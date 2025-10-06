Elon sijoitukset tuottivat 1,4 miljardia euroa – asiakkaat hyötyvät kustannustehokkuudesta

– Kolmannen kvartaalin sijoitustuotto nousi 2,9 (1,7) prosenttiin. Osakemarkkinoiden nousua vauhdittivat Yhdysvaltojen ja keskeisten kauppakumppanien tullisopimukset sekä suurten teknologiayhtiöiden vahva kehitys. Sijoitustemme markkina-arvo kipusi katsauskauden lopussa 33,5 miljardiin euroon, toteaa sijoitusjohtaja Jonna Ryhänen.

Markkinajohtaja uusissa TyEL- ja YEL-vakuutuksissa

– Vahvan uusmyynnin lisäksi olemme pitkäjänteisesti parantaneet kustannustehokkuuttamme, ja tänä vuonna olemme onnistuneet tässä ennakoituakin paremmin. Vuoden 2026 TyEL-hoitomaksua alennetaan keskimäärin 20 % vuoden 2025 tasosta, mikä hyödyttää työnantaja-asiakkaitamme, Pettersson sanoo.

Syyskuun lopussa Elon hoidossa oli 45 600 TyEL-vakuutusta ja 84 200 YEL-vakuutusta. Yhteensä vakuutettuja työntekijöitä ja yrittäjiä oli 473 400. YEL-vakuutusten uusmyynnin kumulatiivinen markkinaosuus oli 38,8 prosenttia ja TyEL-vakuutusten 41,0 prosenttia.

Jokaisen Elossa käsitellyn ammatillisen kuntoutuspäätöksen tavoitteena on asiakkaan paluu työhön. Vuonna 2024 työelämään palasi 75 % kuntoutujista. Elon ammatillisen kuntoutuksen onnistuminen oli 2 prosenttiyksikköä parempi kuin alan muilla toimijoilla.

Yritysten taloustilanne ei ole kohentunut vuoden edetessä. Elon asiakkaiden konkurssien määrä pysyi tammi-syyskuussa korkealla tasolla, mikä näkyi myös TyEL-luottotappioissa. Vuoden 2025 osalta luottotappioiden määrän arvioidaan olevan lähes samalla tasolla kuin vuonna 2024.

Talousnäkymissä varovaista elpymistä

Loppuvuoden talousnäkymät ovat varovaisen positiiviset. Pohjan odotuksille antaa kotitalouksien reaalitulojen elpyminen inflaation hidastuttua. Yhdysvaltain tullimaksut tosin varjostavat tuotanto- ja vientinäkymiä ja aiheuttavat yrityksille kustannus- ja marginaalipaineita.

Strategiansa mukaisesti Elo jatkaa työeläkejärjestelmän tehokasta toimeenpanoa ja panostaa työkykypalveluiden edelläkävijyyteen. Tehtävänä on varmistaa riittävä vakavaraisuus ja hyvät tuotot sijoituksille pitkällä aikavälillä. Elo on päivittänyt strategiansa vuosille 2026–2030 ja julkaisee sen Q4 aikana.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Carl Pettersson

Sijoitusjohtaja, varatoimitusjohtaja Jonna Ryhänen

Haastattelupyynnöt: Miia Pullinen / viestintä, p. 040 588 3637

Elon tulokset lyhyesti tammi–syyskuu 2025