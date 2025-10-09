Henna Jalovaara on Vuoden toimintaterapeutti 2025
Suomen Toimintaterapeuttiliitto (TOI) on myöntänyt Vuoden toimintaterapeutti 2025-kunniamaininnan Henna Jalovaaralle. Jalovaara on tuonut ainutlaatuisella tavalla toimintaterapian menetelmiä hoivatyöhön, mikä on parantanut hoivatyön laatua ja sitä kautta lisännyt myös asiakkaiden hyvinvointia.
Henna Jalovaara on ollut keskeisessä roolissa Muistimontessorifilosofian ja -menetelmän käyttöönotossa Hoivakoti Wilhelmiinassa Helsingissä. Menetelmä tukee ikäihmisten ja erityisesti muistisairaiden henkilöiden itsenäisyyttä ja osallisuutta. Jalovaara on myös kouluttanut hoitajia menetelmän käyttöön, mikä on parantanut hoivatyön laatua ja lisännyt asiakkaiden hyvinvointia. Kyseisen menetelmän käyttöönotto ikääntyneillä on ainutlaatuista Suomessa.
- Muistimontessorin vahvuutena ovat monet konkreettiset työkalut, joiden avulla ihmislähtöistä filosofiaa voi toteuttaa arjessa ilman, että hoitajien työkuorma kasvaa. Kuitenkin on niin, että menetelmästä riippumatta asiakkaiden tunteminen on lopulta aina avainasemassa, Jalovaara kertoo.
Jalovaaran työssä näkyy vahva eettinen arvopohja. Hän on toiminnallaan vahvistanut ajattelua iäkkäiden ihmisten arvostamisesta ja työssään hän korostaa sitä, että ihmisen identiteetti säilyy läpi elämän. Tämä näkökulma näkyy hänen työssään konkreettisesti ja vaikuttavasti.
- Merkitykselliseen arkeen kuuluu kaiken ikäisillä, että saa tehdä omaan identiteettiin sopivia asioita. Muistisairailla identiteetti haurastuu, ja voi vain kuvitella, miltä tuntuu, jos ei enää muista ”kuka minä olen”. Kukaan tuskin toivoo olevansa elämänsä lopulla vain hoidettavan roolissa. Sen sijaan hoivakodin asukkaan arkeen voi elämänhistorian mukaan tuoda merkitystä toimiminen vaikkapa parvekekukkien hoitajana, jonka tehtävänä on nyppiä kuivuneet terälehdet, tai emäntänä, joka osallistuu tiskikoneen tyhjentämiseen, Jalovaara valottaa.
Jalovaara on työskennellyt aktiivisesti ja aloitteellisesti moniammatillisissa tiimeissä tuoden toimintaterapian menetelmiä ja lähestymistapaa laajasti hoivatyöhön. Hän kohtaa asiakkaansa yksilöllisesti ja arvostavasti, tukee heidän toimijuuttaan ja vahvistaa heidän osallisuuttaan.
Jalovaaran työ on huomattu myös kansainvälisesti. Hän on muun muassa osallistunut asiantuntijana Miina Sillanpää Säätiön kansainvälisten delegaatioiden fasilitointiin ja rakentanut siltoja kansainvälisen yhteistyön ja tiedonvaihdon edistämiseksi EU Promens -hankkeessa, jonka tavoitteena on vahvistaa mielenterveysalan ammattilaisten osaamista Euroopassa.
Ehdotuksen tehneet kollegat kuvailevat, että Henna Jalovaara on vahva asiantuntija, idearikas kehittäjä ja osaava työkaveri, joka kohtaa iäkkäät ihmiset kauniisti ja ammattimaisesti. Jalovaara kehittää aktiivisesti toimintaterapia-alaa, jakaa osaamistaan ja tuo esiin toimintaterapian merkityksen yhteiskunnassa. Hänen työnsä osoittaa, että toimintaterapia voi olla keskeinen osa tulevaisuuden hoivatyötä, kun etsitään ratkaisuja ikääntyvän väestön osallisuuden vahvistamiseksi.
TOI nimesi vuoden toimintaterapeutin tänä vuonna 32. kerran. Valinta julkistettiin liiton 60-vuotisjuhlaseminaarissa 25.10.2025.
Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:
Siiri Hiidenvuori, viestintäpäällikkö
siiri.hiidenvuori@toimintaterapeuttiliitto.fi
040 752 1312
Siiri Hiidenvuori
Viestintäpäällikkö, Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry
Puh: 040 752 1312
siiri.hiidenvuori@toimintaterapeuttiliitto.fi
