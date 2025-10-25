SDP:n Joona Räsänen: Orpon kannattaa jo lopettaa pehmoisten puhuminen

SDP:n Kumpula-Natri on järkyttynyt Latvian aikeista irrottautua Istanbulin sopimuksesta 24.10.2025 14:32:09 EEST | Tiedote

Istanbulin sopimus on Euroopan neuvoston yleissopimus, jonka tavoitteena on ehkäistä ja torjua naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja perheväkivaltaa, suojella uhreja ja saattaa tekijät vastuuseen. "Mikäli Latvia irtautuu sopimuksesta, lähettää se väkivallan naisuhreille viestin, että heidän foikeuksiaan ja tarpeitaan ei oteta vakavasti ja olisi ensimmäinen EU-maa, joka jättäisi näin merkittävän naisia suojelevan sopimuksen", toteaa järkyttynyt kansanedustaja Miapetra Kumpula-Natri (sd), Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen Suomen delegaation puheenjohtaja.