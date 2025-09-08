Atea Finland Oy

Atea Finlandin kolmas kvartaali: Ennätysmäärä uusia voitettuja hankkeita

28.10.2025 08:30:00 EET | Atea Finland Oy | Tiedote

Atea Finlandin liikevaihto ja -voitto pienenivät haastavassa markkinatilanteessa vuoden 2025 kolmannella kvartaalilla. Samaan aikaan yhtiö kuitenkin vahvisti asemaansa suurten yksityisten asiakkaiden markkinassa, ja voitti ennätysmäärän uusia hankkeita. Tämä luo vahvat kasvunäkymät, ja Atea onkin palkannut useita kymmeniä uusia osaajia, vaikka Suomen työmarkkinat ovat olleet heikossa vireessä.

Suomen Urheiluliitto (SUL) ja Atea julkistivat yhteistyösopimuksensa syyskuussa. Kuva Atea.

Atea Finlandin heinä–syyskuun 2025 liikevaihto oli 95,8 miljoonaa euroa, ja se pieneni 9,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Liikevoitto (EBIT) oli 1,7 miljoonaa euroa, ja se laski 6,7 prosenttia.

”Olemme voittaneet ennätysmäärän uusia hankkeita erityisesti suurten yksityisten asiakkaiden markkinassa. Markkinatilanne Suomessa on kuitenkin edelleen haastava, ja talouden elpymistä odotetaan yhä. Yritykset ja organisaatiot lykkäävät ostoja ja investointeja, minkä vuoksi sopimusten mahdollistamia palveluita ei ole vielä otettu käyttöön odotetussa laajuudessa, vaan niiden käyttöönotto on viivästynyt”, Atea Finlandin toimitusjohtaja Juha Sihvonen sanoo. 

”Näkymät tulevaisuuteen ovat kuitenkin erittäin positiiviset. Kun markkinat vakautuvat, sopimusten arvo realisoituu ja yritysten investointivelka purkautuu, luo se vahvan pohjan tulevalle kasvulle.”

Atean uskoa tulevaisuuteen kuvastaa myös panostus urheilun tukemiseen – Atea ja Suomen Urheiluliitto (SUL) ovat solmineet nelivuotisen yhteistyösopimuksen, joka tekee Ateasta Suomen Yleisurheilun pääyhteistyökumppanin vuoteen 2029 asti.

Kumppanuus kattaa yleisurheilumaajoukkueen, Suomessa järjestettävät TV-kilpailut, Ruotsi-ottelut sekä useita hankkeita. Lisäksi myöhemmin tänä vuonna julkistetaan Atean ja SUL:n yhteistyöhön sisältyvä Atea yleisurheilugaala.

”Olemme ylpeitä voidessamme tukea Suomen yleisurheilua matkalla kohti kansainvälistä menestystä. Yleisurheilu edustaa arvoja, jotka ovat meille Atealla tärkeitä – yhdessä olemme enemmän kuin yksin”, Juha Sihvonen sanoo.

Atea-konsernin Q3/2025 ja IFRS15:n mukainen raportointi

Atea-konserni käyttää taloudellisessa raportoinnissaan IFRS15:n mukaista liikevaihdon kirjaustapaa agentti-/päämiestulkinnan mukaisesti. Suomen tilinpäätöksessään Atea noudattaa suomalaista kirjanpitokäytäntöä.

Atea-konsernin Q3/2025

  • IFRS15:n mukainen laskutus: 1 041,0 miljoonaa euroa (kasvua 9,2 % vuoden 2024 vastaavasta ajankohdasta)
  • IFRS15:n mukainen liikevaihto: 714,5 miljoonaa euroa (+5,6 %)
  • Liikevoitto (EBIT): 29,5 miljoonaa euroa (+13,3 %)


Atea Finlandin Q3/2025

  • IFRS15:n mukainen laskutus: 95,8 miljoonaa euroa (-9,5 % vuoden 2024 vastaavasta ajankohdasta)
  • IFRS15:n mukainen liikevaihto: 64,4 miljoonaa euroa (-9,5 %)

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja, Suomi:
toimitusjohtaja Juha Sihvonen, Atea Finland Oy, puh. 0400 735 134

Lisätietoja, konserni:
CEO Steinar Sønsteby, Atea ASA, puh. +47 930 55 655
CFO Robert Giori, Atea ASA, puh. +47 934 09 188

Atea Finlandin toimitusjohtaja Juha Sihvonen. Kuva: Atea
Atea Finlandin toimitusjohtaja Juha Sihvonen. Kuva: Atea
Atea

Atea on Pohjois-Euroopan johtava IT-palveluyritys, joka palvelee seitsemässä maassa 8000 hengen voimin sekä paikallisesti ympäri Suomen. Olemme lähellä asiakasta 90 toimipisteessä.

Tarjoamme asiakkaillemme kattavan valikoiman IT-palveluita ja -ratkaisuja, jotka mahdollistavat digitaalisen muutoksen. Toimimme luotettavana neuvonantajana ja autamme asiakkaitamme suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään IT-infrastruktuuria ja -palveluita vastuullisesti.

Rakennamme Suomea tietotekniikalla yhdessä maailman suurimpien teknologiayritysten kanssa.

Atea-konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 3,0 miljardia euroa, ja se on listattu Oslon pörssissä. https://www.atea.fi 

