Atea Finlandin kolmas kvartaali: Ennätysmäärä uusia voitettuja hankkeita
Atea Finlandin liikevaihto ja -voitto pienenivät haastavassa markkinatilanteessa vuoden 2025 kolmannella kvartaalilla. Samaan aikaan yhtiö kuitenkin vahvisti asemaansa suurten yksityisten asiakkaiden markkinassa, ja voitti ennätysmäärän uusia hankkeita. Tämä luo vahvat kasvunäkymät, ja Atea onkin palkannut useita kymmeniä uusia osaajia, vaikka Suomen työmarkkinat ovat olleet heikossa vireessä.
Atea Finlandin heinä–syyskuun 2025 liikevaihto oli 95,8 miljoonaa euroa, ja se pieneni 9,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Liikevoitto (EBIT) oli 1,7 miljoonaa euroa, ja se laski 6,7 prosenttia.
”Olemme voittaneet ennätysmäärän uusia hankkeita erityisesti suurten yksityisten asiakkaiden markkinassa. Markkinatilanne Suomessa on kuitenkin edelleen haastava, ja talouden elpymistä odotetaan yhä. Yritykset ja organisaatiot lykkäävät ostoja ja investointeja, minkä vuoksi sopimusten mahdollistamia palveluita ei ole vielä otettu käyttöön odotetussa laajuudessa, vaan niiden käyttöönotto on viivästynyt”, Atea Finlandin toimitusjohtaja Juha Sihvonen sanoo.
”Näkymät tulevaisuuteen ovat kuitenkin erittäin positiiviset. Kun markkinat vakautuvat, sopimusten arvo realisoituu ja yritysten investointivelka purkautuu, luo se vahvan pohjan tulevalle kasvulle.”
Atean uskoa tulevaisuuteen kuvastaa myös panostus urheilun tukemiseen – Atea ja Suomen Urheiluliitto (SUL) ovat solmineet nelivuotisen yhteistyösopimuksen, joka tekee Ateasta Suomen Yleisurheilun pääyhteistyökumppanin vuoteen 2029 asti.
Kumppanuus kattaa yleisurheilumaajoukkueen, Suomessa järjestettävät TV-kilpailut, Ruotsi-ottelut sekä useita hankkeita. Lisäksi myöhemmin tänä vuonna julkistetaan Atean ja SUL:n yhteistyöhön sisältyvä Atea yleisurheilugaala.
”Olemme ylpeitä voidessamme tukea Suomen yleisurheilua matkalla kohti kansainvälistä menestystä. Yleisurheilu edustaa arvoja, jotka ovat meille Atealla tärkeitä – yhdessä olemme enemmän kuin yksin”, Juha Sihvonen sanoo.
Atea-konsernin Q3/2025 ja IFRS15:n mukainen raportointi
Atea-konserni käyttää taloudellisessa raportoinnissaan IFRS15:n mukaista liikevaihdon kirjaustapaa agentti-/päämiestulkinnan mukaisesti. Suomen tilinpäätöksessään Atea noudattaa suomalaista kirjanpitokäytäntöä.
Atea-konsernin Q3/2025
- IFRS15:n mukainen laskutus: 1 041,0 miljoonaa euroa (kasvua 9,2 % vuoden 2024 vastaavasta ajankohdasta)
- IFRS15:n mukainen liikevaihto: 714,5 miljoonaa euroa (+5,6 %)
- Liikevoitto (EBIT): 29,5 miljoonaa euroa (+13,3 %)
Atea Finlandin Q3/2025
- IFRS15:n mukainen laskutus: 95,8 miljoonaa euroa (-9,5 % vuoden 2024 vastaavasta ajankohdasta)
- IFRS15:n mukainen liikevaihto: 64,4 miljoonaa euroa (-9,5 %)
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätietoja, Suomi:
toimitusjohtaja Juha Sihvonen, Atea Finland Oy, puh. 0400 735 134
Lisätietoja, konserni:
CEO Steinar Sønsteby, Atea ASA, puh. +47 930 55 655
CFO Robert Giori, Atea ASA, puh. +47 934 09 188
Kuvat
Atea
Atea on Pohjois-Euroopan johtava IT-palveluyritys, joka palvelee seitsemässä maassa 8000 hengen voimin sekä paikallisesti ympäri Suomen. Olemme lähellä asiakasta 90 toimipisteessä.
Tarjoamme asiakkaillemme kattavan valikoiman IT-palveluita ja -ratkaisuja, jotka mahdollistavat digitaalisen muutoksen. Toimimme luotettavana neuvonantajana ja autamme asiakkaitamme suunnittelemaan, toteuttamaan ja ylläpitämään IT-infrastruktuuria ja -palveluita vastuullisesti.
Rakennamme Suomea tietotekniikalla yhdessä maailman suurimpien teknologiayritysten kanssa.
Atea-konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 3,0 miljardia euroa, ja se on listattu Oslon pörssissä. https://www.atea.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Atea Finland Oy
Ateasta Suomen Yleisurheilun pääyhteistyökumppani – uusi nelivuotinen sopimus takaa vahvan yhteistyön vuoteen 2029 asti8.9.2025 10:17:03 EEST | Tiedote
Suomen Urheiluliitto (SUL) ja Pohjois-Euroopan johtava IT-palveluyritys Atea ovat allekirjoittaneet pitkäaikaisen ja laaja-alaisen yhteistyösopimuksen, joka yltää vuoteen 2029. Neljän vuoden yhteistyöhön sitoutumisen myötä Ateasta tulee Suomen Yleisurheilun pääyhteistyökumppani.
Atea Finlandin toinen kvartaali: Kohtuullinen tulos haastavassa markkinatilanteessa18.8.2025 09:49:57 EEST | Tiedote
Atea Finlandin liikevaihto ja -voitto pienenivät haastavassa markkinatilanteessa vuoden 2025 toisella kvartaalilla, mutta samaan aikaan yhtiö vahvisti asemaansa erityisesti suurten yksityisten asiakkaiden markkinassa. Atea on myös jatkanut uusien osaajien rekrytointeja samaan aikaan kun Suomen työmarkkinat ovat olleet alamaissa.
Atea Finland tavoittelee merkittävää kasvua – organisaatio ja johtoryhmä uudistuivat12.6.2025 11:53:46 EEST | Tiedote
Atea Finland panostaa palvelujensa asiakaskeskeisyyteen. Yksinkertaistetussa organisaatiorakenteessa tiimit toimivat lähellä asiakasta ja konsultointipalvelut kattavat kaikki digitalisaation osa-alueet. Samalla yhtiön johtoryhmän kokoonpano on uudistunut.
Atean ensimmäinen vuosineljännes Suomessa: Kysyntä kasvuun ja ykköstiloja tutkimuksissa29.4.2025 10:46:45 EEST | Tiedote
Atea Finland solmi merkittäviä uusia asiakkuuksia ensimmäisellä vuosineljänneksellä epävarmana jatkuvasta markkinatilanteesta huolimatta. ”Kysyntä on kääntynyt kasvuun, mikä näkyy erityisesti palveluliiketoiminnassamme”, toimitusjohtaja Juha Sihvonen sanoo.
Atea ICT-palveluiden toimittajaksi Päijät-Hämeen hyvinvointialueelle31.3.2025 11:03:12 EEST | Tiedote
Atea ja Päijät-Hämeen hyvinvointialue ovat 24.3.2025 allekirjoittaneet sopimuksen ICT- loppukäyttäjäpalveluiden tuottamisesta hyvinvointialueelle. Nelivuotisen sopimuksen kokonaisarvo on enintään 29 miljoonaa. Korkea loppukäyttäjätyytyväisyys ja kustannustehokkuus ratkaisivat kilpailutuksen Atean eduksi.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme