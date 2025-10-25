Senni Luukkonen jatkoajan sankari – Northern Starsille historiallinen voitto

Avauserä oli Northern Starsille ja maalivahti Jana Pleischille piinaa, kun Venla Huuhko iski SaiPalle harhasyötön hintana, eteläkarjalaisten kokoonpanoon palannut Tuuli Viuhko laukauksella jalkojen välistä ja vielä Petra Mussalo syvältä omalta kenttäpuoliskolta. Jenna Jolkkonen sekä Ella Suonpää kuitenkin kavensivat toisessa erässä, ja selvitettyään kolme alivoimaa Northern Stars tuli tasoihin Mila Kekkosen osumalla. SaiPa kävi päätösjaksolla vielä edellä Veera Lokan osumalla, mutta neljä ja puoli minuuttia ennen loppua kapteeni Jenna Jolkkonen voitti pallon laidassa ja kiskaisi tasoituksen etukulmaan. Jatkoaikaratkaisu syntyi sitten ylivoimalla: Senni Luukkosen laukaus pikkukantista pomppasi maajoukkuevahti Miia Maarasen torjunnasta sisään.

Kauden viidellä voitolla aloittanut Koovee koki tappion karvauden Turussa, jossa FBC Loisto oli vahvempi maalein 8-5. Vielä pelin puolivälissä mentiin tasalukemissa, mutta sitten Neea Isomäki ja Laura Pakarinen laukoivat Loistolle johdon, jota Mea Stigell kolmannessa erässä vielä kasvatti kolmeen maaliin. Koovee kykeni vielä kahteen kavennukseen, mutta hattutemppunsa sinetöineen Isomäen ja Aurelija Zarinan maalit pitivät kotijoukkueen edellä.

Ainoaksi nollakeholaiseksi jäänyt ÅIF piti vieraissa SB-Prota tiukoilla mutta joutui taipumaan maalein 2-1. Petra Aallonen kiskaisi Pron avauserässä johtoon, ja illan loput maalit nähtiin toisessa. Viola Värränkivi ryösti pallon Pron alimman pelaajan lavasta ja karkasi iskemään pelin tasoihin, mutta kotijoukkue tuli vielä vastaiskusta. Elina Kujala vapautti Laura Hietamäen puoliksi läpi, ja taidokas laukaus painui Saskia Ormakin verkkoon.

Lauantain kahdessa muussa ottelussa nähtiinkin sitten yrmyt lukemat, kun SSRA murjoi kotonaan PSS:aa 13-1 ja TPS samoin kotonaan Pirkkalan Pirkkoja peräti 18-2. Kummassakin pelissä jutun juoni hahmottui jo avauserässä, jonka SSRA vei 4-0 ja TPS 7-1. SSRA:n Hanna Niemelän illan tehot olivat 3+2 ja Sanni Uimarihuhdan 2+2. TPS:stä merkkautti Jenna Saario 2+4, Olivia Pietilä 1+4, Eerika Koski 3+1 ja Janella Järvinen 2+2 tehopistettä.

TPS:llä on sarjan kärjessä nyt 18, SB-Prolla 16 ja Classicilla 15 pistettä.

Sarja jatkuu 1.11. otteluilla SaiPa–FBC Loisto, PSS–Pirkat, SB-Pro–TPS ja Northern Stars–EräViikingit.