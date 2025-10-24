Kosmetiikkaa, valo- ja tulitaidetta sekä ihmisläheistä johtamista – Rohkeat naiset dominoivat tämän vuoden yrittäjäpalkinnoissa
Hedelmäisen Smuuti Skin -kosmetiikkabrändin luonut Jenni Ahokas on valittu Vuoden nuoreksi yrittäjäksi. Valolla ja tulella taiteileva Katra Solopuro puolestaan nappasi kansainvälisestikin toimivalla showtuotantoyrityksellään tunnustuksen yksinyrittäjien palkintokategoriassa. Vuoden maahan muuttaneen yrittäjän palkinnon sai ukrainalainen Ruslana Kuisma, jonka siivouspalveluyritys tunnetaan ihmisläheisestä johtamiskulttuuristaan.
Kaikki palkinnot jaettiin Suomen Yrittäjien Valtakunnallisilla yrittäjäpäivillä Tampereella 25.10.2025.
Smuuti Skinin takana on rohkea visionääri Jenni Ahokas
Vuoden nuori yrittäjä Jenni Ahokas, 32, on korealaista kosmetiikkaa maahantuovan Beautyko Import Oy:n toimitusjohtaja sekä erityisesti nuorten keskuudessa suositun hedelmäistä värimaailmaa ilmentävän kosmetiikkamerkki Smuuti Skinin kehittäjä.
Into korealaista kosmetiikkaa kohtaan sai Jenni Ahokkaan ryhtymään yrittäjäksi ensin korealaisten brändien maahantuojana ja verkkokauppiaana. Pian hän kuitenkin huomasi markkinaraon: nuorille ei ollut oikein tarjolla vastuullisia ja houkuttelevia tuotteita. Tästä oivalluksesta Smuuti Skin sai alkunsa.
Smuutin tuotteet herättivät huomiota jo ennen lanseerausta, ja kun ne saapuivat kauppoihin, hyllyt tyhjenivät päivissä.
Myös yrityksen kasvu on ollut nopeaa ja kansainvälistä. Tuotteita on jo yli 1 000 myymälässä Pohjoismaissa, ja noin 40 % myynnistä tulee Baltian ja Pohjoismaiden markkinoilta. Ensimmäinen iso kansainvälinen asiakas oli H&M Beauty, joka otti tuotteet myyntiin Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Keväällä 2025 Smuuti astui uusille markkinoille Iso-Britanniassa.
Ahokkaan menestys on rakentunut kovan työn, myyntitaidon ja rohkean asenteen varaan. Hän erottautuu olemalla itse brändinsä kasvot ja pitämällä tiivistä yhteyttä kuluttaja-asiakkaisiin sosiaalisessa mediassa.
Smuuti Skinin liikevaihto on noussut kahdeksan miljoonan euron luokkaan vain muutamassa vuodessa. Jenni Ahokas osoittaa, että rohkeudella, innovatiivisuudella ja asiakaslähtöisyydellä voi menestyä, myös kansainvälisesti.
Vuoden nuoren yrittäjän palkintosumma on 15 000 euroa ja sen mahdollistaa Yksityisyrittäjäin Säätiö.
Beautyko Import Oy
Perustettu: 2019
Perustaja ja toimitusjohtaja: Jenni Ahokas
Kotipaikka: Helsinki
Työntekijöitä: 7
Liikevaihto: 7 909 000 € (2024)
Katra Solopuro on showtaiteen suunnannäyttäjä ja rakentaa globaalia menestystä
Vuoden yksinyrittäjä Katra Solopuro on rakentanut yrityksestään Lumina Productionsista kansainvälisesti menestyvän showtuotantoyrityksen, jossa valoa, tulta, musiikkia, visuaalisia elementtejä ja huipputeknologiaa yhdistetään vaikuttaviksi kokonaisuuksiksi eri tapahtumiin Suomessa ja ulkomailla. Esityksissä yhdistyvät korkeatasoinen taiteellinen visio ja huolellisesti toteutettu tuotanto.
