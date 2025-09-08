Atea Finlandin kolmas kvartaali: Ennätysmäärä uusia voitettuja hankkeita

Atea Finlandin heinä–syyskuun 2025 liikevaihto oli 95,8 miljoonaa euroa, ja se pieneni 9,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Liikevoitto (EBIT) oli 1,7 miljoonaa euroa, ja se laski 6,7 prosenttia.

”Olemme voittaneet ennätysmäärän uusia hankkeita erityisesti suurten yksityisten asiakkaiden markkinassa. Markkinatilanne Suomessa on kuitenkin edelleen haastava, ja talouden elpymistä odotetaan yhä. Yritykset ja organisaatiot lykkäävät ostoja ja investointeja, minkä vuoksi sopimusten mahdollistamia palveluita ei ole vielä otettu käyttöön odotetussa laajuudessa, vaan niiden käyttöönotto on viivästynyt”, Atea Finlandin toimitusjohtaja Juha Sihvonen sanoo.

”Näkymät tulevaisuuteen ovat kuitenkin erittäin positiiviset. Kun markkinat vakautuvat, sopimusten arvo realisoituu ja yritysten investointivelka purkautuu, luo se vahvan pohjan tulevalle kasvulle.”

Atean uskoa tulevaisuuteen kuvastaa myös panostus urheilun tukemiseen – Atea ja Suomen Urheiluliitto (SUL) ovat solmineet nelivuotisen yhteistyösopimuksen, joka tekee Ateasta Suomen Yleisurheilun pääyhteistyökumppanin vuoteen 2029 asti.

Kumppanuus kattaa yleisurheilumaajoukkueen, Suomessa järjestettävät TV-kilpailut, Ruotsi-ottelut sekä useita hankkeita. Lisäksi myöhemmin tänä vuonna julkistetaan Atean ja SUL:n yhteistyöhön sisältyvä Atea yleisurheilugaala.

”Olemme ylpeitä voidessamme tukea Suomen yleisurheilua matkalla kohti kansainvälistä menestystä. Yleisurheilu edustaa arvoja, jotka ovat meille Atealla tärkeitä – yhdessä olemme enemmän kuin yksin”, Juha Sihvonen sanoo.

Atea-konsernin Q3/2025 ja IFRS15:n mukainen raportointi

Atea-konserni käyttää taloudellisessa raportoinnissaan IFRS15:n mukaista liikevaihdon kirjaustapaa agentti-/päämiestulkinnan mukaisesti. Suomen tilinpäätöksessään Atea noudattaa suomalaista kirjanpitokäytäntöä.

Atea-konsernin Q3/2025

IFRS15:n mukainen laskutus: 1 041,0 miljoonaa euroa (kasvua 9,2 % vuoden 2024 vastaavasta ajankohdasta)

IFRS15:n mukainen liikevaihto: 714,5 miljoonaa euroa (+5,6 %)

Liikevoitto (EBIT): 29,5 miljoonaa euroa (+13,3 %)



Atea Finlandin Q3/2025