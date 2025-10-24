Helsingin Kirjamessut rikkoi ennätyksiä - yli 100 000 kävijää
Helsingin Messukeskuksessa kävi neljän päivän aikana ennätysmäärä 104 516 kirjallisuuden, viinin ja ruuan ystävää. Tapahtumakokonaisuus ylsi Helsingin Messukeskuksen kävijäennätykseen. Pohjoismaiden suurin kirjallisuustapahtuma Helsingin Kirjamessut sekä Viini & Ruoka -tapahtuma järjestettiin 23. – 26.10.2025 Helsingin Messukeskuksessa.
Helsingin Kirjamessut vahvistaa asemaansa kävijämäärältään Pohjoismaiden suurimpana kirjallisuustapahtumana. Kävijämäärän lisäksi ohjelmia katsottiin verkkolipuilla tapahtuman aikana yli 15 000 kertaa. Kirjamessuilla järjestettiin ennätysmäärä yli 1000 ohjelmaa 17 lavalla ja esiintyjiä oli lähes 1700.
Viime vuonna 2024 messuilla vieraili 97 572 kävijää ja verkko-ohjelmaa katsottiin 11 100 kertaa tapahtuman aikana. Kävijämäärä kasvoi tänä vuonna 7 %.
Tämä aika kaipaa sivistystä ja iloa
Helsingin Messukeskus on täyttynyt teeman mukaisesti sivistyksellä ja ilolla. Ennätyslaajassa ohjelmassa yli 1000 keskustelussa esiintyivät kaikki Suomen presidentit. Tasavallan presidentti Alexander Stubbin haastattelua seurasi arviolta lähes 3000 kuulijaa. ”Lukeminen on ajattelun polttoainetta. En näe itseni kehittyvän millään tavalla ihmisenä, jos en jatkuvasti lue. Ikään kuin tulee koko ajan sellainen tunne, että yritän ottaa jostain kiinni. Suomalaiset kirjamarkkinat näyttävät oikein hyvältä. Olen lukenut paljon suomalaista kirjallisuutta, ja se on tehnyt aika hyvää”, totesi Tasavallan presidentti ohjelmajohtaja Ville Blåfieldin haastattelussa.
"Tuntuu erityisen hienolta, että 100 000 kävijän raja ja ennätys rikottiin Helsingin Kirjamessujen juhlavuonna. Tapahtumaa on rakennettu ja kehitetty suurella sydämellä koko kirjatoimialan voimin vuodesta 2001. Yhteinen työ ja sitoutuminen näkyvät, ja kantavat hedelmää”, toteaa Blåfield. "Se, että yli 100 000 ihmistä saapui Helsingin Kirjamessuille sivistyksen ja lukemisen ilon tähden, muistuttaa, että suomalaisten rakkaus kirjoihin ei ole hiipunut. Jano tekstitaiteelle ja laadukkaalle tietokirjallisuudelle on suuri, ja sitä sammutettiin taas sadoilla tuhansilla kirjaostoksilla. On valtavan arvokasta, että Helsingin Kirjamessuilla kirjoja myös myydään kasapäin, niin kustantajien ja kirjakauppojen kuin antikvariaattien osastoilta.”
Tuloksellisia kohtaamisia Messukeskuksessa
Loppuviikon aikana nähtiin taas kohtaamisten voima ja osastoilla on tehty ennätysmyyntejä. ”Tunnelma on ollut upea ja olemme todistaneet paljon tärkeitä ja ainutkertaisia kohtaamisia. Ohjelmat ovat kiinnostaneet kirjallisuuden ystäviä ja kävijät ovat tulleet kirjamessuille kuuntelemaan keskusteluja, mutta myös puhumaan kirjoista ja kohtaamaan toisia lukijoita ja erityisesti kirjailijoita”, kertoo tapahtumasta vastaava liiketoimintapäällikkö Tanja Pasila. ”Kaikessa näkee, että kirjallisuus kiinnostaa laajasti. Helsingin Kirjamessut on monella tapaa ainutlaatuinen koko kansan tapahtuma ja synergia Viini & Ruoka -messujen kanssa on loistava. Kauppaa on molemmissa tapahtumissa tehty erittäin hyvin.”
Suurimpien kustantajien osastoilla on kirjoja myyty ennätyksellisen paljon.
WSOY:n toimitusjohtaja Timo Julkunen on erittäin tyytyväinen kirjamessuihin. ”Ei olisi uskottu ikinä, että myynti voisi kasvaa näin paljon – myynti tulee olemaan reilusti yli 30 % enemmän kuin vuosi sitten. Puheet kirjan kriisistä ovat outoja tällä hetkellä. Myös nuoret ostavat painettuja kirjoja ja se on hyvä merkki”, toteaa Julkunen.
Otavan toimitusjohtaja Eva Reenpää kertoo, että Otavan myynneissä on ollut myös merkittävää kasvua. ”Olemme todella tyytyväisiä. Messuilla on vieraillut paljon hyväntuulisia kävijöitä. Kirjailijoiden ja lukijoiden kohtaamiset osastolla ovat olleet todella sydäntä lämmittäviä. Kaikki tämä kertoo, että kirjallisuuden merkitys kasvaa entisestään ja hyvät tarinat vetävät ihmisiä puoleensa’, toteaa Reenpää.
Suomalaisen kirjakaupan myynti- ja markkinointijohtaja Anu Tola kertoo Helsingin Kirjamessujen olleen kaupallisesti hyvin onnistuneet ja tästä on hyvä jakaa loppuvuoden joulusesonkia kohti. ”Messut menivät hienosti ja yli kovempienkin odotusten. Kirjojen ystävät saivat nauttia täysin rinnoin ohjelmasta lavoilla ja osastolla. Helsingin Kirjamessuilla oli paljon merkityksellisiä ja tärkeitä kohtaamisia kirjojen äärellä”, kertoo Tola.
Helsingin Kirjamessut verkossa vuoden loppuun
Helsingin Kirjamessujen Senaatintori-lavan ja Hakaniemi-lavan ohjelmia voi seurata vuoden loppuun asti verkkolipulla (10 e), joita voi ostaa http://shop.messukeskus.com Verkko-ohjelmaa voivat katsoa myös kaikki pääsylipun verkosta ostaneet.
Valtakunnallisesti merkittävä kulttuurifoorumi ja kirjallisuustapahtuma
Helsingin Kirjamessut edistää lukuharrastusta, kirjallisuuden arvostusta ja kirjojen myyntiä Suomessa. Tapahtuma on valtakunnallisesti merkittävä kulttuurifoorumi; ajankohtainen edelläkävijä, haastava keskustelija, tarinankertoja ja sydämen sivistäjä. Kirjamessujen tärkeimmät arvot ovat sananvapaus, yhdenvertaisuus ja ihmisarvon kunnioittaminen.
Helsingin Messukeskus järjestää seuraavan kerran Helsingin Kirjamessut 22. – 25.10.2026 Helsingin Messukeskuksessa yhteistyössä Suomen Kustannusyhdistyksen ja Kirjakauppaliiton kanssa. Helsingin Kirjamessujen yhteydessä on Antikvaariset Kirjamessut, jotka järjestetään yhteistyössä Suomen Antikvariaattiyhdistyksen kanssa. Samaan aikaan järjestetään Viini & Ruoka -tapahtuma yhteistyössä Viinilehden kanssa.
Lue lisää julkaisijalta Messukeskus
Elina Innasen Chocochilin kesäruokaa on Vuoden kotimainen keittokirja24.10.2025 11:00:00 EEST | Tiedote
Ruokatoimittajat ry:n keittokirjaraati on jälleen arvioinut kotimaisen keittokirjasadon. Voittajan valinta oli helppoa: ensimmäinen vegaaninen grillausopas teki vaikutuksen tuoreella ja inspiroivalla otteellaan.
Kirja-alan edistämispalkinto 2025 kulttuurimedia Piirille23.10.2025 00:01:00 EEST | Tiedote
Suomen Messusäätiön rahoittaman 15 000 euron Kirja-alan edistämispalkinnon saa kulttuurimedia Piiri, joka tekee kunnianhimoista ja journalistisesti erittäin hyvää sisältöä, tarjoaa avoimesti kaikille suunnattua kirjallisuussisälöä ja mahdollisuuden osallistua yhteisöllisiin lukutilaisuuksiin. Piiri on tavoittanut nopeasti erityisesti nuoret aikuiset ja lisännyt keskustelua kirjallisuudesta laajasti. Palkinto jaetaan Helsingin Kirjamessuilla 23.10.2025 Helsingin Messukeskuksessa.
Helsingin Kirjamessut nostaa esille sivistyksen voiman - messuilla esiintyvät myös kaikki presidentit22.10.2025 13:04:16 EEST | Tiedote
Tällä viikolla järjestetään Helsingin Kirjamessut 25. kerran torstaista sunnuntaihin 23. – 26.10.2025 Helsingin Messukeskuksessa. Tapahtuman teemana on Sivistys ja ilo, jota kirjamessut haluaa välittää kaikille kirjallisuuden ystäville. ”Juhlavuonna haluamme puhua siitä, mitä paras kirjallisuus meille antaa: sivistyksen voimasta ja lukemisen ilosta. Näitä molempia tämä aika kaipaa kipeästi”, toteaa ohjelmajohtaja Ville Blåfield.
Viini & Ruoka 2025 yhdistää ruoan, viinin ja kirjallisuuden elämykseksi21.10.2025 08:06:22 EEST | Tiedote
Suomen suurin ruoka- ja viinitapahtuma Viini & Ruoka järjestetään jälleen 23.–26.10.2025 Helsingin Messukeskuksessa samanaikaisesti Helsingin Kirjamessujen kanssa. Tapahtuma esittelee yli tuhat viiniä, herkullisia ruoka-annoksia huippuravintoloilta, inspiroivia ohjelmasisältöjä sekä uusia elämyksiä. Mukana on ennätykselliset 150 osastoa, huippukokit, tastingit ja uusi Syö & voi hyvin -alue.
Kaverikorneri tuo lämpimiä kohtaamisia Helsingin Kirjamessuille20.10.2025 11:50:02 EEST | Tiedote
Helsingin Kirjamessuilla messukävijät voivat torstaista lauantaihin 23.–25.10. pysähtyä hetkeksi hengähtämään ja kohtaamaan toisiaan HelsinkiMission Kaverikornerissa (osasto 6p55). Kaverikorneri on avoin olohuone kaikille – paikka, jossa voi juoda kupin kahvia, jutella vapaaehtoisten kanssa tai vain levähtää messuhulinan keskellä.