Lumina Productions on esiintynyt jo 37 maassa viidellä mantereella, ja sen tavoitteena on jatkossa laajentua uusille markkinoille sekä luoda entistä vaikuttavampia showkokonaisuuksia.
Lumina Productionsin kasvu perustuu Solopuron pitkäjänteiseen kehitystyöhön ja vahvaan asiakasymmärrykseen. Katra Solopuro on rakentanut yritystä sisältä päin – panostamalla paitsi omaan ammattitaitoonsa myös tuotannon sujuvuuteen ja asiakaslähtöiseen myyntiin.
Katra Solopuro mielestä taidetta voi ja pitää johtaa kuin yritystä. Hän myös uskoo, että vahvan taiteellisuuden ja liiketoiminnan yhdistäminen on yrityksen menestyksen salaisuus. Solopuron mukaan suomalainen taide menestyy maailmalla, kun sitä johdetaan ammattimaisesti ja uskaltaudutaan rohkeasti myös kansainvälisille markkinoille.
Vuoden yksinyrittäjän palkintosumma on 15 000 euroa ja sen mahdollistaa Yksityisyrittäjäin Säätiö.
Lumina Productions
Perustettu: 2020
Perustaja ja toimitusjohtaja: Katra Solopuro
Kotipaikka: Tampere
Henkilöstö: 1 henkilö
Liikevaihto: 200 776 € (2024)
Ruslana Kuisma on luonut kielirikkaan ja ihmisläheisen työyhteisön
Vuoden maahan muuttanut yrittäjä Ruslana Kuisma on siivouspalveluita taloyhtiöille ja yrityksille tarjoavan RVK Palvelut Oy:n perustaja ja toimitusjohtaja.
Kuisma on muuttanut Suomeen vuonna 1997 Ukrainasta.
Ruslana Kuisman yritys työllistää tällä hetkellä yli 60 henkilöä, jotka ovat pääosin ukrainalaisia. Työntekijät saavat toimia työssään omalla äidinkielellään. Yrityksessä käytetäänkin sujuvasti työkielinä ukrainaa, venäjää, viroa, englantia ja suomea.
Kuisma tunnetaan ihmisläheisestä johtamistavastaan. Hän auttaa työtekijöitään asunnon saamisessa, viranomaisasioiden järjestämisessä sekä tukee ulkomaalaisten sopeutumista Suomeen. Ruslana Kuisma myös huomioi jokaisen työntekijän syntymäpäivän, ja jouluisin hän muistaa työntekijöiden lapsia.
Kuisman yritys syntyi vahingossa. Hän oli aiemmin työskennellyt siivoajana, työnjohtajana ja palvelupäällikkönä eikä ollut suunnitellut koskaan ryhtyvänsä yrittäjäksi. Sittemmin Ruslana Kuisman yrityksestä on kasvanut merkittävä toimija siivousalalla, joka tunnetaan korkeasta laadustaan ja luotettavasta palvelustaan.
Yrityksen tulevaisuuden tavoitteena on hallittu kasvu, unohtamatta kuitenkaan pitää samalla hyvää huolta asiakkaista ja henkilökunnasta.
Vuoden maahan muuttaneen yrittäjän palkintosumma on 15 000 euroa ja sen mahdollistaa työeläkevakuutusyhtiö Elo.
RVK Palvelut Oy
Perustettu: 2017
Perustaja ja toimitusjohtaja: Ruslana Kuisma
Kotipaikka: Kirkkonummi
Henkilöstö: 66 työntekijää
Liikevaihto: 3 671 000 euroa (2024)
Palkittujen kuvat ja videot saatavissa median vapaaseen käyttöön tästä. Kuvaaja Satu Mali.
Lisätietoja:
Kristiina Nyholm, verkostopäällikkö, Suomen Yrittäjät, p. 050 564 1664, kristiina.nyholm@yrittajat.fi (nuoret yrittäjät)
Marianne Ruusunhelmi, asiantuntija, Suomen Yrittäjät, p. 050 559 9225, marianne.ruusunhelmi@yrittajat.fi (yksinyrittäjät ja maahan muuttaneet yrittäjät).
Tietoja julkaisijasta
Suomen Yrittäjät on jäsenmäärältään elinkeinoelämän suurin keskusjärjestö, joka ajaa yrittäjien sekä pienten ja keskisuurten yritysten asiaa. Jäseniä Yrittäjien paikallisyhdistyksissä on lähes 70 000 ja toimialajärjestöissä noin 36 000. Ne työllistävät Tilastokeskuksen (2023) mukaan yrittäjät mukaan lukien noin 590 000 henkilöä ja yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on noin 171 miljardia euroa. Yrittäjäjärjestön toiminta rakentuu 372 paikallisyhdistyksestä, 21 aluejärjestöstä ja 60 toimialajärjestöstä. Lisätietoa: www.yrittajat.fi.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Yrittäjät
Yrittäjägallup: Entistä suurempi osa pk-yrityksistä raportoi hyvästä tilanteesta24.10.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Pk-yritysten taloudellinen tilanne on kohentunut, kertoo Yrittäjägallup. Yrityksistä 49 prosenttia arvioi taloudellisen tilanteensa erittäin tai melko hyväksi. Arviot ovat parantuneet elokuusta 2025. Parhaimmat arviot antavat asiantuntija-alan yritykset sekä yli 10 henkeä työllistävät. – Tiedot ovat rohkaisevia ja kertovat osaltaan, että taloudessa on tapahtunut käänne parempaan, Suomen Yrittäjien puheenjohtaja Petri Salminen sanoo.
Yrittäjät: Irtisanomiskynnys alentuu – hallitus antoi esityksen23.10.2025 13:54:48 EEST | Tiedote
Hallitus antoi tänään esityksen eduskunnalle henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamiseksi. Jatkossa irtisanomiseen riittäisi asiallinen syy. Esityksen tavoitteena on madaltaa työllistämisen kynnystä ja riskiä. – Irtisanomiskynnyksen alentaminen on tärkeä uudistus. Se rohkaisee pk-yrityksiä työllistämään, johtaja Atte Rytkönen-Sandberg Suomen Yrittäjistä sanoo.
Yrittäjägallup: Ukrainan sodan luoma epävarmuus vaikuttaa yhä vahvasti pk-yrityksiin18.10.2025 07:00:00 EEST | Tiedote
Ukrainan sodan aiheuttama epävarmuus vaikuttaa pk-yrityksiin yhä vahvasti. Tuoreessa Yrittäjägallupissa 41 prosenttia pk-yrityksistä kertoo, että tilausmäärät ovat vähentyneet viimeisen vuoden aikana sodan aiheuttaman yleisen epävarmuuden vuoksi. Vaikutus on vahvistunut sodan kestäessä. Vielä joulukuussa 2023 vastaava osuus oli 35 prosenttia.
Yrittäjät: Hallituksen työelämäuudistukset tukevat yritysten sopeutumiskykyä16.10.2025 16:19:35 EEST | Tiedote
Mediatietojen mukaan hallitus on päässyt yhteisymmärrykseen työmarkkinauudistuksista. "Määräaikaisien työsopimuksien solmimisen helpottaminen on tärkeää. Lomautusilmoitusajan lyhentäminen on merkittävä uudistus, joka parantaa yritysten mahdollisuuksia reagoida nopeasti muuttuviin tilanteisiin", Suomen Yrittäjien johtaja Atte Rytkönen-Sandberg sanoo.
Mediakutsu: Tervetuloa Valtakunnallisille yrittäjäpäiville 24.–25.10. Tampereelle!14.10.2025 07:54:40 EEST | Tiedote
Mitkä ovat yrittäjien tunnelmat? Mitkä yritykset palkitaan? Mitä huippupuhujilla on yrittäjille kerrottavana? Palkintogaalassa juhlapuheen pitää tasavallan presidentti Alexander Stubb.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme