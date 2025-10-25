Veikka Lehtonen nousee tiistaina maaottelutilaston kärkinimeksi
Suomen miesten amerikkalaisen jalkapallon maajoukkue kohtaa tiistai-iltana Saksan Krefeldissä EM-turnauksen loppuottelussa hallitsevan mestarin Itävallan. Leijonapaitaisen joukkueen kapteeni Veikka Lehtonen pukeutuu Suomen pelipaitaan 31. kerran – useammin kuin kukaan aiemmin.
Suomi miesten maajoukkue valmistautui sunnuntaina Düsseldorfissa tiistain loppuotteluun walk-through harjoitusten merkeissä. Mukana harjoituksissa oli puolustuksen kapteeni Veikka Lehtonen, joka on edustanut Suomea maajoukkueessa eilinen Italia-peli mukaan lukien 30 kertaa. Tiistain EM-loppuottelu on 41-vuotiaan Tampereella jenkkifutisuransa aloittaneen tukimiehen 31. maaottelu, joka nostaa hänet kaikkien aikojen eniten amerikkalaisen jalkapallon maaotteluja pelanneeksi pelaajaksi Suomessa.
Ennen Krefeldin Final Four-turnausta Lehtonen jakoi tilaston toisen sijan Aarno Sjöblomin kanssa 29 maajoukkuepelillä. Italia-peli nosti hänen jakamaan kärkipaikkaa Santtu Äyräväisen kanssa ja tiistaina Lehtonen nousee yksinään historiatilaston paalupaikalle.
Perinteiseen miltä-tuntuu-kysymykseen Lehtonen vastaa näin:
-Enpä ole tuota oikein aikaisemmin ajatellut. Muistan kyllä miettineeni Aarnon ja Santun hurjaa määrää maaotteluita ja enkä oikein ole edes uskaltanut unelmoida, että saisi itse joskus pukea Suomi-paidan päällensä yhtä monta kertaa. Kova kunnioitus on näitä herroja kohtaan, ja molemmat ovat itselleni olleet esikuvina ja suunnannäyttäjinä maajoukkueurallani! Kiitos heille ja iso kiitos myös kaikille pelaajille sekä maajoukkueorganisaatioille, joiden kanssa olen saanut Suomea edustaa! Sanottakoon siis näin, että kovin on nöyrä ja kiitollinen olo tästä saavutuksesta.
Lehtonen kertoo, että hänen ensimmäiset EM-pelinsä vuonna 2010 edellisessä Saksassa pelatussa turnauksessa ovat jääneet tarkasti mieleen, mutta hyviä muistoja löytyy myös muista turnauksista:
-Pakko mainita tässä yhteydessä vuoden 2018 kotikisat. Silloin yhdistyi monta merkittävää merkkipaalua omassa elämässä ja maajoukkuepelaajana. Tärkeimpinä mainittakoon esikoiseni syntymä juuri pari viikkoa ennen turnauksen alkua sekä Suomen paluu jälleen mitalikantaan ja vieläpä kotiyleisön edessä!
Mikä sitten saa nyt jo nelikymppisen pelaajan palaamaan vuodesta toiseen kentälle pelipaikolle, joissa kovan kontaktin ottaminen ja antaminen on väistämätöntä jokaisella snäpillä?
-Suomen maajoukkue ja kansainväliset pelit. En keksi mitään niin hienoa kuin se, että saa edustaa Suomea kovissa kansainvälisissä otteluissa hienojen joukkuetovereiden rinnalla unohtamatta valmennusta ja kaikkia muita upeita organisaatiomme jäseniä, jotka tekevät pyyteetöntä työtä sen eteen, että pelaajat voivat keskittyä pelaamiseen. Voisikin sanoa, että asia on ikään kuin toisin päin eli juuri Suomen edustaminen on motivoinut minua jatkamaan pelaamista kaikki nämä vuodet!
Lehtoselta on vuosien varrella ehditty kysymään useamminkin, minne asti hän uskoo pelaajauransa jatkuvan. Vastaus on joka kerta ollut pääosin sama:
– Hyvä kysymys. Seuraava kysymys.
Lauantain voitokkaassa Italia-pelissä Lehtosen veljeksistä nuorin, Tuukka pääsi parrasvaloihin tekemällä rankkasateessa Suomen ainoan touchdownin. Kapteeni kehuu kuitenkin tasapuolisesti koko leijonamiehistöä lannistumattomuudesta vahvan Italian edessä:
–Oli kyllä uskomattoman hieno välieräpeli — tasainen ja kova vääntö, joka päättyi kovan työn tuloksena meidän voittoomme. Oli upea nähdä, kuinka jokainen teki kaikkensa voiton eteen eikä kukaan suostunut lannistumaan missään vaiheessa. Finaaliin mennään samalla asenteella! Hyvä Suomi!
Todennäköisesti pitkäaikainen ennätys
Lehtosen tiistaina saavuttama 31 maaottelun ennätys tullee olemaan pitkäikäinen tai jopa ikuinen. Amerikkalaisen jalkapallon vuonna 1983 alkaneen maajoukkuehistorian aikana virallisia maaotteluita on Suomelle kertynyt yhteensä 78. Nykyisellä ottelutahdilla otteluita kertyy vuosittain tilille kaksi per vuosi. Maaottelumäärässä Lehtosen takana seuraavana listalla oleva aktiivipelaaja on joukkueen lentopotkaisija Akseli Olin, jolla lauantain jälkeen tilillään 21 peliä.
Lehtosen ja Olinin välisen yhdeksän ottelun eron kurominen kiinni vaatii nykytahdilla viiden kauden maaottelupelejä – edellyttäen, että Lehtoselle ei niitä enää Krefeldin jälkeen karttuisi. Miehen lausuntojen perusteella tämä ei kuitenkaan suinkaan ole vielä taputeltu juttu.
Pelatut maaottelut ennen tiistain Itävalta-ottelua
- 30 maaottelua, Santtu Äyräväinen, Veikka Lehtonen
- 29 maaottelua, Aarno Sjöblom
- 27 maaottelua, Petrus Penkki
- 25 maaottelua, Pasi Lautala
- 21 maaottelua, Kalle da Silva, Akseli Olin
- 20 maaottelua, kuusi pelaajaa
Suomi kohtaa Itävallan EM-loppuottelussa tiistaina 28.10.2025. Klo 20:00 käynnistyvä taistelu mestaruudesta tarjoillaan suorana lähetyksenä Ruudussa.
