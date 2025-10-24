Suomi pelaa tiistaina Euroopan amerikkalaisen jalkapallon mestaruudesta
Suomi otti komean 9-8 (9-0) voiton Italiasta lauantaina Saksan Grefeldissä pelatussa EM-välierässä. Suomen vastustaja loppuotteluun ratkeaa illalla klo 20 pelattavan Itävalta-Saksa ottelun perusteella.
Suomi ylsi toista kertaa perättäin amerikkalaisen jalkapallon EM-loppuotteluun kukistamalla kahden passin amerikkalaispelaajilla vahvistetun Italian kovan sateen piiskaamalla Grefeldin Grotenburgin Stadionilla. Märällä kelillä puolustukset ottavat isoa roolia jenkkifutiksessa ja lauantaina Suomen puolustusmiehistö pelasi huikean pelin.
Suomi avasi pistetilinsä ensimmäisellä neljänneksellä Tuukka Lehtosen juoksu-touchdownilla. Potkaisija Anssi Ruohonen onnistui hetkeä ennen puoliaikaa kolmen pisteen kenttäpotkumaalissa ja Suomi siirtyi tauolle 9-0 johtoasemassa.
Ottelun toisella puoliskolla Italia käynnisti aggressiivisen kirin, mutta Suomen kivenkova puolustus piti, eikä Italia päässyt ohitse ottelun kuumilla loppuhetkillä.
Suomen parhaana pelaajana palkittiin puolustuksen Felix Salonen.
Amerikkalaisen jalkapallon Euroopan mestaruudesta pelataan nyt jo 17. kertaa. Suomi on onnistunut selviytymään loppuotteluun nyt 11 kertaa ja voittanut viisi mestaruutta.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Janne VainioViestintäpäällikköPuh:+358 400400171Puh:+358 400400171janne.vainio@sajl.fi
Kuvat
Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry
EM-turnauksen avausottelussa vastakkain Suomi ja Italia24.10.2025 22:29:13 EEST | Tiedote
Lauantaina klo 14:00 käynnistyvässä miesten amerikkalaisen jalkapallon EM-välierässä Suomi haastaa Italian finaalipaikasta. Maat ovat kohdanneet arvoturnauksissa kuusi kertaa, ja Suomi on voittanut peleistä neljä.
Chris Mulumba palaa maajoukkueeseen 13 vuoden matkaltaan23.10.2025 10:18:37 EEST | Artikkeli
Suomen amerikkalaisen jalkapallon maajoukkueen EM-turnaukseen valmistautuvan kokoonpanon nimekkäimpiin pelaajiin lukeutuu puolustuslinjassa pelaava Chris Mulumba, joka pelasi edellisen ottelunsa Suomen leijonapaidassa syksyllä 2012. Maajoukkuepelien väliselle 13 vuoden matkalle on kertynyt saavutuksia, jotka hakevat vertaistaan Suomessa.
Suomen maajoukkue Four Nations-turnaukseen nimetty21.10.2025 11:59:42 EEST | Tiedote
Amerikkalaisen jalkapallon maajoukkueen valmennusjohto on julkaissut 45 pelaajan rosterin, jolla Suomi lähtee taistelemaan Euroopan mestaruudesta Saksan Krefeldissä pelattavaan Four Nations-lopputurnaukseen 25.-28.10.2025.
Suomen U17-nuorille neljäs perättäinen Pohjoismaiden mestaruus jenkkifutiksessa18.10.2025 22:41:30 EEST | Tiedote
Suomen U17-nuoret osoittivat jälleen vahvuutensa amerikkalaisessa jalkapallossa kaatamalla Ruotsin 34–6 Kööpenhaminassa pelatussa PM-loppuottelussa. Voitto toi Suomelle neljännen peräkkäisen Pohjoismaiden mestaruuden ja jo seitsemännen tittelin vuodesta 2008 lähtien pelatuista kymmenestä turnauksesta.
Amerikkalaisen jalkapallon EM-turnaus pelataan Saksan Krefeldissä 25.–28.10.202516.10.2025 15:21:00 EEST | Tiedote
Amerikkalaisen jalkapallon miesten Euroopan mestaruus ratkeaa Saksan Krefeldissä IFAF Final Four -lopputurnauksessa 25.–28. lokakuuta 2025. Turnauksen saksalaiset järjestäjät ilmoittivat merkittävästä otteluohjelman muutoksesta vain yhdeksän päivää ennen avausottelua: Suomen välieräottelu Italiaa vastaan pelataan Krefeldissä lauantaina 25. lokakuuta, ei Düsseldorfissa, kuten alun perin suunniteltiin. Muutoksen myötä kaikki turnauksen pelit pelataan samalla Grotenbergin stadionilla.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme