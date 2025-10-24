Riku Riski HJK Akatemian B-poikien valmennusryhmään
Hienon pelaajauran tehnyt Riku Riski palaa Klubiin ja ryhtyy valmentamaan B-junioreita.
HJK:n B-poikien joukkue saa valmennustiimiinsä nimekkään vahvistuksen, kun Riku Riski aloittaa valmentajana 3. marraskuuta.
Riskille HJK on työympäristönä tuttu jo ennalta, koska hän pelasi liigajoukkueessa kausina 2018–2022. Lisäksi hän on pelannut muun muassa Norjassa, Ruotsissa ja Puolassa. A-maaotteluissa Riski esiintyi 26 kertaa. Viimeiset kolme kautta hän pelasi Ykkösliigaa TPS:ssä.
Riski kertoo palaavansa Klubiin innokkaalla mielellä.
– Tämä on paluu todella tärkeään ja tuttuun ympäristöön. Odotan innolla, että pääsen työskentelemään tässä seurassa ja tuomaan oman panokseni siihen, että pelaajat kehittyvät ja seura menee siltä osin eteenpäin.
Päättyneellä kaudella Riski valmensi TPS:ssä A- ja B-junioreja ja kertoo oppineensa siitä todella paljon.
– Opin näiden joukkueiden vastuuvalmentajilta paljon ihan käytännön asioista, ja tietysti myös sain kokonaan uuden näkökulman jalkapalloon. Pelaajan näkökulmasta jalkapalloon tulee aika suppea näkemys. Nyt kun olen ollut mukana valmentajana, olen huomannut, miten tärkeässä roolissa ovat kokonaisuuksien hallinta, vuorovaikutus ja suunnitelmallisuus. Tavoitteenani on tietysti oppia lisää ja kehittyä.
Siirtyminen pelaajasta valmentajaksi on sujunut Riskin mukaan varsin luontevasti. Hänellä on ollut muutaman vuoden ajan sellainen olo, että mikä tahansa saattaa olla se viimeinen kausi pelaajana.
– Valmentaminen on alkanut kiinnostaa minua enemmän viimeisen parin vuoden ajan alkanut, ja kun tänä vuonna tuli mahdollisuus TPS:ssä sitä aloitella, varmistui, että se on sellaista mielekästä ja mukavaa touhua, jota jatkaisin mielellään pidempäänkin. Siirtymä on siinä mielessä ollut aika luonnollinen ja vähän jopa kliseinen, mutta se tuntuu itsestä mielekkäältä ja hyvältä, ja se on tärkeintä.
Riski kertoo, että hänelle on huikean pelaajauransa aikana karttunut paljon hyviä ja myös ”ei niin hyviä” kokemuksia valmentajista, ja tätä kokemusta hän aikoo hyödyntää työssään.
– Olen siinä mielessä onnekas, että olen saanut pelata monessa erilaisessa ympäristössä monen erilaisen valmennusporukan alaisuudessa. Vuorovaikutus ja pelaajan huomioiminen ihan jokaisella tasolla on tosi tärkeää. Pelaajan näkökulmaa tuon mukanani varmasti ihan roppakaupalla.
Valmentajana Riski kuvailee olevansa melko samanlainen kuin pelaajanakin eli rauhallinen ja analyyttinen.
– En ehkä ollut pelaajana niin paljoa äänessä, vaan yritin esimerkin ja oman toimintani kautta näyttää mallia. Toivon, että valmentajana pystyisin tuomaan joukkueympäristöön samanlaisia luonteenpiirteitä, joista minut on tunnettu, ja toki näkemyksiä pelistä. Uskon paljon siihen, että pelaaja kohdataan pelaajana ja muutkin asiat ovat tärkeitä kuin jalkapallo – eli vuorovaikutus on olennaisessa osassa.
HJK:n akatemiajohtaja Niko Rajala iloitsee Riskin tulosta Klubiin.
– Mahtavaa saada Riku meidän tiimiin! Rikun persoona ja kokemus tuovat juuri sitä lisäarvoa, mitä tarvitsemme pelaajakehityksen näkökulmasta. Uskon vahvasti, että Rikun tapa kohdata pelaajat toimii varmasti esimerkkinä muillekin valmentajille. Nuorten valmennukseen on mielestäni tärkeää saada lisää ex-ammattilaispelaajia, jotka ovat kiinnostuneet valmennuksesta, jotta saamme luotua mahdollisimman monipuolisen ja tehokkaan oppimisympäristön pelaajillemme.
