KUTSU: Teknologia 25 Helsingin Messukeskuksessa 4.–6.11.2025
Teknologia 25 esittelee kolmen päivän aikana 4.–6.11.2025 uusimmat älykkään ja kestävän teollisuuden teknologiat aina teollisten prosessien automatisoinnista ja digitalisoinnista kunnossapidon sekä energian ratkaisuihin. Tapahtuma kokoaa yhteen teknologian ja teollisuuden johtavat yritykset, päättäjät, asiantuntijat sekä ammattilaiset. Tapahtuman teemoina ovat kestävä teollisuus, teknologia turvallisuuden edistäjänä, tekoälyllä kilpailuetua ja vetytalous ja teollisuuden modernit energiaratkaisut. Mukana on 400 näytteilleasettajaa, 13 keynote-puheenvuoroa ja yhteensä 140 ohjelmanumeroa.
Tiistaina 4.11. tapahtumassa nähdään startup-kilpailu, jonka voittaja palkitaan Suomen Messusäätiön 10 000 euron palkinnolla. Kilpailussa etsitään seuraavaa teknologia-alan menestystarinaa.
Keskiviikkoiltana 5.11. tapahtuma jatkuu verkostoitumisen merkeissä Teknologia Partyissa, joka huipentuu klo 19 Tuure Kilpeläisen ja bändin esiintymiseen.
Alla lisätietoa ja poimintoja ohjelmasta sekä käytännön asioista linkkeineen.
Tervetuloa Teknologia 25 -tapahtumaan!
TEKNOLOGIAN AVAJAISPÄIVÄNÄ 4.11. JAETTAVAT PALKINNOT
- Startup-kilpailun finaali – viiden finalistin pitchaukset kuullaan MX-System Stagella klo 12–13. Kilpailun raati valitsee lopullisen voittajan pitchausten pohjalta.
- Startup-kilpailun palkintojen jako – kilpailun voittaja saa Suomen Messusäätiön lahjoittaman 10 000 euron palkinnon. / MX-System Stage klo 16.00
- Ällistyttävät robotit -kilpailun finaali – korkeakoulujen joukkueiden robotiikkakilpailun finaali klo 15 Robotics Stagella. Kilpailun järjestää TiES ry.
- Ällistyttävät robotit -kilpailun palkintojen jako Voittajajoukkue palkitaan 10 000 € rahapalkinnolla, toinen sija 5000 € ja kolmas sija 2000 € / Robotics Stage klo 15.45.
POIMINTOJA OHJELMASTA
Tiistai 4.11.
- Työkoneet autonomiseksi: Missä mennään ja mitä tulevaisuus tuo tullessaan? – Esityksessä teknologiajohtaja tohtori Jari Saarinen (GIM Robotics) jakaa näkemyksiä liikkuvan työkoneautomaation nykytilasta eri toimialoilla sekä niistä keskeisistä tekijöistä, jotka ajavat automatisointia eteenpäin. Käsittelyssä on kysymyksiä, kuten missä automatisoinnin kehityksessä tällä hetkellä ollaan, minkälaisia konkreettisia käyttötapauksia on jo olemassa ja mitä rajoitteita automaatiolla on – sekä pohditaan, miksi autonomisia ratkaisuja ei vielä näy laajemmin arkielämässämme. Lopuksi tarkastellaan, onko tekoälyllä potentiaalia mullistaa koko toimiala. / Robotics Stage klo 11.00
- Suomen kvanttistrategia ja kvanttiekosysteemi – VTT:n mikroelektroniikan ja kvanttiteknologian tutkimuksesta vastaava johtaja Pekka Pursula avaa puheenvuorossa kuullaan Suoman kvanttistrategin ajankohtaiset kuulumiset. Miksi Suomen kannattaa investoida juuri kvanttiteknologiaan? Millainen on Suomen kvanttiekosysteemi ja millaisia kasvumahdollisuuksia kvanttiteknologia tarjoaa? Pursula on mukana kehitystyössä, kun VTT:n ja suomalaisen IQM Quantum Computers –yritysten suurtyö: 50 kubitin suprajohtava kvanttitietokone avautui suomalaisten yritysten ja tutkimuslaitosten käyttöön. / MX-System Stage klo 11.00
- Yliopistot ja korkeakoulut ICT-alan yritysten ilmasto- ja ympäristötyön apuna – Ohjelmistotuotannon professori Jari Porras avaa ICT-alan yritysten kestävän kehityksen ESG-raportoinnin haasteita. Puheenvuorossa kuullaan konkretiaa siitä, kuinka yliopistot ja korkeakoulut tutkivat aihepiiriä ja voivat auttaa yrityksiä saavuttamaan omat tavoitteensa ESG:n näkökulmasta. / Tivia Stage klo 13.00
- Suomen vetytalouden avaaminen – P2X Solutionsin toimitusjohtaja ja Suomen vetyklusterin johtaja Herkko Plit kuvaa esityksessään P2X Solutionsin kasvutarinaa, joka johti Suomen vetytalouden avaamiseen Harjavallan vihreän vedyn tuotantolaitoksen myötä. Lisäksi kuvataan Suomen vetytalouden mahdollisuuksia ja yrityksen jatkosuunnitelmia. / Energy, Hydrogen and Maintenance Stage klo 13.00
Keskiviikko 5.11.
