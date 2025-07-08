Hemsö ostaa Seminaarin koulun kiinteistön Hämeenlinnassa
Kohde on Hemsölle ensimmäinen, jossa vuokralaisena on Hämeenlinnan kaupunki. Vuokrasopimus ulottuu vuoteen 2042. Seminaarin koulu jatkaa toimintaa tiloissa entiseen tapaan. Koulun rakennuksia on peruskorjattu kattavasti viime vuosina.
Yhteiskuntakiinteistösijoittaja Hemsö on ostanut Seminaarin koulun kiinteistön Hämeenlinnassa. Kauppa kattaa neljä rakennusta, joiden vuokrattava pinta-ala on yhteensä noin 12 000 neliömetriä, sekä noin 38 000 neliömetrin tontin. Kiinteistön myi pääomasijoitusyhtiö CapMan.
Kiinteistössä toimii Seminaarin koulu, joka on Hämeenlinnan suurin alakoulu. Koulussa opiskelee yhteensä noin 700 oppilasta ja työskentelee noin 110 aikuista. Yleisopetuksen luokkia on 28.
Kohde on Hemsölle ensimmäinen, jossa vuokralaisena on Hämeenlinnan kaupunki, kertoo Hemsön kiinteistöjohtaja Mikko Salla. Nykyinen vuokrasopimus ulottuu vuoteen 2042.
”Seminaarin koulu on olennainen osa Hämeenlinnan kouluverkkoa. Koulukiinteistöjen kehittäminen ja ylläpito on ydinosaamistamme, ja meille on kunnia-asia päästä nyt vaikuttamaan siihen, että koululaisilla ja henkilökunnalla on mahdollisimman toimivat, terveelliset ja turvalliset tilat. Jatkuva vuoropuhelu vuokralaisen kanssa ohjaa kaikkea toimintaamme”, Salla sanoo.
Hemsö omistaa Hämeenlinnassa myös oikeustalon ja ikäihmisten hoivapalvelukeskuksen.
”Toivomme, että tämä on päänavaus tiiviimmälle yhteistyölle Hämeenlinnan kaupungin kanssa. Olemme kiinnostuneita investoimaan kaupunkiin lisää”, Salla jatkaa.
Seminaarin koulu on rakennettu vaiheittain vuosina 1930–1984. Rakennuksia on korjattu kattavasti 2010- ja 2020-luvuilla. Viimeisin peruskorjaus valmistui vuoden 2024 lopussa. Parhaillaan kiinteistössä viimeistellään maalämmön asennusta. Hemsö vastaa jatkossa kiinteistön ylläpidosta.
Hämeenlinna on perinteikäs koulukaupunki: ensimmäinen koulu aloitti toimintansa kaupungin perustamisvuonna 1639. Opettajankoulutus alkoi vuonna 1890 kiertokouluseminaarin perustamisella. Vuonna 1930 seminaarille valmistui oma koulurakennus, joka on nykyisen Seminaarin koulun vanhin osa. Klassisistisen rakennuksen keltainen torni on yksi Hämeenlinnan maamerkeistä.
Hemsö omistaa Suomessa ennestään noin 170 000 neliötä varhaiskasvatuksen ja koulutuksen kiinteistöjä, joissa suuria vuokralaisia ovat Helsingin ja Lahden kaupungit. Kaikkiaan Hemsön omistamissa peruskouluissa ja lukioissa opiskelee noin 44 000 opiskelijaa.
Fakta: Seminaarin koulu, Hämeenlinna
- Sijaitsee Kaurialan kaupunginosassa, lähellä Hämeenlinnan keskustaa
- Koostuu 4 rakennuksesta ja 7 osasta
- Vanhin rakennus valmistunut 1930, seuraavat vuosina 1953, 1979 ja 1984
- Peruskorjauksia 2012 ja 2022–2024
- Hemsön omistuksessa lokakuun 2025 lopusta
- Vuokralainen Hämeenlinnan kaupunki
- Käyttäjä Seminaarin koulu, jossa n. 700 oppilasta luokilla 1.–6. ja henkilökuntaa n. 110
- Vuokrattava pinta-ala n. 12 000 m2
Yhteyshenkilöt
Mikko Salla
kiinteistöjohtaja, Hemsö
p. 040 567 4407
mikko.salla@hemso.se
Hemsö on johtava yksityinen yhteiskuntakiinteistöjen omistaja Ruotsissa, Suomessa ja Saksassa. Hemsö on erikoistunut hoiva-, oppilaitos-, terveydenhuolto- ja oikeuslaitoskiinteistöjen omistamiseen, ylläpitoon ja kehittämiseen kestävällä tavalla. Hemsölle ovat tunnusomaisia pitkät vuokrasopimukset ja vakaat asiakkaat. Hemsön enemmistöomistaja on Ruotsin valtion eläkerahasto AP3. Kiinteistökannan kokonaisarvo on noin 7,9 miljardia euroa. Standard & Poor's on myöntänyt Hemsölle luottoluokituksen A- maaliskuussa 2015, Fitch Ratings luottoluokituksen AA- maaliskuussa 2024 ja Moody's luottoluokituksen A3 helmikuussa 2025. Lue lisää: hemso.fi
