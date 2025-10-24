Suomi pelaa tiistaina Euroopan amerikkalaisen jalkapallon mestaruudesta

Suomi ylsi toista kertaa perättäin amerikkalaisen jalkapallon EM-loppuotteluun kukistamalla kahden passin amerikkalaispelaajilla vahvistetun Italian kovan sateen piiskaamalla Grefeldin Grotenburgin Stadionilla. Märällä kelillä puolustukset ottavat isoa roolia jenkkifutiksessa ja lauantaina Suomen puolustusmiehistö pelasi huikean pelin.

Suomi avasi pistetilinsä ensimmäisellä neljänneksellä Tuukka Lehtosen juoksu-touchdownilla. Potkaisija Anssi Ruohonen onnistui hetkeä ennen puoliaikaa kolmen pisteen kenttäpotkumaalissa ja Suomi siirtyi tauolle 9-0 johtoasemassa.

Ottelun toisella puoliskolla Italia käynnisti aggressiivisen kirin, mutta Suomen kivenkova puolustus piti, eikä Italia päässyt ohitse ottelun kuumilla loppuhetkillä.

Suomen parhaana pelaajana palkittiin puolustuksen Felix Salonen.

Amerikkalaisen jalkapallon Euroopan mestaruudesta pelataan nyt jo 17. kertaa. Suomi on onnistunut selviytymään loppuotteluun nyt 11 kertaa ja voittanut viisi mestaruutta.