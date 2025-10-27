Tutkimus selvitti: suomen kielen kielitaidon arvioinnissa voi piillä yllättäviäkin vinoumia – aksentti voi vaikuttaa testissä suoriutumiseen
Jyväskylän yliopiston tutkijat selvittivät, millaisia arviointivinoumia Yleisten kielitutkintojen suomen puhutun kielen testissä voi piillä. Tutkimuksessa huomattiin, että kielitestin suorittajan aksentti ja siitä päätelty tausta voivat vaikuttaa arviointiin. Tutkimuksessa selvitettiin arabian, thain, venäjän, viron ja suomenruotsin kielien arviointia.
Jyväskylän yliopiston hankkeessa “Rikkinäistä suomea: Aksenttien arviointi yhteiskunnallisena portinvartijana" tutkittiin suullisen kielitaidon arviointia Yleisten kielitutkintojen (YKI) suomen kielen testissä, ja erityisesti testin osallistujien äidinkielen ja sen tunnistamisen, niin sanotun vieraan aksentin vaikutusta, arviointiin. Hankkeessa tutkittiin viiden kieliryhmän – arabia, thai, venäjä, viro ja suomenruotsi, – arviointia. Hanketta rahoitti vuosina 2018–2024 Suomen Akatemia ja Jyväskylän yliopisto.
Kielitestit yhteiskunnallisina portinvartijoina
Yleiset kielitutkinnot eli YKI on virallinen, lakiin ja asetukseen perustuva aikuisille suunnattu toisen ja vieraan kielen kielitutkintojärjestelmä, jossa voi testata kielitaitonsa yhdeksässä kielessä. Valtaosa (85 %) osallistujista tekee suomen kielen testin kansalaisuuden hakua varten. YKIllä on siten suuri valta merkittävänä yhteiskunnallisena portinvartijana.
Tutkimushankkeen tavoitteena oli valaista yleisesti arviointiprosessia ja erityisesti mahdollisia arviointivinoumia, jollaisia ei näin korkeiden panosten testissä saa olla. Aiemman tutkimuksen valossa on kuitenkin huomattu, että myös YKIn arvioijien kaltaisilla ammattiarvioijilla voi tällaisia vinoumia olla. Mahdollisten vinoumien tutkimista varten keskityttiin viiden kieliryhmän: arabia, thai, venäjä, viro ja suomenruotsi – osallistujiin. Nämä ryhmät valittiin, koska niihin kohdistuu Suomessa yleisesti erilaisia ennakkoluuloja ja stereotypioita; tutkijoiden hypoteesina oli, että mikäli YKIssä olisi itse kielitaitoon liittymättömiä vinoumia, nämä olisivat ryhmiä, joiden arvioinnissa ne näkyisivät.
Tutkimus osoitti, että kielitaitoa ei voi mitata täysin erillään muista vaikuttavista tekijöistä. Kielitaidon mittaamiseen vaikuttaa todellisuudessa muun muassa niin testin osallistujan kuin arvioijan osaaminen ja ominaisuudet sekä osallistujajoukon ja arvioijayhteisön kokoonpano ja niiden muutokset. Tällaisiksi osoittautuivat ensinnäkin suuret muutokset osallistujajoukossa esimerkiksi taustojen ja ensikieliryhmien osalta.
Hankkeen aineistonkeruu tehtiin vuosina 2015 ja 2016, jolloin Suomi kuten muukin Eurooppa vastaanotti muuttopiikin erityisesti Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän konfliktialueilta arabiankielisine muuttajineen. Tämä aiheutti Suomessa maahanmuuttovastaisen ilmapiirin vakavan jyrkkenemisen. Piikki näkyi myös Yleisissä kielitutkinnoissa: arabiankieliset olivat hetkellisesti YKIn suurin osallistujaryhmä.
Hankkeen aineistonkeruu tehtiin vuosina 2015 ja 2016, jolloin Suomi kuten muukin Eurooppa vastaanotti muuttopiikin erityisesti Pohjois-Afrikan ja Lähi-Idän konfliktialueilta arabiankielisine muuttajineen. Tämä aiheutti Suomessa maahanmuuttovastaisen ilmapiirin vakavan jyrkkenemisen. Piikki näkyi myös Yleisissä kielitutkinnoissa: arabiankieliset olivat hetkellisesti YKIn suurin osallistujaryhmä.
“Aineistossa näkyi selvä arabiankielisten ja etenkin miesten arvioinnin ankaroituminen vuosien 2015 ja 2016 välillä. Vaikka hankkeen aineisto ei suoraan vastaa miksi näin on, ankaroituminen vähintään osuu yhteen niin arabiankielisten määrän lisääntymisen kuin näihin kohdistuneen yhteiskunnallisen ilmapiirin kiristymisen kanssa”, kommentoi hanketta johtanut yliopistotutkija Mia Halonen.
Vuosien 2015 ja 2016 suoran vertailun lisäksi tehdyn hankeaineiston mallinnoksessa osallistujien äidinkielen tunnistamisen vaikutus ei sen sijaan ollut minkään ryhmän kohdalla tilastollisesti merkitsevä. Tuloksista ilmeni trendinä, että ensikieleltään thain- ja suomenruotsinkieliset hyötyivät aksenttiensa tunnistamisesta, eli he saivat parempia arvioita, kun taas jo mainitut arabiankieliset saivat alempia arvioita silloin, kun heidän aksenttinsa tulivat tunnistetuiksi. Venäjän- ja vironkielisten tunnistaminen ei vaikuttanut arviointiin edes trendinomaisesti.
“Koska nämä ryhmät ovat arvioijille erityisen tuttuja, tämän tuloksen voi nähdä vahvistavan sitä hankkeessa tehtyä havaintoa, että arvioijat osaavat tunnistaa ja myös korjata mahdollisia arviointivinoumiaan. Kuitenkin trendinomaisetkin vinoumat viittaavat siihen, etteivät ammattiarvioijatkaan ole vapaita arviointiin vaikuttavista arviointikriteerien ulkopuolisista tekijöistä, mahdollisesti asenteista.”
Tuloksia voidaan hyödyntää YKIn lisäksi myös muiden kielitaidon arviointisysteemien kehittämisessä, etenkin arviointikriteerien toimivuuden ja oikeudenmukaisuuden parantamisessa. Tutkimuksen erityinen ansio on se, että se onnistui selvittämään aksenttien vaikutusta arviointiin, eli sitä, miten puhujan äidinkieli ja sen tunnistaminen voivat vaikuttaa arviointiin.
Yhteystiedot
Mia Halonen, Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus, mia.m.halonen@jyu.fi
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Reetta KalliolaViestinnän asiantuntija, Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekuntaPuh:+358504335652reetta.j.kalliola@jyu.fi
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Jyväskylän yliopisto
Uudet tutkimukset valottavat, miten aivot käsittelevät kasvonilmeitä27.10.2025 07:30:00 EET | Tiedote
Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksella tehdyissä kahdessa uudessa tutkimuksessa tarkasteltiin kasvonilmeiden havaitsemista aivoaktiivisuuden mittauksin sekä sitä, miten tunnepitoiset ilmeet vaikuttavat työmuistiin. Yhdessä nämä tutkimukset valottavat, miten ihmisen havainto- ja muistijärjestelmät käsittelevät toisten ihmisten kasvonilmeisiin liittyvää tietoa.
Uuden suomen kielen professori Sari Sulkusen mukaan meistä jokainen tarvitsee monia lukutaitoja24.10.2025 08:59:22 EEST | Tiedote
Sari Sulkunen on aloittanut suomen kielen professorina Jyväskylän yliopiston humanistis-yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa. Sulkunen tutkii rakennusalan monilukutaitoja eli työhön liittyviä tekstejä ja niiden kanssa toimimisen tapoja.
Kestävyyssiirtymien edistämiseksi tarvitaan monitieteistä yhteistyötä – uusi konferenssi tuo eri alojen tutkijoita yhteen Jyväskylässä23.10.2025 10:00:00 EEST | Tiedote
Ensimmäinen Wisdom Days: Science for Sustainability Transformations -konferenssi järjestetään toukokuussa 2026 Jyväskylän yliopistossa. Kansainvälinen konferenssi edistää tieteellistä keskustelua ja uusien yhteyksien syntymistä eri tieteenalojen ja organisaatioiden välillä, tavoitteenaan luoda tietoa ja ratkaisuja kestävyyssiirtymien tueksi.
Jyväskylän yliopiston uusi museologian apulaisprofessori Johanna Enqvist näkee museot säröilevää maailmaa korjaavana ja koossapitävänä voimana23.10.2025 08:01:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopiston uusi museologian apulaisprofessori Johanna Enqvist näkee museot maailman murtumia korjaavana muutosvoimana. Enqvistin visiossa museot ovat yhteiskunnallisia vaikuttajia, jotka rakentavat siltoja tieteen, taiteen ja moninaisten yhteisöjen välille – ja haastavat samalla vallalla olevia käsityksiä siitä, mikä on muistamisen arvoista. Museologian apulaisprofessuuri on Suomessa ainutlaatuinen: toista vastaavaa tehtävää ei ole, ja tohtoriksi museologian alalta voi väitellä vain Jyväskylässä.
Kolmas toimitus maailmalle – Jyväskylän spektrometrit kiinnostavat kansainvälisesti22.10.2025 07:05:00 EEST | Tiedote
Jyväskylän yliopiston fysiikan laitoksen kiihdytinlaboratoriossa on jälleen valmistunut huipputason rekyylispektrometri, joka toimitettiin Oslon yliopiston tutkimusinstituuttiin. Kyseessä on jo kolmas kokonainen toimitettu laitteisto ohjelmistoineen, asennuksineen ja koulutuksineen. Laitteisto asennettiin tällä kertaa puhdastilaan, jossa piikiekkoja käsitellään suojavarusteet päällä. Tämä toimitus oli vahva osoitus Jyväskylän yliopiston toimittaman järjestelmän suorituskyvystä vaativassa ja tarkasti säädellyssä ympäristössä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme