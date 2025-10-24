Johannes Brotherus käy terapiassa KUUMAA-yhtyetovereidensa kanssa: ”Täällä on puhuttu puhumattomuudesta ja miten myrkyllistä se voi olla”

KUUMAA on tällä hetkellä maamme suosituin yhtye. KUUMAA on palkittu kolmena vuotena peräkkäin Vuoden yhtyeen Emmalla, ja yhtyeen kappaleita on striimattu yli 250 miljoonaa kertaa.

KUUMAA on perustettu lähes kymmenen vuotta sitten, mutta solisti Johannes Brotherus tutustui yhtyetovereihinsa jo ennen sitä. Basisti Aarni Soivioon Johannes tutustui jo alakouluikäisenä, rumpali Jonttu Luhtavaaraan lukiossa.

-Koko bändi on lähtenyt siitä, että meillä on tarve olla yhdessä ja tykkäämme tehdä musiikkia. Ystävyys on juttumme kulmakivi. He ovat parhaat ystäväni. Ensi vuonna tulee 10 vuotta aloittamisestamme. Olemme aloittaneen teini-iän jälkilämmöillä, olemme kasvaneet aikuisiksi yhdessä. He ovat nähneet minun kaikkia hetkiäni ja minä heidän. He ovat uskomattoman tärkeitä tyyppejä minulle, Johannes sanoo jaksossa.

Matkan varrelle on mahtunut sekä hyviä että haastavia hetkiä. Johannes, Aarni ja Jonttu haluavat pitää huolen siitä, ettei yhtye kaadu ainakaan kommunikointihaasteisiin.

- Käymme yhdessä terapiassa jatkuvasti. Täällä on puhuttu puhumattomuudesta ja miten myrkyllistä se voi olla ihmissuhteille, olemme ottaneet ennaltaehkäisevän otteen siihen. Haluan tehdä tuota juttua heidän kanssaan tappiin saakka, ja opettelemme toistemme kaikkea ja kehitämme vuorovaikutusta.

KUUMAA kokoontui ensimmäisiin bänditreeneihinsä vuonna 2016. Tuolloin yhtye oli viisihenkinen. Vuosien 2021 ja 2022 aikana poppoo typistyi trioksi.

- Olimme todella nuoria, kun aloitimme viiden ihmisen voimin. Olisi ihme, jos kenenkään intressit eivät olisi vaihtuneet tässä kymmenen vuoden aikana. Yhteisymmärryksessä tiivistyimme kolmihenkiseksi. Livessä meillä on mukana upea Okko Saastamoinen. Hän on hybridijäsen, mutta hän on kuin rakas pikkuveli meille.

Vain elämää nähdään Nelosella perjantaisin klo 20. Ruutu+-tilaajat voivat katsoa seuraavan perjantain jakson viikkoa etukäteen.

Ohjelman kuvia voit ladata täältä.

Nähdäksesi tämän sisällön lähteestä sf.nm-ovp.nelonenmedia.fi, anna hyväksyntä sivun yläosasta Käärijän hillitön Vantaa-anthem saa Satulinnan sekoamaan – Johannes Brotherus: "Olen järkyttynyt"

Vain elämää -kauden jaksojärjestys:

5.9. Saapuminen Satulinnaan

12.9. Käärijän päivä

19.9. Jonna Tervomaan päivä

26.9. Pelle Miljoonan päivä

3.10. VIIVIn päivä

10.10. Lauri Haavin päivä

17.10. Mikki Kausteen päivä

24.10. Vestan päivä

31.10. Johannes Brotheruksen päivä

7.11. Kunniavieras Remu Aaltosen päivä

14.11. Kunniavieras Pepe Willbergin päivä

21.11. Kunniavieras Marion Rungin päivä

28.11. MIELI-päivä

5.12. Kaikki biisit 1/2

12.12. Kaikki biisit 2/2

19.12. Joulusikermä (kooste aikaisemmilta kausilta)