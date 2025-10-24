Attendo myy lastensuojelupalvelunsa Validialle
Attendo luopuu lastensuojelupalveluistaan ja myy tämän osan liiketoiminnastaan vammaispalveluiden asiantuntijayritys Validialle. Kauppa koskee lastensuojelukoteja ja lastensuojelun perhehoidon palveluita. Sopimus yrityskaupasta allekirjoitettiin 27.10.2025 ja se tulee voimaan 31.10.2025.
Attendo on toiminut hyvinvointialueiden kumppanina lastensuojelussa ja lastensuojelun perhehoidossa. Attendolla on viisi lastensuojelun kotia eri puolilla Suomea. Perhehoitoon kuuluu sekä sijaisvanhempia että tukiperheitä.
Lastensuojelupalveluiden koko henkilöstö, mukaan lukien aluepäällikkö Sari Leskinen, siirtyy Validian palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Heidän tärkeä työnsä lasten ja perheiden hyväksi jatkuu keskeytyksettä. Palveluiden piirissä olevien asiakkaiden palvelut säilyvät ennallaan.
“Haluamme omalta osaltamme keskittyä auttamaan hyvinvointialueita siinä, että ikäihmiset, vammaiset ja vammautuneet sekä mielenterveys- ja päihdeongelmien kanssa kamppailevat saavat tarvitsemiaan palveluita. Tämä yrityskauppa antaa meille paremman mahdollisuuden keskittyä näiden palveluiden kehittämiseen. Olemme arvioineet lastensuojelupalveluitamme huolellisesti ja etsineet parasta mahdollista ratkaisua niiden kehittämiseksi. Validialla on vahva sitoutuminen näihin palveluihin ja halu kehittää niitä pitkäjänteisesti. Uskomme, että tämä ratkaisu on paras sekä asiakkaidemme että henkilöstömme kannalta. Haluan kiittää lämpimästi jokaista lastensuojelun ammattilaista heidän arvokkaasta työstään lasten ja perheiden hyväksi”, sanoo Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist.
“Validialle yrityskauppa on historiallisesti merkittävä, sillä sen myötä Validian yli 70-vuotista osaamista lähdetään laajentamaan vammaispalveluista kokonaan uusiin hoivapalveluihin ja asiakasryhmiin. Validia on osa pohjoismaalaista Ambea-konsernia, joka tarjoaa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa laajasti vanhus- ja vammaispalveluita sekä lastensuojelu-, päihde- ja mielenterveyspalveluita. Osana Ambeaa Validiankin tavoitteena on kehittää monipuolisesti hoito-, hoiva- ja tukipalveluita sekä vastata yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Lastensuojelu- ja perhehoidon palvelut ovat meille erittäin mieluisa ja luonnollinen laajentumiskohde. Arvostamme suuresti attendolaisten lastensuojelutoiminnan asiantuntemusta ja osaamista, ja olemme iloisia, että pääsemme jatkossa kehittämään näitä palveluita”, toteaa Validian toimitusjohtaja Laura Ämmälä.
Lisätietoja antaa:
Attendo Suomi, toimitusjohtaja Virpi Holmqvist, virpi.holmqvist@attendo.fi (mahdolliset haastattelupyynnöt viestintäpäällikkö Anni Lehden kautta, anni.lehti@attendo.fi, p. 041 732 6142)
