Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Suomi pelaa tiistaina Euroopan amerikkalaisen jalkapallon mestaruudesta

25.10.2025 16:57:53 EEST | Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry | Tiedote

Suomi otti komean 9-8 (9-0) voiton Italiasta lauantaina Saksan Grefeldissä pelatussa EM-välierässä. Suomen vastustaja loppuotteluun ratkeaa illalla klo 20 pelattavan Itävalta-Saksa ottelun perusteella.

Tuukka Lehtonen livahtaa maaliin EM-välierässä
Tuukka Lehtonen livahtaa maaliin EM-välierässä Jarmo Vehkomäki

Suomi ylsi toista kertaa perättäin amerikkalaisen jalkapallon EM-loppuotteluun kukistamalla kahden passin amerikkalaispelaajilla vahvistetun Italian kovan sateen piiskaamalla Grefeldin Grotenburgin Stadionilla.  Märällä kelillä puolustukset ottavat isoa roolia jenkkifutiksessa ja lauantaina Suomen puolustusmiehistö pelasi huikean pelin.

Suomi avasi pistetilinsä ensimmäisellä neljänneksellä Tuukka Lehtosen juoksu-touchdownilla.  Potkaisija Anssi Ruohonen onnistui hetkeä ennen puoliaikaa kolmen pisteen kenttäpotkumaalissa ja Suomi siirtyi tauolle 9-0 johtoasemassa.

Ottelun toisella puoliskolla Italia käynnisti aggressiivisen kirin, mutta Suomen kivenkova puolustus piti, eikä Italia päässyt ohitse ottelun kuumilla loppuhetkillä. 

Suomen parhaana pelaajana palkittiin puolustuksen Felix Salonen.

Amerikkalaisen jalkapallon Euroopan mestaruudesta pelataan nyt jo 17. kertaa. Suomi on onnistunut selviytymään loppuotteluun nyt 11 kertaa ja voittanut viisi mestaruutta.

Kuvat

Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry

Vuonna 1979 perustettu Suomen Amerikkalaisen Jalkapallon Liitto ry (SAJL) järjestää ja hallinnoi amerikkalaisen jalkapallon ja lippupallon kilpailu- ja harrastustoimintaa Suomessa. Jenkkifutisllitto on Suomen Olympiakomitean sekä amerikkalaisen jalkapallon maailmanliitto IFAF:n jäsen. Vuoden 2025 alussa amerikkalaisen jalkapallon liittoon kuuluu 36 jäsenseuraa ympäri Suomea.

