Kurtturuusujen torjunta jatkuu
ELY-keskus jatkaa kurtturuusujen torjuntaa vilkkaasti liikennöidyillä tiealueilla osana haitallisten vieraslajien hallintaa. Torjuntatyöt ovat olleet käynnissä usean vuoden ajan, ja niitä on toteutettu vaiheittain eri puolilla Uudenmaan ja Länsi-Uudenmaan alueita.
Torjunta aloitettiin vuonna 2021 muun muassa Inkoossa, ja vuonna 2022 toimenpiteet laajentuivat pääkaupunkiseudulle, kuten Kehä I:lle (st101), Kehä III:lle (kt50), Hämeenlinnanväylälle (vt3) ja Länsiväylälle (kt51). Menetelminä on käytetty muun muassa kasvustojen poistamista kaivamalla, peittämistä maanrakennuskankaalla ja katteella, myrkyttämistä, torjunta-aineiden käyttöä, alasleikkausta ja koneellista murskausta. Lisäksi tienrakennushankkeiden yhteydessä on poistettu pienehköjä kurtturuusukasvustoja ja muitakin vieraslajeja monissa kohteissa.
Vuosina 2023 ja 2024 torjuntaa on jatkettu Espoossa, Vantaalla ja Raaseporissa. Espoossa erityisesti Länsiväylän kurtturuusut ovat olleet työn kohteena. Työtä on tehty myös levähdysalueilla ja eritasoliittymissä.
Torjuntaa jatketaan pitkäjänteisesti, ja tavoitteena on aloittaa toimenpiteitä myös uusilla kohteilla tulevina vuosina.
Kurtturuusu on haitallinen vieraslaji, jonka torjunta tiealueilla tukee luonnon monimuotoisuutta ja edistää liikenneturvallisuutta. ELY-keskus toteuttaa torjuntatyöt suunnitelmallisesti ja yhteistyössä urakoitsijoiden kanssa.
Yhteyshenkilöt
Uudenmaan ELY-keskus, tarkastaja Arto Kärkkäinen, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
