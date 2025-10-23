Asuntojen hinnat laskivat heinä-syyskuussa eniten pääkaupunkiseudun yksiöissä

Vanhojen kerrostaloasuntojen hinnat laskivat heinä-syyskuussa koko maassa eniten pienissä asunnoissa. Pienten asuntojen hinnoissa pudotus oli pääkaupunkiseudulla muuta maata jyrkempää, selviää osakeasuntojen hinnat -tilastosta. Pääkaupunkiseudun yksiöiden hinnat laskivat 6,4 %, kun pääkaupunkiseudun ulkopuolella yksiöiden hintojen lasku oli 3,4 %.

”Vanhojen osakeasuntojen hintojen lasku jatkuu, mutta on tasaantunut. Viimeiset viisi vuosineljännestä hintojen vuosimuutos on ollut noin kahden prosentin luokkaa”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Anu Rämö sanoo.

Kuudessa suurimmassa kaupungissa vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kolmannella neljänneksellä 1,8 %. Eniten hinnat laskivat Vantaalla, 3,3 %, ja toiseksi eniten Oulussa, 2,7 %.

Muutamissa maakuntakeskuksissa vanhojen osakeasuntojen hinnoissa nähtiin kuitenkin nousua. Hinnat nousivat vuodentakaisesta eniten Kokkolassa, 4,3 %, Joensuussa, 1,9 %, ja Lappeenrannassa, 1,6 %. Kouvolassa ja Porissa hinnanlasku oli puolestaan suurinta, 15,4 % ja 11,3 %.

Uusien asuntojen myynti hiljeni

Myös uusien osakeasuntojen hintojen lasku jatkui. Kolmannella neljänneksellä uusien osakeasuntojen hinnat laskivat koko maassa 2,1 %.

Uusia osakeasuntoja myytiin heinä-syyskuussa kiinteistövälittäjien kautta 14 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vanhojen osakeasuntojen kauppoja tehtiin sen sijaan 7 % enemmän.

”Vanhojen osakeasuntojen kauppa kävi erityisesti syyskuussa edellisvuotta vilkkaammin. Kauppoja tehtiin 16 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten syyskuussa. Suurissa kaupungeissa kasvua oli tätäkin enemmän, noin 20 prosenttia”, Rämö kertoo.

”Uusien osakeasuntojen kauppa puolestaan on edelleen vaisua. Tammi-syyskuussa kauppoja on tehty 11 prosenttia edellisvuotta vähemmän.”