Kosmetiikkaa, valo- ja tulitaidetta sekä ihmisläheistä johtamista – Rohkeat naiset dominoivat tämän vuoden yrittäjäpalkinnoissa

Kaikki palkinnot jaettiin Suomen Yrittäjien Valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä Tampereella 25.10.2025.

Smuuti Skinin takana on rohkea visionääri Jenni Ahokas

Vuoden nuori yrittäjä Jenni Ahokas, 32, on korealaista kosmetiikkaa maahantuovan Beautyko Import Oy:n toimitusjohtaja sekä erityisesti nuorten keskuudessa suositun hedelmäistä värimaailmaa ilmentävän kosmetiikkamerkki Smuuti Skinin kehittäjä.

Into korealaista kosmetiikkaa kohtaan sai Jenni Ahokkaan ryhtymään yrittäjäksi ensin korealaisten brändien maahantuojana ja verkkokauppiaana. Pian hän kuitenkin huomasi markkinaraon: nuorille ei ollut oikein tarjolla vastuullisia ja houkuttelevia tuotteita. Tästä oivalluksesta Smuuti Skin sai alkunsa.

Smuutin tuotteet herättivät huomiota jo ennen lanseerausta, ja kun ne saapuivat kauppoihin, hyllyt tyhjenivät päivissä.

Myös yrityksen kasvu on ollut nopeaa ja kansainvälistä. Tuotteita on jo yli 1 000 myymälässä Pohjoismaissa, ja noin 40 % myynnistä tulee Baltian ja Pohjoismaiden markkinoilta. Ensimmäinen iso kansainvälinen asiakas oli H&M Beauty, joka otti tuotteet myyntiin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Keväällä 2025 Smuuti astui uusille markkinoille Iso-Britanniassa.

Ahokkaan menestys on rakentunut kovan työn, myyntitaidon ja rohkean asenteen varaan. Hän erottautuu olemalla itse brändinsä kasvot ja pitämällä tiivistä yhteyttä kuluttaja-asiakkaisiin sosiaalisessa mediassa.

Smuuti Skinin liikevaihto on noussut kahdeksan miljoonan euron luokkaan vain muutamassa vuodessa. Jenni Ahokas osoittaa, että rohkeudella, innovatiivisuudella ja asiakaslähtöisyydellä voi menestyä, myös kansainvälisesti.

Vuoden nuoren yrittäjän palkintosumma on 15 000 euroa ja sen mahdollistaa Yksityisyrittäjäin Säätiö.

Beautyko Import Oy

Perustettu: 2019

Perustaja ja toimitusjohtaja: Jenni Ahokas

Kotipaikka: Helsinki

Työntekijöitä: 7

Liikevaihto: 7 909 000 € (2024)

Katra Solopuro on showtaiteen suunnannäyttäjä ja rakentaa globaalia menestystä

Vuoden yksinyrittäjä Katra Solopuro on rakentanut yrityksestään Lumina Productionsista kansainvälisesti menestyvän showtuotantoyrityksen, jossa valoa, tulta, musiikkia, visuaalisia elementtejä ja huipputeknologiaa yhdistetään vaikuttaviksi kokonaisuuksiksi eri tapahtumiin Suomessa ja ulkomailla. Esityksissä yhdistyvät korkeatasoinen taiteellinen visio ja huolellisesti toteutettu tuotanto.

Lumina Productions on esiintynyt jo 37 maassa viidellä mantereella, ja sen tavoitteena on jatkossa laajentua uusille markkinoille sekä luoda entistä vaikuttavampia showkokonaisuuksia.

Lumina Productionsin kasvu perustuu Solopuron pitkäjänteiseen kehitystyöhön ja vahvaan asiakasymmärrykseen. Katra Solopuro on rakentanut yritystä sisältä päin – panostamalla paitsi omaan ammattitaitoonsa myös tuotannon sujuvuuteen ja asiakaslähtöiseen myyntiin.

Katra Solopuro mielestä taidetta voi ja pitää johtaa kuin yritystä. Hän myös uskoo, että vahvan taiteellisuuden ja liiketoiminnan yhdistäminen on yrityksen menestyksen salaisuus. Solopuron mukaan suomalainen taide menestyy maailmalla, kun sitä johdetaan ammattimaisesti ja uskaltaudutaan rohkeasti myös kansainvälisille markkinoille.

Vuoden yksinyrittäjän palkintosumma on 15 000 euroa ja sen mahdollistaa Yksityisyrittäjäin Säätiö.

Lumina Productions

Perustettu: 2020

Perustaja ja toimitusjohtaja: Katra Solopuro

Kotipaikka: Tampere

Henkilöstö: 1 henkilö

Liikevaihto: 200 776 € (2024)

Ruslana Kuisma on luonut kielirikkaan ja ihmisläheisen työyhteisön

Vuoden maahan muuttanut yrittäjä Ruslana Kuisma on siivouspalveluita taloyhtiöille ja yrityksille tarjoavan RVK Palvelut Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja.

Kuisma on muuttanut Suomeen vuonna 1997 Ukrainasta.

Ruslana Kuisman yritys työllistää tällä hetkellä yli 60 henkilöä, jotka ovat pääosin ukrainalaisia. Työntekijät saavat toimia työssään omalla äidinkielellään. Yrityksessä käytetäänkin sujuvasti työkielinä ukrainaa, venäjää, viroa, englantia ja suomea.

Kuisma tunnetaan ihmisläheisestä johtamistavastaan. Hän auttaa työtekijöitään asunnon saamisessa, viranomaisasioiden järjestämisessä sekä tukee ulkomaalaisten sopeutumista Suomeen. Ruslana Kuisma myös huomioi jokaisen työntekijän syntymäpäivän, ja jouluisin hän muistaa työntekijöiden lapsia.

Kuisman yritys syntyi vahingossa. Hän oli aiemmin työskennellyt siivoajana, työnjohtajana ja palvelupäällikkönä eikä ollut suunnitellut koskaan ryhtyvänsä yrittäjäksi. Sittemmin Ruslana Kuisman yrityksestä on kasvanut merkittävä toimija siivousalalla, joka tunnetaan korkeasta laadustaan ja luotettavasta palvelustaan.

Yrityksen tulevaisuuden tavoitteena on hallittu kasvu, unohtamatta kuitenkaan pitää samalla hyvää huolta asiakkaista ja henkilökunnasta.

Vuoden maahan muuttaneen yrittäjän palkintosumma on 15 000 euroa ja sen mahdollistaa työeläkevakuutusyhtiö Elo.

RVK Palvelut Oy

Perustettu: 2017

Perustaja ja toimitusjohtaja: Ruslana Kuisma

Kotipaikka: Kirkkonummi

Henkilöstö: 66 työntekijää

Liikevaihto: 3 671 000 euroa (2024)

