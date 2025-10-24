Loton potti kohoaa kolmeen miljoonaan euroon - Viiden osuuden porukkapeliin 122 000 euron voitto

Loton illan arvonnan oikea rivi on 5, 11, 19, 20, 36, 39 ja 40. Lisänumero 25. Plusnumero 20.



Lotosta ei löytynyt täysosumia.



Illan arvonnassa löytyi yksi kappale 6+1 -oikein rivi, jolla voitti 122 538 euroa. Voitto osui viiden Tornion K-Market Putaan viiden osuuden porukkapeliin.



Ensi viikolla Loton potti kohoaa kolmeen miljoonaan euroon.



Lauantai-Jokerin voittorivi on 9 0 4 8 7 5 2. Jokerista ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Millin lauantain voittorivi on 2, 6, 8, 10, 22 ja 29. Lisänumero 33. Millistä ei löytynyt kahden ylimmän voittoluokan tuloksia.



Lauantain Lomatonnin voittoyhdistelmä on Praha 79. Lomatonneja voitettiin neljä kappaletta.



Kaikilla tämän kierroksen lottoriveillä, joissa ei ole ollut voittoa, voi osallistua Loton lisäarvontaan ilman lisämaksua. Osallistumisaikaa on seuraavan viikon ajan Loton peliajan päättymiseen asti. Lisäarvonnassa on jaossa 500 kappaletta 100 euron voittoja. Lue lisää Loton lisäarvonnasta.