Uudenmaan ELY-keskus

Kurtturuusujen torjunta jatkuu

27.10.2025 10:43:00 EET | Uudenmaan ELY-keskus | Tiedote

Jaa

ELY-keskus jatkaa kurtturuusujen torjuntaa vilkkaasti liikennöidyillä tiealueilla osana haitallisten vieraslajien hallintaa. Torjuntatyöt ovat olleet käynnissä usean vuoden ajan, ja niitä on toteutettu vaiheittain eri puolilla Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan alueita.

Kuvassa on kurtturuusu, jossa on vihreitä lehtiä ja vaaleanpunaisia kukintoja.
Kurtturuusu on kasvi, joka ei kuulu Suomen luontoon. Vieraslajina se köyhdyttää kotimaista luontoa ja uhkaa monimuotoisuutta. Esko Vuorinen

Torjunta aloitettiin vuonna 2021 muun muassa Inkoossa, ja vuonna 2022 toimenpiteet laajentuivat pääkaupunkiseudulle, kuten Kehä I:lle (st101), Kehä III:lle (kt50), Hämeenlinnanväylälle (vt3) ja Länsiväylälle (kt51). Menetelminä on käytetty muun muassa kasvustojen poistamista kaivamalla, peittämistä maanrakennuskankaalla ja katteella, myrkyttämistä, torjunta-aineiden käyttöä, alasleikkausta ja koneellista murskausta. Lisäksi tienrakennushankkeiden yhteydessä on poistettu pienehköjä kurtturuusukasvustoja ja muitakin vieraslajeja monissa kohteissa.

Vuosina 2023 ja 2024 torjuntaa on jatkettu Espoossa, Vantaalla ja Raaseporissa. Espoossa erityisesti Länsiväylän kurtturuusut ovat olleet työn kohteena. Työtä on tehty myös levähdysalueilla ja eritasoliittymissä.

Rekka-auto%20ty%F6skentelee%20rinteess%E4%2C%20josta%20on%20poistettu%20kurtturuusuja%20kaivamalla%20Raaseporissa.
Raaseporissa kurtturuusuja poistettiin kaivamalla, koska esiintymät olivat pistemäisiä. Kemikaaleja ei haluttu käyttää, koska Raaseporissa on paljon tärkeitä pohjavesialueita ja herkkää luontoa, jota halutaan suojella.

Torjuntaa jatketaan pitkäjänteisesti, ja tavoitteena on aloittaa toimenpiteitä myös uusilla kohteilla tulevina vuosina.

Kurtturuusu on haitallinen vieraslaji, jonka torjunta tiealueilla tukee luonnon monimuotoisuutta ja edistää liikenneturvallisuutta. ELY-keskus toteuttaa torjuntatyöt suunnitelmallisesti ja yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa.

Avainsanat

vieraslajivieraslajin torjuntakurtturuusu

Yhteyshenkilöt

Uudenmaan ELY-keskus, tarkastaja Arto Kärkkäinen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Kuvat

Kuvassa on kurtturuusu, jossa on vihreitä lehtiä ja vaaleanpunaisia kukintoja.
Kurtturuusu on kasvi, joka ei kuulu Suomen luontoon. Vieraslajina se köyhdyttää kotimaista luontoa ja uhkaa monimuotoisuutta.
Esko Vuorinen
Lataa
Rekka-auto työskentelee rinteessä, josta on poistettu kurtturuusuja kaivamalla Raaseporissa.
Raaseporissa kurtturuusuja poistettiin kaivamalla, koska esiintymät olivat pistemäisiä. Kemikaaleja ei haluttu käyttää, koska Raaseporissa on paljon tärkeitä pohjavesialueita ja herkkää luontoa, jota halutaan suojella.
Lataa

Linkit

Tietoja julkaisijasta

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

Logo.

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Uudenmaan ELY-keskus

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye