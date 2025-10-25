Kokoomuksen Aalto-Setälä ja Limnell: Suomalainen media on kriittisen tärkeä informaatiopuolustuksellemme – STT on säilytettävä.
Kansanedustajat Jarno Limnell ja Pauli Aalto-Setälä korostavat, että luotettava tieto on kansallinen turvallisuuskysymys ja että uutistoimisto STT:llä on keskeinen rooli Suomen informaatiopuolustuksessa ja demokratian turvaamisessa.
"Suomi on informaatio- ja hybridihyökkäysten kohteena. Informaatiopuolustus on vähemmän tunnettua kuin kyberpuolustus, mutta kokonaisturvallisuuden kannalta vähintään yhtä tärkeä. Siinä pyritään vaikuttamaan tunteisiimme ja mielikuviimme sekä yhteiskunnan vakauteen ja henkiseen kriisinsietokykyyn. Taistelutilana on ihmismieli. Tarve oikean tiedon esittämiselle on suurempi kuin koskaan aikaisemmin", sanovat kokoomuksen kansanedustajat Jarno Limnell ja Pauli Aalto-Setälä.
”Ei ole sattumaa, että muun muassa Natossa puhutaan yhä enemmän kognitiivisesta sodankäynnistä, jossa olemme jokainen eturintamassa. Luotettavan tiedon saamisen merkitys korostuu ja siihen on meidän yhteiskuntana vastuullisesti panostettava”, toteaa kansanedustaja ja sotatieteiden dosentti Jarno Limnell.
”Vihamielinen toimija pyrkii horjuttamaan yhteiskuntaamme käyttäen informaatiota ja mediaa mielen ja käyttäytymisen muokkaamiseen. Väärä, tai vääristelty tieto, paitsi heikentää toimintakykyä se vähentää luottamusta viranomaisiin ja yhteiskunnan toimintoihin”, selventää Aalto-Setälä.
Journalistisella medialla on tässä keskeinen tehtävä. Nyt lakkautusuhan alla oleva Suomen kansallinen uutistoimisto, STT, on vapaan demokratian ja informaatioympäristön peruskivi. STT tuottaa teksti- ja kuvauutisia sekä viestintäpalveluita kotimaisille medioille ja organisaatioille.
”STT:llä voisi mielestämme olla nykyistä suurempikin rooli myös faktantarkistajana, sillä jatkossa erityisesti digitaalisessa maailmassa tarkoituksellisesti levitettävän väärän ja valheellisen tiedon määrä vain lisääntyy ja tekoälyä käytetään tässä lisääntyvissä määrin hyväksi”, toteavat Limnell ja Aalto-Setälä.
Kansanedustajien mielestä STT on Suomelle tärkeä informaatiopuolustuksen kannalta ainakin kolmesta syystä. Ensinnäkin STT:n kautta kansalaiset saavat luotettavaa ja ympäri maata levitettävää, tarkistettua tietoa sekä yhtenäistä tilannekuvaa.
Lisäksi media- ja viestintäinfrastruktuuri säilyy toimintakykyisenä myös kriisin aikana. STT toimii siten myös disinformaation torjujana. Kansanedustajien mukaan journalistisen median supistuminen muodostaa uhan kokonaisturvallisuudellemme, josta saamme aiheellisesti olla ylpeitä.
”Jokaisessa maassa on tietotoimistonsa. Joko oma tai naapurin. Pidetään informaatiopuolustus omissa käsissämme”, linjaavat Limnell ja Aalto-Setälä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jarno LimnellKansanedustaja
Uudenmaan vaalipiiri
Pauli Aalto-SetäläKansanedustaja
Varsinais-Suomen vaalipiiri
Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kansallinen Kokoomus on vuonna 1918 perustettu poliittinen puolue ja kansanliike, joka haluaa kehittää Suomea vastuullisesti. Politiikkamme perustuu arvoihin – uskomme yksilöön, vastuuseen ja vapauteen. Haluamme rakentaa yhteiskuntaa, jossa jokaisella on mahdollisuus menestyä ja jossa heikoimmista pidetään huolta. Kokoomuksen eduskuntaryhmä on 48 kansanedustajallaan suurin eduskuntaryhmä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Kokoomuksen eduskuntaryhmä
Kokoomuksen Kauma: SDP:ltä vaaditaan nyt luvut pöytään25.10.2025 14:24:14 EEST | Tiedote
Kokoomuksen eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja Pia Kauma vaatii SDP:ltä konkretiaa talouspuheisiin. ”On aika lopettaa tyhjät lupaukset ja näyttää luvut – paljonko SDP:n vaihtoehdot todella vahvistaisivat Suomen taloutta?”
Kokoomuksen Partanen: Orpon hallitus purkaa työllistämisen esteitä – pk-yrittäjille vihdoin kaivattua rohkaisua työllistää23.10.2025 15:17:33 EEST | Tiedote
Irtisanomiskynnyksen madaltaminen on merkittävä askel kohti joustavampia ja toimivimpia työmarkkinoita. Kokoomuksen varapuheenjohtaja ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Karoliina Partanen korostaa, että uudistus vastaa pitkään jatkuneeseen tarpeeseen helpottaa etenkin pienten yritysten mahdollisuuksia työllistää.
Kokoomuksen Satonen: Työpaikkoja syntyy vain, jos yritykset uskaltavat työllistää23.10.2025 14:49:06 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan puheenjohtaja Arto Satonen pitää hallituksen esitystä irtisanomiskynnyksen madaltamisesta välttämättömänä askeleena kohti toimivampia työmarkkinoita. Satosen mukaan uudistus avaa ovia työelämään etenkin niille, jotka nyt ovat jääneet työttömyyden loukkuun liian korkean palkkaamiskynnyksen vuoksi.
Ministeri Anna-Kaisa Ikonen: Hallitus korjaa sote-uudistuksen valuvikoja – suomalaisten palvelut turvataan23.10.2025 13:42:48 EEST | Tiedote
Keskustelu hyvinvointialueiden tilanteesta on viime viikkoina käynyt vilkkaana. Otsikoissa ovat pyörineet muutosneuvottelut, Itä-Suomen hallinto-oikeuden ratkaisu, diagnoostietojen kirjausvirheet ja muut kysymykset. Kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen toivoo julkiseen keskusteluun malttia. Hänen mukaansa Orpon hallitus tekee parhaillaan määrätietoista korjaustyötä edellisen hallituksen sote-uudistuksen ongelmien ratkaisemiseksi ja rahoitusmallin vahvistamiseksi.
Kokoomuksen Limnéll: FIS:n päätös pitää venäläiset ja valkovenäläiset poissa maailmancupeista on moraalinen linjaus22.10.2025 13:13:47 EEST | Tiedote
Kokoomuksen kansanedustaja ja sotatieteiden tohtori Jarno Limnéll pitää Kansainvälisen hiihtoliiton FIS:n päätöstä jatkaa venäläisten ja valkovenäläisten urheilijoiden poissulkemista maailmancupeista paitsi urheilullisesti perusteltuna, myös moraalisesti välttämättömänä. “Veren tahrimaa lippua ei nosteta takaisin salkoon”, Limnell sanoo.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme