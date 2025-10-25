SDP:n Joona Räsänen: Orpon kannattaa jo lopettaa pehmoisten puhuminen
”Kokoomuksen puoluevaltuuston kokouksessa pääministeri Orpo väitti jälleen, että SDP ei ole esittänyt vaihtoehtoja ja tämähän ei pidä paikkaansa. Orpo on kunnostautunut syksyllä jo useamman kerran puhumalla pehmoisia”, huokaa kansanedustaja Joona Räsänen (sd).
”SDP on esittänyt 17 eri pakettia, yhteensä yli 230 eri esitystä, talouskasvun ja työllisyyden vahvistamiseksi. Ja joka vuosi vaihtoehdon, jolla julkisen talouden vahvistuminen on toteutettu kokoomuksen mallia oikeudenmukaisemmin”, kertaa Räsänen.
”Orpon hehkutus velkajarrusta on vähän falskia, kun nykyinen hallitus ei ole yhtenäkään vuonna noudattanut nyt sovittuja kriteereitä, vaan on sen sijaan sortunut useamman kerran kikkailuun. Onneksi tämä on nyt sovittu estettäväksi.
Jos velkajarru olisi voimassa, niin nämä Orpon-Purran hallituksen omia eturyhmiä suosivat julkisen talouden kannalta vastuuttomat ja vahingolliset päätökset eivät olisi olleet mahdollisia, kikkailuista puhumattakaan”, Räsänen jyrähtää.
Yhteyshenkilöt
Joona RäsänenKansanedustajaPuh:050 547 5590joona.rasanen@eduskunta.fi
