: ”Nyt ei kyllä harmita yhtään”18.10.2025 08:00:00 EEST | Tiedote
Viime lauantaina Lotossa löytyi Kauhajoen K-Citymarketissa pelatun päävoiton lisäksi poikkeuksellisen suuren voiton tuonut toisen voittoluokan osuma.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme