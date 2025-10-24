Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Adlercreutz: Liberaaleja voimia tarvitaan nyt enemmän kuin koskaan

25.10.2025 16:20:41 EEST | Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p. | Tiedote

Jaa

RKP:n puheenjohtaja ja opetusministeri Anders Adlercreutz osallistui viikonloppuna yhdessä RKP:n valtuuskunnan kanssa ALDE-puoluekokoukseen Brysselissä. ALDE on RKP:n eurooppalainen puolue.

– On tärkeää, että liberaalit voimat kokoontuvat ja vaihtavat ajatuksia. Tässä poliittisessa todellisuudessa, jossa oikeusvaltioperiaate ja demokraattiset rakenteet monessa maassa ovat haastettuina, tarvitaan vuoropuhelua ja yhteistä työtä enemmän kuin koskaan. Kun poliittinen arkemme polarisoituu ja ääripuolueet ajautuvat reunoille, liberaalit puolueet tarjoavat eteenpäin katsovan vaihtoehdon, Adlercreutz sanoo.

Kongressissa RKP:n aloite “A Stronger Internal Market for Europe’s Defence Industry” sai laajaa kannatusta ja hyväksyttiin. Aloitteen tavoitteena on vahvistaa EU:n sisämarkkinoita puolustusteollisuuden osalta ja siten parantaa Euroopan turvallisuutta ja puolustusyhteistyötä.

Adlercreutz johti myös työpajan aiheesta “Learning to Disconnect: The Benefits of Phone-Free Classrooms”, jossa hän esitteli Suomen lakimuutoksen puhelimista vapaista kouluista. Osallistujia kiinnosti, miten laki on otettu vastaan ja miten koulut ovat kokeneet muutoksen käytännössä.

– Olemme jo kuulleet kokemuksia siitä, että oppilaiden on helpompi keskittyä, kun puhelimet eivät kilpaile huomiosta. Samalla luokkahuoneessa syntyy enemmän keskustelua ja vuorovaikutusta. Kyse ei ole vain työrauhasta, vaan myös yhteisöllisyyden vahvistamisesta. On hienoa huomata, että suomalainen lainsäädäntö herättää kiinnostusta Euroopassa varsin ainutlaatuisella tavalla. Monet maat seuraavat nyt esimerkkiämme, Adlercreutz sanoo.

Yhteyshenkilöt

Andreas Elfvingspecialmedarbetare, erityisavustaja (Anders Adlercreutz)

Puh:+358 50 310 0274

Kuvat

Lataa
Lataa

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Suomen ruotsalainen kansanpuolue r.p.

Minister Joakim Strand lyfte fram Finlands prioriteringar vid EU:s allmänna rådsmöte – ställde skarpa frågor till Ungern om rättsstatsprinciperna och LGBTIQ+-rättigheterna24.10.2025 09:38:21 EEST | Pressmeddelande

Europa- och ägarstyrningsminister Joakim Strand representerade Finland vid EU:s allmänna rådsmöte i Luxemburg den 21 oktober 2025. Mötet fokuserade på EU:s kommande fleråriga budgetram (2028–2034), förberedelser inför Europeiska rådets möte den här veckan, rättsstatens tillstånd i Ungern samt förenkling av EU:s regelverk.

Ministeri Joakim Strand toi esiin Suomen painopisteet EU:n yleisten asioiden neuvostossa – esitti tiukkoja kysymyksiä Unkarille oikeusvaltioperiaatteista ja LGBTIQ+-oikeuksista24.10.2025 09:38:21 EEST | Tiedote

Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand edusti Suomea EU:n yleisten asioiden neuvoston kokouksessa Luxemburgissa 21. lokakuuta 2025. Kokouksessa käsiteltiin EU:n tulevaa monivuotista rahoituskehystä (2028–2034), valmistautumista Eurooppa-neuvoston tämänviikkoiseen kokoukseen, oikeusvaltioperiaatteen tilaa Unkarissa sekä EU-sääntelyn yksinkertaistamista.

SFP vill att Varha satsar på systematiskt kvalitetsarbete och extern auditering22.10.2025 18:57:19 EEST | Pressmeddelande

Svenska folkpartiet föreslår ett nytt program för att stärka systematisk kvalitetsstyrning och möjliggöra extern auditering och certifiering av enheter och resultatområden. Målet är att successivt utveckla hela organisationen – från enskilda enheter till hela Varha – för att säkerställa hög kvalitet, patientsäkerhet, kostnadseffektivitet och personalvälbefinnande.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye