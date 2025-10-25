Kokoomuksen Aalto-Setälä ja Limnell: Suomalainen media on kriittisen tärkeä informaatiopuolustuksellemme – STT on säilytettävä.

"Suomi on informaatio- ja hybridihyökkäysten kohteena. Informaatiopuolustus on vähemmän tunnettua kuin kyberpuolustus, mutta kokonaisturvallisuuden kannalta vähintään yhtä tärkeä. Siinä pyritään vaikuttamaan tunteisiimme ja mielikuviimme sekä yhteiskunnan vakauteen ja henkiseen kriisinsietokykyyn. Taistelutilana on ihmismieli. Tarve oikean tiedon esittämiselle on suurempi kuin koskaan aikaisemmin", sanovat kokoomuksen kansanedustajat Jarno Limnell ja Pauli Aalto-Setälä.

”Ei ole sattumaa, että muun muassa Natossa puhutaan yhä enemmän kognitiivisesta sodankäynnistä, jossa olemme jokainen eturintamassa. Luotettavan tiedon saamisen merkitys korostuu ja siihen on meidän yhteiskuntana vastuullisesti panostettava”, toteaa kansanedustaja ja sotatieteiden dosentti Jarno Limnell.

”Vihamielinen toimija pyrkii horjuttamaan yhteiskuntaamme käyttäen informaatiota ja mediaa mielen ja käyttäytymisen muokkaamiseen. Väärä, tai vääristelty tieto, paitsi heikentää toimintakykyä se vähentää luottamusta viranomaisiin ja yhteiskunnan toimintoihin”, selventää Aalto-Setälä.

Journalistisella medialla on tässä keskeinen tehtävä. Nyt lakkautusuhan alla oleva Suomen kansallinen uutistoimisto, STT, on vapaan demokratian ja informaatioympäristön peruskivi. STT tuottaa teksti- ja kuvauutisia sekä viestintäpalveluita kotimaisille medioille ja organisaatioille.

”STT:llä voisi mielestämme olla nykyistä suurempikin rooli myös faktantarkistajana, sillä jatkossa erityisesti digitaalisessa maailmassa tarkoituksellisesti levitettävän väärän ja valheellisen tiedon määrä vain lisääntyy ja tekoälyä käytetään tässä lisääntyvissä määrin hyväksi”, toteavat Limnell ja Aalto-Setälä.

Kansanedustajien mielestä STT on Suomelle tärkeä informaatiopuolustuksen kannalta ainakin kolmesta syystä. Ensinnäkin STT:n kautta kansalaiset saavat luotettavaa ja ympäri maata levitettävää, tarkistettua tietoa sekä yhtenäistä tilannekuvaa.



Lisäksi media- ja viestintäinfrastruktuuri säilyy toimintakykyisenä myös kriisin aikana. STT toimii siten myös disinformaation torjujana. Kansanedustajien mukaan journalistisen median supistuminen muodostaa uhan kokonaisturvallisuudellemme, josta saamme aiheellisesti olla ylpeitä.

”Jokaisessa maassa on tietotoimistonsa. Joko oma tai naapurin. Pidetään informaatiopuolustus omissa käsissämme”, linjaavat Limnell ja Aalto-Setälä.