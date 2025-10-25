Kärkijoukkueet mättivät maaleja F-liigassa
Kärjen ja hännän ero näkyi F-liigan miesten lauantain otteluissa, kun Classic kaatoi Nurmon Jymyn 13-3, SPV LASBin 8-3 ja Nokian KrP TPS:n 9-0. Illan ennalta tasaisin kohtaaminen oli sarjakuutonen OLS:n ja kahdeksantena olevan Hawksin mittelö, mutta senkin vei OLS selvästi 9-1.
Eemil Ylitalon, Tuomas Kakon ja Joona Karjulan maalit pohjustivat OLS:n karkumatkan jo avauserässä eikä Luukas Huolmanin toisen erän 3–1-kavennus tahtia hidastanut. Kimi Vänttilä ja Veeti Koivisto iskivät toisen tauon tilanteeksi 5-1. Ottelun viimeisellä kympillä OLS komisteli lukemia vielä neljästi.
SPV:n Luukas Salin iski illan LASB-ottelussa ensimmäisen liigamaalinsa ja saman tien hattutempun. Nollakerhossa viruva LASB osui vielä avauserässä 1–2-kavennuksen Teppo Liukkosen verkkoon, mutta toisessa erässä 2005 syntynyt Salin osui SPV:lle kahdesti ja vielä Riku Hakanen ylivoimalla lukemiksi 5-1 vieraille. Päätösjaksolla osuivat Aaro Tammiranta, Riku Hakanen ja kolmannen kerran Salin ennen Pietari Porttikiven lohtukavennusta. Illan toinen SPV-hahmo oli Riku Hakanen, joka kasvatti pistetiliään komealla saldolla 3+3.
Joona Rantala takoi tehot 4+1 ja Juuso Ahola 3+1, kun Nokian KrP:n syöttöpeli pudotti TPS-puolustuksen vauhdistaan yhä uudelleen. Nokialaiset tekivät tasaista työtä, kun maaleja syntyi avauserässä kaksi, toisessa neljä ja kolmannessa kolme. Iiro Rantaniemen nollapeli irtosi kymmenellä torjunnalla, kun kollega Olli Kuisma venyi toisessa päässä pallon tielle 23 kertaa. Oliver Vänttisen 3–0-maali oli hänelle ensimmäinen KrP:n paidassa.
Classicin murskavoiton aihiot näkyivät nopeasti, kun Tiitus Salokangas iski avausmaalin jo 13 sekunnin pelin jälkeen ja 14 minuutin jälkeen Classic johti 5-0. Jymy nousi kolmannen erän alun kahdella kavennuksellaan tilanteeseen 2-7, mutta sitten oli vuorossa Classicin uusi kuuden maalin ryöppy. Alkusyksyn tavallista vaatimattomammilla tehoilla pelannut Ville Lastikka merkkautti tänään lukemat 5+2 ja Tiitus Salokangas 3+3.
SPV:llä on sarjakärjessä nyt kolmen pisteen etumatka Oilersiin ja Westend Indiansiin. Nollakerhossa ovat yhä Nurmon Jymy ja LASB.
Sarja jatkuu keskiviikkona Turussa ottelulla TPS–Westend Indians.
