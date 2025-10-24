Attendo

Attendo myy lastensuojelupalvelunsa Validialle

27.10.2025 12:00:52 EET | Attendo | Tiedote

Jaa

Attendo luopuu lastensuojelupalveluistaan ja myy tämän osan liiketoiminnastaan vammaispalveluiden asiantuntijayritys Validialle. Kauppa koskee lastensuojelukoteja ja lastensuojelun perhehoidon palveluita. Sopimus yrityskaupasta allekirjoitettiin 27.10.2025 ja se tulee voimaan 31.10.2025.

Attendo on toiminut hyvinvointialueiden kumppanina lastensuojelussa ja lastensuojelun perhehoidossa. Attendolla on viisi lastensuojelun kotia eri puolilla Suomea. Perhehoitoon kuuluu sekä sijaisvanhempia että tukiperheitä.  

Lastensuojelupalveluiden koko henkilöstö, mukaan lukien aluepäällikkö Sari Leskinen, siirtyy Validian palvelukseen vanhoina työntekijöinä. Heidän tärkeä työnsä lasten ja perheiden hyväksi jatkuu keskeytyksettä. Palveluiden piirissä olevien asiakkaiden palvelut säilyvät ennallaan.    

“Haluamme omalta osaltamme keskittyä auttamaan hyvinvointialueita siinä, että ikäihmiset, vammaiset ja vammautuneet sekä mielenterveys- ja päihdeongelmien kanssa kamppailevat saavat tarvitsemiaan palveluita. Tämä yrityskauppa antaa meille paremman mahdollisuuden keskittyä näiden palveluiden kehittämiseen. Olemme arvioineet lastensuojelupalveluitamme huolellisesti ja etsineet parasta mahdollista ratkaisua niiden kehittämiseksi. Validialla on vahva sitoutuminen näihin palveluihin ja halu kehittää niitä pitkäjänteisesti. Uskomme, että tämä ratkaisu on paras sekä asiakkaidemme että henkilöstömme kannalta. Haluan kiittää lämpimästi jokaista lastensuojelun ammattilaista heidän arvokkaasta työstään lasten ja perheiden hyväksi”, sanoo Attendon toimitusjohtaja Virpi Holmqvist

“Validialle yrityskauppa on historiallisesti merkittävä, sillä sen myötä Validian yli 70-vuotista osaamista lähdetään laajentamaan vammaispalveluista kokonaan uusiin hoivapalveluihin ja asiakasryhmiin. Validia on osa pohjoismaalaista Ambea-konsernia, joka tarjoaa Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa laajasti vanhus- ja vammaispalveluita sekä lastensuojelu-, päihde- ja mielenterveyspalveluita. Osana Ambeaa Validiankin tavoitteena on kehittää monipuolisesti hoito-, hoiva- ja tukipalveluita sekä vastata yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin. Lastensuojelu- ja perhehoidon palvelut ovat meille erittäin mieluisa ja luonnollinen laajentumiskohde. Arvostamme suuresti attendolaisten lastensuojelutoiminnan asiantuntemusta ja osaamista, ja olemme iloisia, että pääsemme jatkossa kehittämään näitä palveluita”, toteaa Validian toimitusjohtaja Laura Ämmälä.   

Lisätietoja antaa:   

Attendo Suomi, toimitusjohtaja Virpi Holmqvist, virpi.holmqvist@attendo.fi (mahdolliset haastattelupyynnöt viestintäpäällikkö Anni Lehden kautta, anni.lehti@attendo.fi, p. 041 732 6142) 

Avainsanat

Attendo

Attendo – Tulevaisuuden hoivan suunnannäyttäjä

Attendo on Pohjoismaiden johtava hoivapalveluiden tarjoaja. Tehtävämme on vahvistaa ihmistä niin, että jokainen, joka meillä asuu, saa elää omannäköistään täyttä elämää. Tarjoamme hoivaa ja asumispalveluita ikäihmisille, kehitysvammaisille, vammautuneille, päihde- ja mielenterveyskuntoutujille sekä lastensuojelun ja terapian tarpeessa oleville. Asukkaillemme olemme ennen kaikkea koti, sidosryhmillemme kumppani ja yhteiskunnassa vahva muutosvoima. Yli 18 000 työntekijäämme palvelee yli 400 toimipisteessä ympäri Suomen. Lue lisää: www.attendo.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Attendo

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye