Vuoden toimintaterapiateko 2025 myönnetty osallistumisesta Suomen ensimmäiseen kädensiirtoon

30.10.2025 07:00:00 EET | Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry | Tiedote

Suomen Toimintaterapeuttiliitto (TOI) on myöntänyt Vuoden toimintaterapiateko 2025 -kunniamaininnan Pia Nahille hänen roolistaan työryhmässä, joka valmisteli ja toteutti Suomen ensimmäisen kädensiirron.

Työryhmässä oli mukana kaikkiaan 60 ammattilaista eri tehtävissä, ja Nahi toimi työryhmän päävastuullisena toimintaterapeuttina.

Toimintaterapian näkökulmasta kyseessä on ainutlaatuinen, uraauurtava käsikirurgian alalla toteutettu prosessi, jossa toimintaterapeutti on ollut mukana suunnitteluvaiheesta lähtien kuntoutumisen asiantuntijana. Prosessin myötä suomalainen käsikirurgian ja -kuntoutumisen osaaminen nousi teknisesti ja hoidollisesti eurooppalaisten huippukeskusten tasolle. Toimintaterapian prosessi koostui pitkästä valmisteluvaiheesta sekä siirtoleikkauksen jälkeisestä arvioinnista, kuntoutuksesta ja seurannasta.

- Koin kutsun työryhmään suurena luottamuksen osoituksena. Olen kokenut saaneeni osakseni arvostusta. Tiimin tavoitteena on ollut muodostaa henkilökohtaisempi suhde potilaaseen kuin tavallisesti, Pia Nahi kertoo.

Nahi on toiminnallaan vahvistanut toimintaterapian asemaa ja ydintehtävän toteutumista osana moniammatillista yhteistyötä käsikirurgian erikoisalalla. Projektissa hyödynnettiin voimakkaasti myös kansainvälistä tutkimusta sekä vertaistukea aiheesta.

- Kirjallisuuskatsauksen avulla tutustuttiin maailmalla vallinneisiin kuntoutuskäytäntöihin. Niiden pohjalta laadittiin oma kuntoutusprotokolla sekä arvioitiin siihen käytettävät resurssit. Myöhemmin oli mahdollisuus hyödyntää kansainvälisiä kädensiirron kanssa työskentelevien terapeuttien kokemuksia. Kansainvälisellä yhteistyöllä on myös tärkeä tavoite edistää yhtenäisiä arviointi- ja kuntoutuskäytöntöjä, Nahi summaa.

Kuka?

Pia Nahi on työskennellyt HUSissa lähes 20 vuotta toimintaterapeuttina eri erikoisaloilla, ja viimeisen kolmen vuoden ajan hän on toiminut myös toimintaterapiayksikkönsä opetustoimintaterapeutin tehtävissä. Hänen työtehtäviinsä on kuulunut somatiikan erikoisaloilla työskentelevien toimintaterapeuttien ammatillisen kehittymisen tukeminen esimerkiksi näyttöön perustuvan tiedon hyödyntämisessä. Nahi valmistui työnsä ohella tämän vuoden syksyllä toimintaterapian maisteriksi Jönköpingin yliopistosta.

Mikä?

Suomen ensimmäinen kädensiirtoleikkaus tehtiin HUSin Siltasairaalassa marraskuussa 2024. Projekti vaati yli kuuden vuoden valmistelutyön, johon osallistui yhteensä noin 60 asiantuntijaa eri aloilta. Kyseessä oli uraauurtava toimenpide, jossa neliraaja-amputoidulle potilaalle siirrettiin elinluovuttajan käsi kyynärvarren tasolta. Leikkauksen onnistuminen nosti Suomen käsikirurgian kansainväliselle huipputasolle. Potilaan aktiivinen kuntoutus jatkuu yli vuoden ajan, mutta seurantaa jatkuu myös aktiivisen kuntoutuksen jälkeen. Vastaavan kaltaisia kädensiirtoja on tehty maailmalla vain noin 150 kertaa.

Viestintäpäällikkö Siiri Hiidenvuori

siiri.hiidenvuori@toimintaterapeuttiliitto.fi

040 752 1312