- Tehoelektroniikan merkitys vihreässä siirtymässä – ABB:n teknologiajohtaja ja kunniatohtori Matti Kauhasen puheenvuoro käsittelee, miten tehoelektroniikka tekee uusiutuvasta energiasta käytännöllisempää ja tehokkaampaa ja luo edellytykset kestävälle energiajärjestelmälle. Tehoelektroniikka on keskeinen teknologia vihreässä siirtymässä kohti vähähiilistä energiajärjestelmää. / MX-System Stage klo 11.40
- Role of Robotics and AI in transforming European Economies – Oulun yliopiston sulautettujen järjestelmien professori ja euRobotics-järjestön varapuheenjohtaja Juha Röning kertoo puheenvuorossaan, miten Euroopan murroksessa olevat robotiikkamarkkinat tulisi rakentaa uudelleen. / Robotics Stage klo 12.00
- Puolustusvoimat muuttuneessa puolustusmateriaalimarkkinatilanteessa – Insinööriprikaatikenraali Juha-Matti Ylitalo on toiminut Puolustusvoimissa 38 vuotisen uran aikana sotilasilmailun kunnossapidon ja hanketoiminnan, materiaalilaitosten ja logistiikkalaitoksen asiantuntija- ja johtotehtävissä sekä HX materiaaliprojektin johtajana. Puheenvuoro käsittelee Puolustushallinnon logistiikka- ja puolustusmateriaalitoimintaa muuttuneessa turvallisuustilanteessa. / Energy, Hydrogen and Maintenance Stage klo 13.00
Torstai 6.11.
- Puolustusvoimien data- ja tekoälystrategia – Tietojohtamisen sektorijohtaja everstiluutnantti Jussi Tuovinen esittelee ensimmäistä kertaa julkisessa tilaisuudessa puolustusvoimien data- ja tekoälystrategiaa. Päätöksiä tehdään aina perustuen tietoon tai dataan, joka yhdistetään päätöksentekijän kokemukseen. Kuinka Puolustusvoimat kykenee jatkossa tekemään päätöksiä paremmalla datalla tekoälyavusteisesti ja turvallisesti? Tämä kerrotaan Puolustusvoimien tuoreessa data- ja tekoälystrategiassa. / Energy, Hydrogen and Maintenance Stage klo 10.30
- Eternal Machines: How Asset Management and Lifecycle Strategies Drive Sustainable Performance – Dr. Diego Galar (Chairman EFMNS and Professor, LTU, Luleå University of Technology) avaa, kuinka kehittyneellä laitteiden elinkaaren hallinnalla ja elinkaaristrategioilla pidennetään omaisuuden käyttöikää, vähennetään hukkaa ja maksimoidaan arvo. Viesti on selvä: tehokas omaisuudenhallinta on strateginen vipuvoima, joka muuttaa kunnossapidon kestävyyden, joustavuuden ja teollisen huippuosaamisen ajuriksi. / Energy, Hydrogen and Maintenance Stage klo 11.00
- Y3K, tekoälytransformaation johtaminen – Puheenvuorossaan yksi Suomen johtavista AI-strategeista Timo Savolainen käsittelee otsikon aihetta laajasti ja eteenpäin katsoen. Läpi käydään muun muassa AI-agentteja, AGI:a, humanoidirobotteja, tekoälytransformaation johtamista, hyperpersonoitua asiakaskokemusta, ja saadaan esimerkkejä eri toimialoilta. / Tivia Stage klo 12.00
- Robotiikka viihdeteollisuudessa – Suorasukainen yrittäjä Lauri Vuohensilta avaa, miten Hydraulic Press Channel käyttää teollisuusrobottia videotuotannossaan ja miksi? Onhan kuvaustuotantoon suunniteltuja robottejakin markkinoilla. Maailmanlaajuiseksi hitiksi noussut Hydraulic Press Channel on kerännyt jo 30 miljoonaa tilaajaa ja pelkästään viime vuonna huimat 7 miljardia katselua. / Robotics Stage klo 12.30
OHJEITA MEDIAN EDUSTAJILLE
Akkreditoidu ennakkoon: https://messukeskus.com/akkreditointi/
Mediakeskuksesta saat tapahtuman press-kortin.
Mediakeskus
Messukeskuksen Mediakeskus (pääsisäänkäynti, 2. krs) on avoinna ti ja ke 4.11. klo 9–17 ja to 9–16.
Esitäthän tullessasi voimassa olevan SJL:n toimittajakortin toimituksen henkilökortin tai muun todistuksen siitä, että saavut messuille työtehtävissä.
Tapahtuman näytteilleasettajien tiedotteet >>
Tapahtuman näytteilleasettajat >>
Pysäköintijärjestelyt: Pysäköinti on Helsingin Messukeskuksen tapahtumiin akkreditoituneille toimittajille maksutonta. Ilmoitathan autosi rekisterinumeron saapuessasi Mediakeskukseen, niin pysäköinti kuitataan maksetuksi.
Lisätiedot ja haastattelujen sopiminen:
Aleksi Kasari, viestinnän asiantuntija, Helsingin Messukeskus, puh. 040 158 2138, aleksi.kasari@messukeskus.com
Teknologia 25 -tapahtuma järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 4.–6.11.2024 yhteistyössä Suomen Pikavalmistusyhdistys FIRPAn, kunnossapitoyhdistys Promaintin, Suomen Robotiikayhdistyksen, Teknisen kaupan liiton, Suomen Automaatioseuran, elektroniikan kaupan etujärjestö Elkomit:n, ICT-alan kattojärjestön Tivian, Tietotekniikan ja Elektroniikan Seura TiES:n, Finnish Fluid Power Associationin ja Suomen vetyklusterin kanssa. Tapahtuma on avoinna ti ja ke klo 9–17 sekä to klo 9–16.
Messukeskuksessa järjestetään samaan aikaan kyberturvallisuuden tapahtuma Cyber Security Nordic 4.–5.11.2025. Osittain samaan aikaan järjestetään myös Hammaslääkäripäivät 5.–7.11.2025
Yhteyshenkilöt
Aleksi KasariBrand Marketing & Communications Specialist
tapahtumat
Tietoja julkaisijasta
Helsingin Messukeskus on Suomen elämyksellisin tapahtumakortteli ja vaikuttavin kohtaamismedia. Suomen suurin tapahtumajärjestäjä tuottaa laadukkaita tapahtumia sekä vuokraa tilojaan ja palvelujaan erilaisten tapahtumien areenaksi. Messukeskuksen itse tuottamia tapahtumia ovat mm. Habitare, Helsingin Kirjamessut, Educa, FinnBuild, Matkamessut ja Vene Båt. Vierastapahtumina Messukeskuksen tiloissa järjestetään mm. Slush, Nordic Business Forum, Assembly, Koiramessut sekä lukuisia kansainvälisiä kongresseja ja yritystapahtumia vuosittain. Messukeskus toi vuonna 2024 pääkaupunkiseudulle 245 miljoonan euron tulovirran ja toiminnan työllisyysvaikutus oli 3335 henkilötyövuotta. Tilat käsittävät 7 hallia, 40 muuntuvaa kokoustilaa, 21 ravintolaa ja oman tapahtumahotellin. Omistajayritys Suomen Messut Oyj perustettiin vuonna 1919. | Messukeskus. The real social media. | www.messukeskus.com @messukeskus
Helsinki Expo and Convention Centre (brand name Messukeskus) hosts Finland’s most inspiring events and exciting encounters. As Finland’s premier experience provider, we organise high-quality events and rent out our facilities for various occasions. Events produced by Messukeskus include, among others, Habitare, the Helsinki Book Fair, Educa, Finnbuild, Matka Nordic Travel Fair, and Helsinki International Boat Show. Messukeskus also hosts guest events such as Slush, Nordic Business Forum, Assembly, International Dog Fair, as well as many international congress and business events every year. In 2024, the events held at the Helsinki Exhibition and Convention Centre brought in a revenue stream of 245 million euros to the Helsinki metropolitan area and created the equivalent of 3,335 full-time jobs. The premises include 7 halls, 40 convertible meeting rooms, 21 restaurants, and the hotel.The Finnish Fair Corporation was founded in 1919. | Messukeskus. The real social media | www.messukeskus.com @messukeskus
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
